Após reabertura da fronteira, 7.000 venezuelanos entram na Colômbia

A partir das 5h da manhã local os refugiados passaram a se aglomerar na entrada da ponte Simón Bolívar, que divide os dois países, à espera da abertura do trajeto