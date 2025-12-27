Mundo

Após fuga de ex-diretor da PRF, Moraes ordena prisão domiciliar de outros 10 condenados por golpe: o que se sabe

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:44

Os casos envolvem condenados pela Primeira Turma do STF por tentativa de golpe de Estado Crédito: Getty Images

A pedido do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal cumpriu, na manhã deste sábado (27/12), ao menos dez mandados de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

Os casos envolvem condenados pela Primeira Turma do STF por tentativa de golpe de Estado.

Segundo nota divulgada pela PF, essas ordens estão sendo cumpridas nos seguintes estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal, e contam com apoio do Exército Brasileiro.

A PF divulgou ainda que também foram impostas medidas como proibição de uso de redes sociais, de contato com outros investigados, a entrega de passaportes, a suspensão de documentos de porte de arma de fogo e a proibição de visitas.

Segundo os sites G1 e Folha de São Paulo, um dos alvos é Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro que, segundo acusação, teria atuado na elaboração de uma minuta golpista para decretação de Estado de Sítio no país.

Os mandados são cumpridos um dia depois de o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques ter sido preso pela polícia paraguaia, na madrugada de sexta-feira (26/12), no aeroporto internacional de Assunção. Ele estava proibido de deixar o Brasil por causa da condenação por golpe de Estado.

O caso foi tratado como uma fuga pela PF.

Para deixar o país, Vasques fez uma viagem em um carro alugado e levava consigo um passaporte paraguaio falso e uma carta alegando estar tratando um câncer para justificar sua ida para El Salvador a partir da capital paraguaia.

