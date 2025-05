Mundo

Apoio dos americanos a Israel é o menor em 25 anos, segundo pesquisa

Para muita gente, o relacionamento próximo entre os EUA e Israel parece permanente e inabalável.

Publicado em 7 de maio de 2025 às 17:39

Para muita gente, o relacionamento próximo entre os EUA e Israel parece permanente e inabalável

Corri da sala de reuniões da Casa Branca, passando pela entrada ala oeste até nossa posição de câmera no gramado, e coloquei um fone de ouvido que me conectava ao estúdio.>

Um momento depois, o apresentador me perguntou sobre os comentários que tínhamos acabado de ouvir ao vivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.>

Eu disse que estávamos vendo uma mudança fundamental na posição política dos EUA após décadas de conflito entre Israel e palestinos.>

Era fevereiro deste ano, e Trump tinha acabado de conversar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu — o primeiro líder estrangeiro a ser convidado para a Casa Branca desde a posse do republicano. >

>

O presidente americano prometeu que seu país assumiria o controle da Faixa de Gaza, tendo prometido anteriormente que o território também seria "limpo" e esvaziado de sua população palestina.>

Trump estava chamando a atenção do mundo com uma proposta que reforçava o apoio do seu governo a Israel — e também subvertia as normas internacionais, desafiando o direito internacional. >

Isso marcou o ápice do atual relacionamento do Partido Republicano com Israel — descrito, às vezes, como um apoio "a qualquer custo".>

A aliança entre os EUA e Israel ganhou destaque internacional desde os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 e a resposta militar israelense

A aliança entre os dois países foi colocada sob os holofotes internacionais após os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, e a ofensiva de Israel em Gaza que se seguiu.>

Durante essa guerra, o governo do presidente Joe Biden enviou cerca de US$ 18 bilhões em armas para Israel, mantendo níveis sem precedentes de apoio americano. >

O período foi marcado pela intensificação dos protestos nos EUA, sendo muitos dos manifestantes eleitores de tendência democrata tradicional.>

As divergências se tornaram o foco de uma amarga guerra cultural centrada nas atitudes americanas em relação a Israel e aos palestinos. Eu cobri protestos em que os manifestantes chamavam Biden repetidamente de "Joe Genocida", uma acusação que ele sempre rejeitou.>

Na época, Donald Trump classificou os manifestantes como "lunáticos da esquerda radical", e o governo Trump agora está mirando na deportação de centenas de estudantes estrangeiros que acusa de antissemitismo ou apoio ao Hamas, uma medida que está sendo vigorosamente contestada nos tribunais.>

Mas, como um democrata que, de outra forma, poderia esperar o voto de muitos daqueles que estavam contrariados com seu apoio a Israel, Biden pagou um preço caro politicamente, de uma forma que não foi vivenciada por presidentes anteriores ou, na verdade, por Trump.>

Um dos principais responsáveis pelas tomadas de decisão em relação a Israel do governo Biden ainda se questiona sobre as decisões que tomou.>

"Minha primeira reação é: entendo que isso tenha evocado sentimentos incrivelmente apaixonados em árabes americanos, não-árabes americanos e judeus americanos", diz Jake Sullivan, ex-conselheiro de segurança nacional de Biden.>

"Havia duas considerações conflitantes: uma era querer conter os excessos de Israel, tanto no que diz respeito a vítimas civis quanto ao fluxo de ajuda humanitária. A outra era [...] querer garantir que não estávamos privando Israel das capacidades necessárias para enfrentar seus inimigos em várias frentes diferentes.">

"Os EUA apoiaram Israel materialmente, moralmente e de todas as outras formas nos dias que se seguiram a 7 de outubro", acrescentou ele.>

Mas as pesquisas de opinião sugerem que o apoio a Israel entre a população americana está diminuindo.>

Uma pesquisa do instituto Gallup realizada em março deste ano revelou que apenas 46% dos americanos manifestaram apoio a Israel — o menor nível em 25 anos do monitoramento anual do Gallup —, enquanto 33% disseram que simpatizavam com os palestinos — o maior índice já registrado. Outras pesquisas mostraram resultados semelhantes.>

As pesquisas — com todas as suas limitações — sugerem que a mudança acontece principalmente entre os democratas e os jovens, embora não exclusivamente. >

Entre 2022 e 2025, o Pew Research Center constatou que a proporção de republicanos que diziam ter opiniões desfavoráveis sobre Israel aumentou de 27% para 37% (os republicanos mais jovens, com menos de 49 anos, foram os responsáveis pela maior parte desta mudança).>

Há muito tempo, os EUA são o aliado mais poderoso de Israel — desde maio de 1948, quando se tornou o primeiro país a reconhecer o nascente Estado de Israel. >

No entanto, embora seja extremamente provável que o apoio americano a Israel seja mantido a longo prazo, estas oscilações nas pesquisas levantam questões sobre a extensão prática e os limites políticos do apoio irrestrito dos EUA, e se as mudanças na opinião pública vão acabar chegando a Washington, com impactos políticos no mundo real.>

Uma discussão no Salão Oval

Para muitos, a relação próxima entre os EUA e Israel parece ser uma parte permanente e inabalável da infraestrutura geopolítica. Mas ela nem sempre foi garantida — e, no início, se resumia em grande parte a um homem.>

No início de 1948, o então presidente dos EUA, Harry S. Truman, teve que decidir qual seria sua abordagem em relação à Palestina. >

O território estava mergulhado em um derramamento de sangue sectário entre judeus e palestinos árabes após três décadas de domínio colonial da Grã-Bretanha, que havia anunciado sua intenção de se retirar. >

Truman ficou profundamente comovido com a situação dos judeus sobreviventes do Holocausto em acampamentos para desalojados na Europa.>

Na cidade de Nova York, a jovem Francine Klagsbrun, que mais tarde se tornaria acadêmica e historiadora da primeira-ministra israelense Golda Meir, via seus pais rezando por uma pátria judaica.>

O presidente dos EUA prometeu que seu país assumiria o controle da Faixa de Gaza

"Eu cresci em um lar muito judeu e também muito sionista", ela explica. "Então, meu irmão mais velho e eu saíamos e arrecadávamos dinheiro para tentar fazer com que a Inglaterra abrisse as portas. Meu irmão entrava no metrô, com todas as portas abertas, e gritava 'abram, abram, abram as portas para a Palestina'", recorda.>

O governo de Truman estava profundamente dividido quanto a apoiar ou não um Estado judeu. A CIA, a agência de inteligência americana, e o Departamento de Estado advertiram contra o reconhecimento de um Estado judeu. >

Eles temiam um conflito sangrento com os países árabes que poderia atrair os EUA, arriscando uma escalada da Guerra Fria com os soviéticos.>

Dois dias antes de a Grã-Bretanha se retirar da Palestina, aconteceu uma discussão acalorada no Salão Oval. >

O conselheiro nacional de Truman, Clark Clifford, estava defendendo o reconhecimento de um Estado judeu. E, do outro lado do debate, estava o secretário de Estado, George Marshall, um general da Segunda Guerra Mundial que Truman considerava "o maior americano vivo".>

O homem que Truman tanto admirava se opunha veementemente ao reconhecimento imediato de um Estado judeu pelo presidente, devido a temores de uma guerra regional — e chegou ao ponto de dizer a Truman que não votaria nele na próxima eleição presidencial se ele apoiasse o reconhecimento.>

Os EUA têm sido o aliado mais forte de Israel desde 1948, quando se tornaram o primeiro país a reconhecer o Estado recém-declarado

Mas, apesar do momento de extraordinária tensão, Truman reconheceu imediatamente o Estado de Israel quando ele foi declarado dois dias depois por David Ben-Gurion, o primeiro primeiro-ministro do país.>

O historiador Rashid Khalidi, um palestino nascido em Nova York cujos familiares foram expulsos de Jerusalém pelos britânicos na década de 1930, diz que os EUA e Israel se uniram em parte por conexões culturais compartilhadas. >

De 1948 em diante, diz ele, os palestinos tiveram uma desvantagem diplomática crucial nos EUA, com sua reivindicação de autodeterminação nacional marginalizada em uma disputa desigual.>

O presidente Truman reconheceu imediatamente o Estado de Israel

"De um lado, havia o movimento sionista liderado por pessoas de origem europeia e americana... Os árabes não tinham nada parecido", diz ele. "[Os árabes] não conheciam as sociedades, as culturas e as lideranças políticas dos países que decidiram o destino da Palestina. Como você poderia falar com a opinião pública americana se não tivesse ideia de como são os EUA?", diz Khalidi.>

A cultura popular também desempenhou um papel nisso — sobretudo o romance de 1958 e o subsequente filme de sucesso Exodus, do autor Leon Uris. Ele recontou a história do estabelecimento de Israel para o grande público na década de 1960, e a versão cinematográfica criou um retrato fortemente americanizado dos pioneiros em uma nova terra.>

O ex-primeiro-ministro israelense Ehud Olmert diz que a guerra de 1967 foi um ponto de virada, consolidando o profundo apoio militar e político dos EUA a Israel

Ehud Olmert, que na época era um ativista político, mas que mais tarde se tornaria primeiro-ministro israelense, cita a guerra de 1967 como o momento em que o apoio dos EUA a Israel se tornou a aliança profunda que é hoje.>

Esta foi a guerra em que Israel, após semanas de crescentes temores de invasão por parte de seus vizinhos, derrotou os países árabes em seis dias, triplicando efetivamente o tamanho do seu território, e lançando sua ocupação militar sobre (naquela época) mais de um milhão de palestinos apátridas na Cisjordânia e em Gaza.>

"Pela primeira vez, os EUA entenderam a importância e o significado de Israel como uma grande potência militar e política no Oriente Médio e, desde então, tudo mudou nas relações básicas entre nossos dois países", afirma.>

Relações indispensáveis

Ao longo dos anos, Israel se tornou o maior beneficiário da ajuda militar dos EUA no planeta. O forte apoio diplomático americano, especialmente nas Nações Unidas, tem sido um elemento fundamental da aliança, enquanto sucessivos presidentes americanos também tentaram intermediar a paz entre Israel e seus vizinhos árabes.>

Mas, nos últimos anos, esse relacionamento não tem sido nada simples.>

Quando conversei com Jake Sullivan, abordei a questão dos árabes americanos no Estado americano de Michigan, que boicotaram Biden e sua candidata à sucessão Kamala Harris devido à extensão de seu apoio a Israel durante o conflito de Gaza, votando em Trump. Ele rejeitou a ideia de que Biden perdeu o Estado por causa desse apoio.>

Mas, ainda assim, esse apoio provocou uma forte reação negativa entre uma parte da população americana.>

Uma pesquisa do Pew Research Center realizada em março deste ano constatou que 53% dos americanos manifestaram uma opinião desfavorável sobre Israel, um aumento de 11 pontos desde a última vez que o levantamento foi realizado em 2022.>

Um relacionamento desgastado?

Atualmente, essas mudanças na opinião pública ainda não provocaram uma grande mudança na política externa dos EUA. >

Enquanto alguns eleitores americanos comuns estão se afastando de Israel, no Capitólio, os políticos eleitos de ambos os partidos ainda estão mais interessados em falar sobre a importância de uma forte aliança com Israel.>

Alguns acreditam que uma mudança sustentada e de longo prazo na opinião pública pode acabar levando à redução do apoio do mundo real ao país — com laços diplomáticos mais fracos e ajuda militar reduzida. >

Essa questão é sentida de forma particularmente acentuada por alguns dentro de Israel. Vários meses antes de 7 de outubro, o ex-general israelense e chefe da Diretoria de Inteligência Militar, Tamir Hayman, alertou sobre a formação de fissuras entre seu país e os EUA, em parte devido ao que ele descreveu como o lento afastamento dos judeus americanos do sionismo.>

A mudança política de Israel em favor da direita nacional-religiosa desempenhou um papel fundamental nisso. >

Desde o início de 2023, Israel foi tomado por uma onda de protestos sem precedentes entre judeus israelenses contra as reformas judiciais de Netanyahu, com muitos argumentando que ele estava levando o país em direção à teocracia — uma alegação que ele sempre rejeitou. >

Algumas pessoas nos EUA que sempre tiveram um profundo senso de conexão com Israel estavam observando com crescente preocupação.>

Jake Sullivan diz que continua sofrendo com a questão de se o governo Biden poderia ter feito algo diferente depois de 7 de outubro

Em março deste ano, o Instituto de Estudos em Segurança Nacional, um importante think tank liderado por Hayman, com sede em Tel Aviv, publicou um artigo argumentando que a opinião pública dos EUA havia entrado na "zona de perigo", no que diz respeito ao apoio a Israel. >

"Os perigos da diminuição do apoio americano, especialmente por refletir tendências de longo prazo e profundamente enraizadas, não podem ser subestimados", escreveu Theodore Sasson, autor do artigo. "Israel precisa do apoio da superpotência global no futuro próximo".>

Esse apoio a nível político só se fortaleceu ao longo das décadas, mas é importante observar que as pesquisas históricas americanas mostram que a opinião pública já teve altos e baixos antes.>

Hoje, Dennis Ross, que ajudou a negociar os acordos de Oslo com o então presidente Bill Clinton, diz que a opinião dos americanos sobre Israel está cada vez mais ligada a divisões políticas acentuadas nos EUA.>

"Trump é visto de forma muito negativa pela maioria dos democratas — as últimas pesquisas mostram mais de 90%", observa Ross. >

"Há a possibilidade de o apoio trumpista a Israel alimentar uma dinâmica que, pelo menos entre os democratas, aumente as críticas a Israel.">

Mas ele prevê que o apoio de Washington a Israel —- na forma de ajuda militar e laços diplomáticos — continue. E acredita que se os eleitores israelenses tirarem o primeiro-ministro do poder, e o substituírem por um governo mais centrista, isso pode reverter parte da inquietação nos EUA. Uma eleição geral deve ser realizada em Israel antes do fim de outubro do próximo ano.>

Sob um novo governo israelense, argumenta Ross, "não haverá o mesmo ímpeto para criar uma anexação de fato da Cisjordânia. Haverá muito mais contato com o Partido Democrata e seus representantes".>

Dennis Ross diz que a maioria dos democratas tem uma visão muito negativa de Trump — pesquisas recentes mostram que mais de 90% não gostam dele

Aqueles que veem um relacionamento desgastado estão prestando atenção especial à opinião dos americanos mais jovens — grupo que apresentou a mudança de opinião mais acentuada desde 7 de outubro.>

Conhecidos como "geração TikTok", muitos jovens americanos recebem notícias sobre a guerra pelas redes sociais, e o alto número de civis mortos na ofensiva israelense em Gaza parece ter impulsionado a queda no apoio entre os jovens democratas e liberais nos EUA.>

No ano passado, 33% dos americanos com menos de 30 anos disseram que simpatizam total ou principalmente com o povo palestino, contra 14% que disseram o mesmo sobre os israelenses, de acordo com uma pesquisa do Pew Research Center publicada no mês passado. Os americanos mais velhos eram mais propensos a simpatizar com os israelenses.>

Karin Von Hippel, presidente do centro de defesa e segurança da Arden e ex-funcionária do Departamento de Estado americano, concorda que existe uma divisão demográfica entre os americanos sobre o tema Israel — que se estende até mesmo ao Congresso.>

"Os congressistas mais jovens apoiam Israel de forma menos reativa e instintiva", diz ela. "E acho que os americanos mais jovens, incluindo os judeus americanos, apoiam menos Israel do que seus pais apoiavam.">

Diz-se que muitos jovens americanos acessam notícias sobre a guerra de Gaza pelas redes sociais

Mas ela é cética quanto à ideia de que isso possa levar a uma mudança séria a nível político.>

Apesar da mudança de opinião entre a base do partido, ela diz que muitos dos democratas mais proeminentes que podem concorrer à presidência em 2028 são "classicamente favoráveis a Israel".>

Ela cita Gretchen Whitmer, governadora de Michigan, e Pete Buttigieg, ex-secretário de Transportes, como exemplos. E quanto a Alexandria Ocasio-Cortez, a congressista famosa no Instagram que é defensora de longa data dos direitos palestinos? >

Hippel responde sem rodeios: "Não acho que alguém como Ocasio-Cortez possa vencer neste momento".>

Nas semanas após a coletiva de imprensa de fevereiro de Trump e Netanyahu na Casa Branca, perguntei a Jake Sullivan para onde ele achava que o relacionamento entre os EUA e Israel estava caminhando. >

Ele argumentou que ambos os países estavam lidando com ameaças internas às suas instituições democráticas que definiriam seu caráter e seu relacionamento.>

"Acho que é praticamente menos uma questão de política externa do que uma questão de política interna nestes dois países — para onde vão os Estados Unidos, e para onde vai Israel?", diz ele.>

"A resposta a estas duas perguntas vai dizer para onde vai caminhar o relacionamento entre os EUA e Israel daqui a cinco, dez, quinze anos.">

