De que lado estão as grandes potências — e o Brasil — no conflito entre Israel e Irã

Existe o temor de que o conflito entre as duas potências regionais tenha repercussões maiores no resto do mundo.

Publicado em 16 de junho de 2025 às 14:39

Irã lançou mísseis contra Israel em retaliação ao ataque de sexta-feira Crédito: Reuters

Uma série de ataques de grande proporção de Israel contra o Irã na madrugada de sexta-feira (13/6) deflagrou um conflito entre os dois países — que há muito tempo são adversários ferrenhos no Oriente Médio.>

Foram atacadas usinas nucleares como a de Natanz e alvos militares iranianos. Foi também o maior ataque da história contra a elite militar iraniana, segundo analistas. >

Israel matou seis cientistas nucleares iranianos e figuras do alto escalão, como o chefe do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, Hossein Salami.>

Israel alega que seu objetivo é atacar o programa nuclear iraniano. O Irã afirma que seu programa nuclear é pacífico, mas Israel e aliados dizem que o país está desenvolvendo armas nucleares.>

>

Desde o ataque israelense, o Irã retaliou disparando mísseis contra Israel. O conflito entre os países está no quarto dia — e mais de 240 pessoas já morreram.>

Existe o temor de que esse conflito entre duas potências regionais tenha repercussões maiores: desde alta em preços internacionais de combustíveis e alimentos ao envolvimento de grandes potências no conflito.>

Confira abaixo como as grandes potências — e também o Brasil — têm se posicionado sobre o conflito entre Israel e Irã até agora.>

EUA: 'Não estamos envolvidos'

Os EUA afirmaram não estarem envolvidos na decisão de Israel de bombardear instalações nucleares iranianas — mas o presidente americano, Donald Trump, disse que os EUA apoiam Israel.>

Na sexta-feira, dia dos ataques, o secretário de Estado, Marco Rubio, divulgou um comunicado afirmando que Israel havia tomado "ações unilaterais" e alertando o Irã para não retaliar contra os EUA.>

"Não estamos envolvidos em ataques contra o Irã e nossa principal prioridade é proteger as forças americanas na região", disse Rubio. "Para ficar claro: o Irã não deve ter como alvo interesses ou pessoal dos EUA.">

Embora os EUA tenham se distanciado publicamente da operação israelense, a TV estatal iraniana acusou Washington de ser "cúmplice" de um ataque que "matou crianças".>

Trump disse a repórteres que foi avisado previamente por Israel do ataque ao Irã Crédito: EPA

O presidente americano, Donald Trump, disse que os EUA foram informados por Israel antes do ataque.>

Trump disse à CNN que "é claro" que os EUA apoiam Israel "e apoiam como ninguém jamais apoiou".>

Em entrevista à ABC, ele disse que os ataques israelenses "têm sido excelentes" e que "há mais por vir — muito mais".>

Para os correspondentes da BBC News nos EUA, Christal Hayes e Bernd Debusmann Jr, a estratégia de Trump parece ser esperar que a ação militar leve o Irã a fazer novas concessões em negociações sobre seu programa militar, mas que se trata de "uma dança delicada de distanciar os EUA das ações de Israel enquanto ainda tenta usá-las para obter vantagem na mesa de negociações".>

China: apoio ao direito de defesa do Irã

O ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, telefonou para os ministros do Irã e de Israel no sábado (14/6).>

Wang condenou o ataque de Israel que desencadeou o conflito na sexta-feira e defendeu o direito do Irã de se defender.>

"A China condena explicitamente a violação por parte de Israel da soberania, segurança e integridade territorial do Irã [...] e apoia o Irã na salvaguarda da sua soberania nacional, defendendo os seus direitos e interesses legítimos", disse Wang, em um comunicado oficial divulgado pelo governo da China.>

A China também se apresentou como possível mediador do conflito e "disposta a desempenhar um papel construtivo neste processo".>

Nesta segunda-feira (16/6), a China instou Israel e Irã a tomarem medidas para reduzir a tensão, enquanto os ataques de ambos os lados continuam.>

"Conclamamos todas as partes a tomarem medidas imediatas para acalmar as tensões, evitar que a região mergulhe em uma turbulência ainda maior e criar condições para retornar ao caminho certo de resolução de problemas por meio do diálogo e das negociações", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun.>

Rússia: condenação a Israel

Na noite de sexta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, manteve conversas telefônicas separadas com Netanyahu e com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, informou o Kremlin.>

Putin condenou as ações israelenses e também "expressou a disposição de fornecer serviços de mediação para evitar uma nova escalada de tensões", segundo comunicado do governo russo.>

A Rússia é uma importante aliada militar e política do Irã.>

A imprensa russa indicou que Moscou pode até se beneficiar do conflito entre Israel e Irã.>

"Por mais cínico que isso possa parecer em um nível tático, há vantagens [para a Rússia] no conflito entre Irã e Israel", disse artigo do jornal russo Moskovsky Komsomolets.>

Vladimir Putin (D) é um dos aliados do Irã, do presidente Masoud Pezeshkian Crédito: EPA

Isso inclui preços globais mais altos do petróleo e menos atenção internacional para a guerra da Rússia na Ucrânia. A alta dos preços internacionais beneficia a economia russa.>

"Kiev foi esquecida", afirma Moskovsky Komsomolets, em relação à guerra na Ucrânia.>

"Qualquer escalada no Oriente Médio distrai os oponentes de Moscou da Ucrânia e altera as prioridades da assistência militar ocidental", escreveu o diário de negócios Kommersant.>

"A Rússia poderia, teoricamente, desempenhar o papel de árbitro imparcial, ajudando, se não a resolver a crise, pelo menos a acalmá-la. Dessa forma, Moscou fortaleceria sua influência na região.">

Mas o Kommersant alerta que a escalada também acarreta sérios riscos e custos potenciais para Moscou. A Rússia não conseguiu impedir o ataque de Israel contra um país com o qual Moscou assinou um acordo abrangente de parceria estratégica há cinco meses.>

Brasil: fortes críticas a Israel

O governo brasileiro adotou um tom crítico em relação a Israel — e não se manifestou até o momento sobre as retaliações de Teerã contra Israel. Ataques de mísseis iranianos já mataram pelo menos 20 pessoas em Israel, segundo o governo israelense.>

Na sexta-feira, após o ataque de Israel contra o Irã, o ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota na qual "o governo brasileiro expressa firme condenação e acompanha com forte preocupação a ofensiva aérea israelense lançada na última madrugada contra o Irã, em clara violação à soberania desse país e ao direito internacional".>

Segundo o Itamaraty, "os ataques ameaçam mergulhar toda a região em conflito de ampla dimensão, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial".>

O Brasil instou as partes envolvidas "ao exercício da máxima contenção", com "fim imediato das hostilidades".>

O Brasil também se manifestou sobre um problema pontual causado pelo conflito entre Israel e Irã: a presença em Israel de duas comitivas com autoridades estaduais e municipais que participavam de uma feira de tecnologia e segurança a convite do governo israelense.>

As delegações — que incluíam o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), e de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas) — precisaram se abrigar em bunkers subterrâneos quando o conflito eclodiu.>

Segundo a Confederação Nacional dos Prefeitos, a comitiva já conseguiu deixar o território israelense e chegar à Jordânia.>

Lula tem feito fortes críticas a Israel Crédito: EPA

As relações entre Brasil e Israel estão estremecidas desde que começou o mais recente conflito na Faixa de Gaza, em outubro de 2023.>

No começo do mês, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou fortemente Israel em entrevista com jornalistas em Brasília. Ele disse que o conflito em Gaza não é uma "guerra normal", mas sim "um exército matando mulheres e crianças".>

"E vem dizer que é antissemitismo? Precisa parar com esse vitimismo. O que está acontecendo na Faixa de Gaza é um ge-no-cí-dio", disse, enfatizando as sílabas da palavra.>

"É a decisão de um governo que nem o povo judeu quer. Nem o povo judeu quer. Então, não dá, como ser humano, aceitar isso como se fosse uma guerra normal. Não é", disse ainda.>

Na sexta-feira, a Agência Brasil noticiou que o governo brasileiro estuda medidas para romper relações militares com Israel em resposta às ações israelenses na Faixa de Gaza.>

"Pessoalmente, acredito que a escalada dos massacres em Gaza, que constituem verdadeiro genocídio com milhares de civis mortos, incluindo crianças, é algo que não pode ser minimizado. O Brasil precisa, inclusive, por meio das medidas apropriadas, ser coerente com os princípios humanitários e de direito internacional que sempre defendeu", disse à agência o assessor-chefe especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim.>

Segundo a agência, o governo avalia que o rompimento de relações diplomáticas seria algo delicado e complexo e que poderia prejudicar tanto os brasileiros que vivem em Israel quanto os palestinos, diante do fim da possibilidade de contato com Tel Aviv.>

Por isso, o governo estaria cogitando o rompimento de relações militares, com suspensão de contratos e cooperação nesse setor.>

