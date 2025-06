Mundo

Ao menos duas pessoas são mortas a tiros em Idaho, nos EUA, enquanto combatiam um incêndio florestal

O governador Brad Little disse que "vários bombeiros heroicos" foram atacados enquanto combatiam um incêndio.

Duas pessoas foram mortas a tiros neste domingo (29/6) no Estado de Idaho, no oeste dos EUA, enquanto combatiam um incêndio florestal, informaram autoridades.>

O xerife do Condado de Kootenai, Robert Norris, informou que pelo menos uma pessoa estava atirando contra policiais com rifles de alta potência na cidade de Coeur d'Alene.>

O vice-diretor do FBI, Dan Bongino, afirmou que os agentes estavam respondendo para "fornecer apoio tático e operacional". O governador Brad Little publicou no X que "vários bombeiros heroicos" foram atacados.>