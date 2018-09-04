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Malásia

Americano é condenado a enforcamento por estrangular ex-mulher

Gerald Mickelson, de 63 anos, deve recorrer da decisão, de acordo com seu advogado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 11:50

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 11:50

Kuala Lumpur, capital da Malásia Crédito: Pixabay
Um tribunal da Malásia condenou, nesta terça-feira, um americano à morte por enforcamento, depois de considerá-lo culpado de matar sua ex-mulher. Segundo o advogado de Gerald Wayne Mickelson, de 63 anos, ele agiu em legítima defesa e vai recorrer da decisão.
O ex-marido de Guilda Mickelson, de 62 anos, foi acusado por homicídio. A mulher foi morta em um hotel em Kuala Lumpur em novembro de 2016. O juiz citou um relatório do patologista que descrevia estrangulamento como a causa da morte.
O Tribunal Superior de Kuala Lumpur rejeitou o pedido de autodefesa de Mickelson, disse K.A. Ramu, o advogado do americano, à agência de notícias "Reuters".
 Ele disse ao tribunal que sua ex-mulher o atacou e que ele estava se protegendo contra ela  disse Ramu.
 
O advogado ressaltou que Gerald não tinha motivo para matar sua ex-mulher e até ligou para a gerência do prédio depois que ela morreu, em vez de fugir. De acordo com Ramu, seu cliente vai apelar contra o veredicto dentro das próximas duas semanas.
Gerald trabalhava em uma empresa de comunicações na Malásia e planejava se mudar para as Filipinas para ficar com sua mulher filipina, com quem casou após se separar de Guilda. No entanto, Ramu alegou que quando seu cliente foi se encontrar com a ex em um hotel na capital do país, ela o teria atacado, resultando em uma luta que terminou em sua morte.
A Malásia tem uma pena de morte obrigatória por assassinato, que é sempre realizada por enforcamento.

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