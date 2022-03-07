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Ponto sensível para russos

Adesão da Ucrânia à União Europeia será discutida pelo bloco nos "próximos dias"

A discussão sobre o ingresso da Ucrânia na União Europeia deverá acontecer em uma cúpula informal em Paris, na quinta-feira (10)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2022 às 16:35

Publicado em 07 de Março de 2022 às 16:35

Bandeira da União Europeia
Bandeira da União Europeia Crédito: Image Source/Folhapress
O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse nesta segunda-feira (7) que líderes da União Europeia devem discutir nos próximos dias o possível ingresso da Ucrânia no bloco - um tópico bastante sensível para a Rússia e frontalmente contra os interesses do Kremlin.
"A solidariedade, a amizade e a assistência sem precedentes da União Europeia à Ucrânia são inabaláveis. Discutiremos o pedido de adesão da Ucrânia nos próximos dias", escreveu Michel nas redes sociais.

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O Conselho Europeu reúne representantes dos 27 países-membros da União Europeia e não tem poder legislativo. A instituição é responsável por definir as orientações e prioridades do bloco.
A discussão sobre o ingresso da Ucrânia na União Europeia deverá acontecer em uma cúpula informal em Paris, na quinta-feira (10).
Também nas redes sociais, Michel disse que exortou o Kremlin a "interromper imediatamente as hostilidades e assegurar passagem humanitária segura e acesso à assistência" na Ucrânia.
Ele reiterou ainda a condenação à invasão russa e a solidariedade a Kiev.

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