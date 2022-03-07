Adesão da Ucrânia à União Europeia será discutida pelo bloco nos "próximos dias"

Bandeira da União Europeia Crédito: Image Source/Folhapress

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse nesta segunda-feira (7) que líderes da União Europeia devem discutir nos próximos dias o possível ingresso da Ucrânia no bloco - um tópico bastante sensível para a Rússia e frontalmente contra os interesses do Kremlin.

"A solidariedade, a amizade e a assistência sem precedentes da União Europeia à Ucrânia são inabaláveis. Discutiremos o pedido de adesão da Ucrânia nos próximos dias", escreveu Michel nas redes sociais.

O Conselho Europeu reúne representantes dos 27 países-membros da União Europeia e não tem poder legislativo. A instituição é responsável por definir as orientações e prioridades do bloco.

A discussão sobre o ingresso da Ucrânia na União Europeia deverá acontecer em uma cúpula informal em Paris, na quinta-feira (10).

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Também nas redes sociais, Michel disse que exortou o Kremlin a "interromper imediatamente as hostilidades e assegurar passagem humanitária segura e acesso à assistência" na Ucrânia.