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Tensão na Europa

Rússia intensifica bombardeios de norte a sul, diz autoridade ucraniana

Arredores de Kiev e cidades como Chernihiv, Mikolaiv e Kharkiv foram atingidas pela onda de mísseis
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2022 às 07:48

Publicado em 07 de Março de 2022 às 07:48

As forças russas intensificaram os bombardeios em cidades de norte a sul do país na noite de domingo (6), segundo a agência Associated Press, com informações do conselheiro da presidência ucraniana, Oleksi Arestovich.
"A última onda de mísseis veio quando caiu a noite", disse o conselheiro na TV ucraniana. Ele afirmou que áreas atingidas foram os arredores de Kiev, a cidade de Chernihiv, ao norte, Mikolaiv, ao sul, e Kharkiv, o segundo maior centro urbano do país.
Ukrainian tanks move into the city, after Russian President Vladimir Putin authorized a military operation in eastern Ukraine, in Mariupol, February 24, 2022. REUTERS/Carlos Barria ORG XMIT: GDN
Tanques ucranianos entram em cidade de Mariupol, após o presidente Vladimir Putin, autorizar a operação militar  Crédito: Carlos Barria/ Reuters/Folhapress
Autoridades de Kharkiv afirmaram que os ataques danificaram uma torre de televisão e atingiram áreas residenciais. Em Chernihiv, a cidade está sendo bombardeada em todas suas regiões.
Arestovich classificou como "catastrófica" a situação dos subúrbios de Kiev, como Bucha, Hostomel e Irpin.

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