Rússia intensifica bombardeios de norte a sul, diz autoridade ucraniana

As forças russas intensificaram os bombardeios em cidades de norte a sul do país na noite de domingo (6), segundo a agência Associated Press, com informações do conselheiro da presidência ucraniana, Oleksi Arestovich.

"A última onda de mísseis veio quando caiu a noite", disse o conselheiro na TV ucraniana. Ele afirmou que áreas atingidas foram os arredores de Kiev, a cidade de Chernihiv, ao norte, Mikolaiv, ao sul, e Kharkiv, o segundo maior centro urbano do país.

Tanques ucranianos entram em cidade de Mariupol, após o presidente Vladimir Putin, autorizar a operação militar Crédito: Carlos Barria/ Reuters/Folhapress

Autoridades de Kharkiv afirmaram que os ataques danificaram uma torre de televisão e atingiram áreas residenciais. Em Chernihiv, a cidade está sendo bombardeada em todas suas regiões.