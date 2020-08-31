Acordo não avança no ritmo esperado, diz presidente do Uruguai

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou Crédito: Reprodução Twitter

O presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, publicou nesta segunda-feira (31) em suas redes sociais que o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e Mercosul continua a avançar, porém não na velocidade esperada. "Minutos atrás, falei com a chanceler alemã, Angela Merkel. O acordo está avançando, embora não com a velocidade esperada", afirmou.

"Questões ambientais e processuais (além da pandemia) ainda precisam ser resolvidas. Concordamos em acompanhar nossas equipes e avaliar os resultados", publicou Lacalle Pou nas redes sociais.