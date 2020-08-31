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Mercosul-UE

Acordo não avança no ritmo esperado, diz presidente do Uruguai

Luis Alberto Lacalle Pou, publicou nesta segunda (31) em suas redes sociais que o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e Mercosul avança, mas não como desejado

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 15:16
O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou
O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou Crédito: Reprodução Twitter
O presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, publicou nesta segunda-feira (31) em suas redes sociais que o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e Mercosul continua a avançar, porém não na velocidade esperada. "Minutos atrás, falei com a chanceler alemã, Angela Merkel. O acordo está avançando, embora não com a velocidade esperada", afirmou.
"Questões ambientais e processuais (além da pandemia) ainda precisam ser resolvidas. Concordamos em acompanhar nossas equipes e avaliar os resultados", publicou Lacalle Pou nas redes sociais.
O Mercosul e a União Europeia assinaram no ano passado o acordo de livre-comércio, mas para ser validado ele ainda depende de uma ratificação de todos os países envolvidos. Desde 1º de julho a chanceler alemã, Angela Merkel, está à frente da presidência semestral do Conselho da União Europeia.

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