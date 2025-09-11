Home
>
Mundo
>
'Ações de Trump contra o Brasil fortelecem Lula', diz cientista político

'Ações de Trump contra o Brasil fortelecem Lula', diz cientista político

Antonio Lavareda vê benefício político-eleitoral para o presidente brasileiro, mas alerta para dano na imagem por prejuízos econômicos a longo prazo

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 18:00

Em entrevista para a BBC News Brasil, o cientista político Antonio Lavareda analisou o impacto político e econômico das ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para influenciar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Recomendado para você

Antonio Lavareda vê benefício político-eleitoral para o presidente brasileiro, mas alerta para dano na imagem por prejuízos econômicos a longo prazo

'Ações de Trump contra o Brasil fortelecem Lula', diz cientista político

O ex-presidente Jair Bolsonaro não deve ir para a prisão imediatamente após a conclusão do julgamento.

Bolsonaro preso? Passo a passo, o que acontece após condenação pela maioria do STF

Cármen Lúcia foi a quarta a proferir seu voto e acompanhou Flávio Dino e Alexandre de Moraes.

STF forma maioria para condenar Bolsonaro por golpe de Estado e outros 4 crimes: o que acontece agora?

"Toda vez que o Trump der um passo adiante contra o Brasil, vai ampliar essa coalizão em torno da bandeira, fortelecendo o presidente [Lula]", destacou.

Apesar do possível benefício político-eleitoral, Lavareda chama atenção para o dano na imagem de Lula que ações econômicas possam causar.

"Essas ações podem, de certa forma, prejudicar cada vez mais e mais a economia brasileira e isso ser danoso para o país e o governo."

Antonio Lavareda vê benefício político-eleitoral para o presidente brasileiro, mas alerta para dano na imagem por prejuízos econômicos a longo prazo
  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais