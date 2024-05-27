Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • A pena de pássaro 'sagrado' extinto vendida por R$ 147 mil em leilão
BBC Brasil

A pena de pássaro 'sagrado' extinto vendida por R$ 147 mil em leilão

A pena de uma ave extinta da Nova Zelândia bateu o recorde mundial de pena mais cara já vendida em um leilão

Publicado em 27 de Maio de 2024 às 11:47

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

27 mai 2024 às 11:47
Imagem BBC Brasil
O pássaro huia foi visto pela última vez em 1907 Crédito: Webb's
Uma pena de uma ave extinta foi vendida por um valor recorde em um leilão na Nova Zelândia. O vencedor do leilão pagou 46.521,50 dólares neozelandeses, o equivalente a cerca de R$ 147 mil.
Leah Morris, da casa de leilões Webb's, disse que a peça estava "em ótimas condições".
A pena, inicialmente estimada em até R$ 15 mil, bateu em 450% o recorde anterior, que era de uma pena da mesma espécie, disse a Casa de Leilões Webb's.
O grande interesse dos neozelandeses ajudou a impulsionar o preço, segundo Morris.
"Temos um número recorde de pessoas que querem se tornar colecionadores registrados", diz ela. "Na Nova Zelândia, nos preocupamos muito em cuidar da terra, do meio ambiente e da nossa flora e fauna."
“E acho que talvez porque esta ave esteja extinta, olhamos para as demais aves na Nova Zelândia e pensamos: não queremos que isso aconteça de novo."
Imagem BBC Brasil
As penas dos pássaros huia tinham pontas brancas Crédito: Getty Images
A pena pertencia a um pássaro huia, cuja espécie foi avistada pela última vez em 1907.
Os pássaros eram sagrados para os maoris, que são o povo indígena da Nova Zelândia.
Suas penas eram usadas como adornos de cabeça por chefes indígenas e seus familiares ou trocadas como presentes.
Esses pequenos pássaros eram conhecidos por suas habilidades de salto e por suas penas com ponta branca.
Imagem BBC Brasil
O pássaro huai era conhecido por sua habilidade de pular Crédito: Getty Images
A casa de leilões Webb's disse que a pena não tinha danos causados por insetos e foi emoldurada por um vidro protetor.
Ela está registrada sob um sistema que protege objetos relacionados aos maori – isso significa que a pena não pode sair da Nova Zelândia sem uma permissão especial.
As penas eram uma marca de status para o povo maori no passado.
O Museu da Nova Zelândia afirma que quando os europeus chegaram ao país a espécie huia se tornou alvo de colecionadores e pessoas relacionadas ao mundo da moda, o que levou à extinção da ave.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados