A pena de pássaro 'sagrado' extinto vendida por R$ 147 mil em leilão

O pássaro huia foi visto pela última vez em 1907 Crédito: Webb's

Uma pena de uma ave extinta foi vendida por um valor recorde em um leilão na Nova Zelândia . O vencedor do leilão pagou 46.521,50 dólares neozelandeses, o equivalente a cerca de R$ 147 mil.

Leah Morris, da casa de leilões Webb's, disse que a peça estava "em ótimas condições".

A pena, inicialmente estimada em até R$ 15 mil, bateu em 450% o recorde anterior, que era de uma pena da mesma espécie, disse a Casa de Leilões Webb's.

O grande interesse dos neozelandeses ajudou a impulsionar o preço, segundo Morris.

"Temos um número recorde de pessoas que querem se tornar colecionadores registrados", diz ela. "Na Nova Zelândia, nos preocupamos muito em cuidar da terra, do meio ambiente e da nossa flora e fauna."

“E acho que talvez porque esta ave esteja extinta, olhamos para as demais aves na Nova Zelândia e pensamos: não queremos que isso aconteça de novo."

As penas dos pássaros huia tinham pontas brancas Crédito: Getty Images

A pena pertencia a um pássaro huia, cuja espécie foi avistada pela última vez em 1907.

Os pássaros eram sagrados para os maoris, que são o povo indígena da Nova Zelândia.

Suas penas eram usadas como adornos de cabeça por chefes indígenas e seus familiares ou trocadas como presentes.

Esses pequenos pássaros eram conhecidos por suas habilidades de salto e por suas penas com ponta branca.

O pássaro huai era conhecido por sua habilidade de pular Crédito: Getty Images

A casa de leilões Webb's disse que a pena não tinha danos causados por insetos e foi emoldurada por um vidro protetor.

Ela está registrada sob um sistema que protege objetos relacionados aos maori – isso significa que a pena não pode sair da Nova Zelândia sem uma permissão especial.

As penas eram uma marca de status para o povo maori no passado.