A luta chocante de uma mãe que descobriu o assassino da filha que ela teve que dar para adoção

Cathy Terkanian virou detetive quando recebeu a notícia de que a filha que ela havia sido forçada a entregar para adoção estava desaparecida.

Era do Departamento de Serviços Sociais da Virgínia (Estados Unidos), e ela, uma enfermeira aposentada que mora na Flórida, também nos EUA , estava esperando há muito tempo que eles entrassem em contato.

"Deixei todas as informações para entrar em contato comigo, e eles colocaram no arquivo fechado. Eu disse a eles: se minha filha aparecer procurando por mim, entreguem isso a ela."

"Abri a carta, com todas as minhas esperanças e sonhos, e li que havia surgido um assunto muito importante, e que eles precisavam que eu ligasse para eles.">

"Liguei para eles imediatamente. Uma mulher me disse que um detetive havia aparecido no escritório deles, e queria meu DNA porque minha filha estava desaparecida, e um corpo havia sido encontrado em Racine, em Wisconsin, que era possivelmente o dela.">

Ela ficou abalada com a notícia.

Ela havia recebido pouquíssimas informações, a não ser que a filha havia desaparecido do lar adotivo em Michigan quando tinha 14 anos.

A garota gorila

"Sou fruto de um lar desfeito, e de todas as coisas ruins que o acompanham. Uma mãe que esteve em estado de bipolaridade durante toda a vida. Irmãos nascendo a torto e a direito: tenho sete meios-irmãos. Isso é o suficiente para te deixar louco.">

"Além disso, minha mãe foi abandonada com quatro filhos, e eu não soube disso até os 18 anos, mas o motivo foi porque ela disse àquele homem que eu era filha dele, e ele descobriu o contrário. Na cabeça dela, eu era a culpada.">

Em meio ao movimento de contracultura da década de 1970, Cathy não era a única adolescente fugitiva no berço do jazz.>

"Anos atrás, havia parques itinerantes, e alguém precisava de uma jovem que se transformasse em gorila e viajasse com o circo, então eu fiz isso.">

"É uma ilusão de ótica feita com vidro e luzes em uma caixa preta.">

"Paramos de fazer isso porque era um trabalho muito duro, e não pagavam quase nada, mas eu viajei por todo o sul e me diverti muito.">

Cathy e Randy se casaram com a permissão dos pais dela, já que era menor de idade, e alguns meses depois descobriram que estavam esperando um filho.>

"Ele não tinha interesse em ser pai — tinha apenas 19 anos. Não o forcei, mas ele estava casado comigo, e me amava.">

O relacionamento com Randy logo se deteriorou, e Cathy não teve outra opção a não ser voltar para Virgínia.>

'Escutei os adultos'

Após sua experiência como uma garota independente longe de casa, Cathy tinha certeza de que, com um pouco de apoio, poderia dar à filha uma vida melhor do que a que teve.>

Mas essa esperança ruiu assim que viu o desdém com que sua mãe a recebeu.>

"Eu não sabia que ela havia sido diagnosticada com câncer de mama, e que haviam dado a ela, no máximo, cinco anos de vida.">

"Seu marido estava no mar, e ela tinha três filhos em casa, todos com menos de 15 anos.">

"Então ela estava no limite.">

"Eu não sabia que ela tinha ido a instituições de caridade católicas e tido uma longa conversa sobre como me separar da minha filha".>

"Eles me diziam que eu não sabia o que estava fazendo, que não podia cuidar da minha bebê.">

"No final, escutei os adultos. Não deveria ter feito isso.">

"Nunca disse 'adeus' a ela. Foi como deixar que outra pessoa cuidasse dela por um tempo. Você nunca se separa dos filhos. Talvez fisicamente, mas psicologicamente, nunca me separei.">

De brilhante a obscura

Ela enviou sua amostra de DNA para análise, mas em vez de esperar pelos resultados, decidiu descobrir tudo o que podia sobre o que havia acontecido com a filha.>

Desesperada para saber mais, ela criou uma página no Facebook, assim como uma conta no Classmates.com em nome de Aundria, na esperança de encontrar amigas antigas da filha.>

Foi assim que ela conheceu Carl Koppelman, um contador que também é um detetive amador que trabalha como voluntário online e coopera com as autoridades.>

"Foi ele quem desenvolveu a teoria de que o corpo encontrado em Racine poderia ser da minha filha, com base em uma foto do necrotério e várias outras coincidências.">

Juntos, eles investigaram todas as frentes: queriam saber não apenas se Alexis estava viva ou morta, mas também o que havia acontecido com ela.>

As amigas de escola que finalmente criaram coragem para conversar com eles, disseram que ela era "engraçada, doce, curiosa e brilhante", mas que em algum momento ela "se tornou obscura e cada vez menos visível na escola".>

O pai adotivo

"Em 1980, ele atacou uma adolescente que estava de bicicleta. Ele a fechou com sua motocicleta, e ordenou que ela fosse para a floresta.">

Bowman foi condenado por agressão com intenção de cometer crime sexual, e recebeu uma pena de cinco a dez anos de prisão.>

O advogado de Bowman apresentou cartas de apoio, incluindo uma dele na qual reconhecia "ter cometido erros no passado" e dizia ter duas filhas: uma de 11 anos e outra de 25.>

"Entrei em pânico: era grave, e não havia muito que eu pudesse fazer. A polícia não ia me ouvir. Eu não era a mãe dela. Não podia ligar para eles e dizer: 'Façam alguma coisa!'">

Desesperada, Cathy contratou um detetive particular que obteve o boletim de ocorrência de 11 de março de 1989, quando Dennis Bowman denunciou que a filha de 14 anos havia fugido.>

O registro dizia que ele voltou para casa do trabalho e descobriu que ela havia desaparecido, assim como alguns de seus pertences e US$ 100 do seu dinheiro.