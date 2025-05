Mundo

A brasileira premiada com 'Nobel da Agricultura' por trabalho que mantém Brasil como 'celeiro do mundo'

Engenheira agrônoma associada à Embrapa foi uma das primeiras proponentes da fixação biológica de nitrogênio como alternativa aos fertilizantes químicos.

Publicado em 13 de maio de 2025 às 19:39

null Crédito: World Food Prize

A engenheira agrônoma e pesquisadora brasileira Mariangela Hungria foi agraciada nesta terça-feira (12/5) com o Prêmio Mundial da Alimentação por seu trabalho com insumos biológicos que revolucionaram a agricultura no Brasil.>

O prêmio é conhecido como 'Nobel da Agricultura' e homenageia indivíduos que melhoraram a qualidade, a quantidade ou a disponibilidade de alimentos em todo o mundo.>

As pesquisas comandadas por Hungria deram origem a dezenas de tratamentos biológicos para sementes que aumentaram significativamente a produtividade das principais culturas e reduziram a necessidade de fertilizantes químicos.>

Estima-se que os produtos desenvolvidos pela engenheira agrônoma associada à Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) tenham sido utilizados em mais de 40 milhões de hectares no Brasil, gerando aos agricultores uma economia de até US$ 25 bilhões (R$127,5 bilhões) por ano em custos de insumos.>

>

Os desenvolvimentos possibilitados pela pesquisa também evitaram a emissão de mais de 230 milhões de toneladas métricas de CO₂ equivalente por ano.>

Autora de mais de 500 artigos, capítulos e publicações acadêmicas, ela também produziu o primeiro manual em português para métodos de microbiologia do solo adaptados aos trópicos.>

Por seu trabalho, Mariangela Hungria é considerada 'mãe da microbiologia' no Brasil.>

"É uma emoção incrível receber esse prêmio", disse a pesquisadora de 67 anos à BBC Brasil. "Acho que o diferencial que me destacou foi a persistência: mais de 40 anos acreditando que os biológicos poderiam ser uma solução viável economicamente e de alto rendimento.">

O Prêmio Mundial da Alimentação foi criado em 1986 e já condecorou outros três brasileiros além de Hungria.>

Em 2006, os agrônomos Edson Lobato e Alysson Paolinelli foram homenageados, juntamente com o cientista americano Andrew Colin McClung, por seus papéis fundamentais na transformação do Cerrado brasileiro. E em 2011, o então ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o prêmio ao lado do ex-presidente ganês John Agyekum Kufuor por sua atuação no combate à fome.>

O anúncio do Prêmio Mundial da Alimentação deste ano foi feito na sede internacional da organização, em Des Moines, Iowa, Estados Unidos.>

"Como pioneira industrial e mãe, a Dra. Hungria serve como um exemplo inspirador para mulheres pesquisadoras que buscam incorporar ambos os papéis. Suas descobertas e desenvolvimentos lançaram o Brasil para se tornar um celeiro global", disse a governadora de Iowa, Kim Reynolds, que presidiu a cerimônia. >

Brasil é considerado o "celeiro do mundo": país produz alimentos suficientes para necessidades calóricas de aproximadamente 900 milhões de pessoas Crédito: Getty Images

Uma nova 'Revolução Verde'

O prêmio foi fundado por Norman Ernest Borlaug, que recebeu o Nobel da Paz em 1970 pelo seu papel na Revolução Verde. O movimento foi um marco histórico que transformou profundamente a agricultura e a economia mundial, possibilitando a produção em larga escala de grãos e alimentos essenciais.>

O modelo se baseou, entre outras coisas, na intensiva utilização de sementes geneticamente alteradas, fertilizantes e agrotóxicos.>

Já o trabalho de Mariangela Hungria foi bem-sucedido em justamente buscar alternativas biológicas para os fertilizantes químicos.>

"Muita gente dizia que isso não teria futuro, que biológicos não dariam altos rendimentos para a agricultura. Mas eu nunca desisti", disse à BBC.>

Os inoculantes, que são um de seus focos de pesquisa há pelo menos três décadas, são produtos não químicos que ajudam as plantas na absorção dos nutrientes. Podem conter microrganismos benéficos para o desenvolvimento vegetativo, como bactérias e fungos.>

Hungria foi uma das primeiras proponentes da fixação biológica de nitrogênio. O método desenvolvido pela pesquisadora e seus colegas usa bactérias fixadoras para converter o nitrogênio do ar, que é abundante mas inacessível para plantas e animais, em formas que as plantas conseguem absorver e utilizar para seu crescimento.>

"Se não fosse esse processo natural, teríamos que usar fertilizantes químicos que consomem muita energia — cerca de seis barris de petróleo por tonelada de nitrogênio produzido", explica Hungria.>

"O nitrogênio fertilizante é o mais poluente de todos os nutrientes. Segundo o IPCC [Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas], cada 1 kg de nitrogênio equivale a 10 kg de CO₂.">

'Bactérias do bem'

A pesquisadora começou estudando rizóbios, um tipo de bactéria que interage com as raízes de leguminosas para fornecer nitrogênio em troca de energia. Ela descobriu que a aplicação dessa cepa à soja por meio de um inoculante anualmente poderia aumentar a produtividade em até 8% em comparação com o uso de fertilizantes sintéticos.>

A brasileira também foi a primeira a lançar cepas comerciais da bactéria Azospirillum brasilense. Sua pesquisa mostrou que a combinação e a aplicação de Azospirillum brasilense e rizóbios poderia dobrar o aumento da produtividade em feijão e soja.>

"O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo graças ao uso dessas bactérias. Sem elas, seria inviável economicamente", diz Hungria.>

Segundo a microbiologista, ainda que o uso de fertilizantes químicos predomine no Brasil hoje, os inoculantes são importantes porque podem ser produzidos nacionalmente, enquanto a grande maioria dos fertilizantes utilizados em solo brasileiro são importados.>

Atualmente, o país importa cerca de 85% de todos os fertilizantes químicos necessários para a agricultura nacional.>

Mas graças aos insumos biológicos, o país conseguiu economizar no ano passado quase R$ 130 bilhões em apenas uma safra de soja, por não precisar buscar alternativas no exterior.>

null Crédito: World Food Prize

O estímulo ao uso de fertilizantes biológicos também se tornou ainda mais relevante no Brasil com a guerra na Ucrânia e a aplicação de sanções contra a Rússia, já que cerca de 23% das importações de insumos químicos necessários para a agricultura nacional vinham dos russos.>

"A guerra na Ucrânia e a pandemia escancararam nossa dependência de fertilizantes importados — e abriram espaço para os biológicos", diz a pesquisadora.>

Mariangela Hungria afirma, porém, que o Brasil – e o mundo – ainda têm um longo caminho a percorrer na área de fertilizantes biológicos.>

"O Brasil é líder no uso de bio insumos, mas eles ainda representam só 10% em relação aos químicos", diz.>

"Falta investir mais em pesquisa e em indústrias para diminuir nossa dependência e o Brasil alcançar a agricultura que a gente sonha: de alta produtividade, mas cada vez mais sustentável.">

A pesquisadora defende ainda uma abordagem ampla para que os avanços possibilitados pela ciência tenham um efeito democrático na distribuição de alimentos.>

"A produção de alimentos sozinha não acaba com a fome. É preciso uma abordagem multidisciplinar: educação, economia, comunicação, apoio à agricultura familiar", diz.>

"O Brasil produz comida para quase 1 bilhão de pessoas, mas já tivemos há alguns anos 33 milhões em insegurança alimentar. Isso é inaceitável.">

Paixão que vem da infância

A paixão de Mariangela Hungria pela microbiologia e pelo meio ambiente nasceram ainda na infância. Aos 8 anos, a paulistana natural de Itapetininga ganhou de presente da avó o livro Caçadores de Micróbios e soube que gostaria de seguir a carreira no futuro.>

"Minha avó era professora de Ciências na escola pública e percebeu meu interesse pelo tema. Ela sempre fazia experimentos comigo no jardim, explicando fatos sobre o ar, a fotossíntese ou os organismos que não conseguimos ver a olho nu", conta Hungria.>

"Mas eu logo percebi que não queria ser da área da saúde, queria trabalhar com produção de alimentos, para contribuir com a luta contra a fome.">

Após a escola, Hungria começou sua trajetória na área com uma formação em Engenharia Agronômica na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ-USP). Foi nesse período, diz, que se interessou pela pesquisa sobre processos biológicos para avançar a agricultura.>

Após a graduação, Hungria continuou os estudos com mestrado, doutorado e pós-doutorado, com passagens por universidades nos Estados Unidos e Espanha.>

null Crédito: World Food Prize

'A agricultura do futuro é feminina'

A pesquisadora não nega, porém, que seu percurso na área da agricultura e microbiologia foi cheio de percalços.>

"Quando decidi fazer agronomia, esse era um mundo extremamente masculino", diz Mariangela Hungria, que deu à luz à primeira filha quando ainda estava na graduação.>

"Enfrentei muitos preconceitos por ser mulher, mãe jovem, e ainda mais por ter uma segunda filha com necessidades especiais.">

A brasileira celebra o fato da área estar mais diversificada em 2025, mas afirma que ainda há muito a melhorar.>

Questionada sobre os conselhos que daria a jovens pesquisadoras, cita "persistência, competência e resultados científicos robustos" como a melhor forma de enfrentar o preconceito.>

"Às vezes temos que engolir seco e chorar em casa, mas ninguém pode agir contra argumentos e resultados científicos", diz.>

Mariangela Hungria argumenta ainda que a agricultura precisa das mulheres para crescer. "A agricultura sustentável do futuro traz uma visão muito feminina — de cuidado com o solo, o meio ambiente e as pessoas.">

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta