80% dos países já dessalinizam água do mar para uso — inclusive o Brasil

Até pouco tempo atrás, a dessalinização se restringia em grande parte a países ricos e áridos do Oriente Médio, mas o aquecimento global mudou esse cenário.

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 17:44

A água está se tornando cada vez mais escassa em muitas partes do mundo a cada ano Crédito: AFP via Getty Images

Há alguns anos, Muhammad Yaqoob Baloch e sua família quase abandonaram a casa onde viviam em Keti Bandar, no sul do Paquistão, depois que rios e poços secaram.

Ficou difícil encontrar água para beber, e as colheitas passaram a fracassar repetidamente.

"Pessoas de Nova Deli, de Mumbai e da China costumavam vir comprar nosso arroz, trigo e legumes", diz Baloch, que também é agricultor. "Mas mais de 50 mil hectares de nossas terras se tornaram improdutivas."

Muitos moradores abandonaram as terras herdadas de suas famílias, e Baloch esteve prestes a fazer o mesmo até que o governo inaugurou uma usina de dessalinização e passou a produzir água potável a partir do mar da Arábia.

Hoje, muitos dos que ainda vivem na região conseguem se sustentar com a criação de caranguejos em canais de irrigação, agora tomados por água salgada, enquanto continuam a cultivar o que é possível.

O Paquistão é um dos vários países do mundo que ampliaram a dessalinização da água do mar, à medida que o aquecimento global torna a água doce cada vez mais escassa.

Até pouco tempo atrás, a prática se restringia, em grande parte, a países ricos e áridos do Oriente Médio, mas o aquecimento global mudou esse cenário.

Segundo a Global Water Intelligence (GWI), empresa que fornece análises de mercado para o setor de água, cerca de quatro em cada cinco países (80%) hoje produzem água do mar dessalinizada para consumo humano e outros fins, e o número só aumenta.

Segundo o levantamento, o Brasil registrou um aumento de 189% na quantidade de água do mar dessalinizada entre 2010 e 2025, chegando a 1,4 bilhão de litros por dia.

Entre as iniciativas em operação no país está uma planta no Espírito Santo, erguida por uma siderúrgica que usa a água dessalinizada em seu processo industrial.

Há projetos em andamento para construção de usinas de dessalinização no litoral de São Paulo, em Ilhabela, e na capital do Ceará, Fortaleza, ambas para consumo humano da água dessalinizada.

Nesse último caso, ideia que causou polêmica em 2023 por causa do local então escolhido para a obra, muito próximo dos cabos submarinos que conectam o Brasil com o resto do mundo e compõem a rede de internet do país.

Diante da repercussão negativa entre especialistas e empresas de telecomunicações, o governo cearense mudou o local do empreendimento.

Em países como Kuwait, Omã e Arábia Saudita, mais de 80% do abastecimento de água agora vêm da dessalinização, seja da água do mar, seja de fontes subterrâneas de água salobra — aquela que tem mais sais dissolvidos do que a água doce, mas menos do que a água do mar.

Durante o recente ataque de Israel e dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã, autoridades do Catar expressaram preocupação com a possibilidade de contaminação do Golfo, que hoje é a principal fonte de água do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait.

Empresas de abastecimento de água dizem que o custo para instalar grandes usinas de dessalinização caiu ao longo dos anos Crédito: Veolia

Por que não há água doce suficiente?

Aqui está o problema. Quase dois terços (67%) da superfície do planeta são cobertos por água. No entanto, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), apenas 0,5% desse total é água doce utilizável, e mesmo essa parcela vem diminuindo rapidamente por causa do aumento das temperaturas e das secas.

Em relatório divulgado em 2023, a Comissão Global sobre a Economia da Água alertou que pode haver um déficit de 40% na oferta até 2030, enquanto a população mundial deve chegar a 9,7 bilhões em 2050.

Corrupção e má gestão dos recursos hídricos também contribuíram para a escassez aguda de água em muitos países.

Como os oceanos concentram mais de 95% da água do mundo, muitos defendem que a água do mar seja uma possível resposta, embora sua participação no uso global total de água ainda seja bastante limitada.

Prefeitos de vilarejos franceses diante de uma usina de dessalinização inaugurada após um verão historicamente seco, em 2022 Crédito: AFP via Getty Images

Expansão global

Usinas de dessalinização surgiram em mais de 20 mil locais ao redor do mundo, quase o dobro do registrado há dez anos, segundo estudos.

"O mercado de dessalinização deve acelerar o crescimento nos próximos cinco anos, impulsionado principalmente pelo Oriente Médio e Norte da África, pela Ásia-Pacífico e por alguns países da Europa", afirma Estelle Brachlianoff, CEO da Veolia, uma das principais empresas internacionais de água com atuação na área de dessalinização.

Dados reunidos pela GWI mostram que cerca de 160 países já têm usinas de dessalinização que tratam água do mar.

Em média, 60% da água produzida é destinada ao abastecimento público de água potável, segundo a entidade.

"A dessalinização já está ajudando muitos países a lidar com o estresse hídrico crônico", diz Rachael McDonnell, diretora-geral adjunta do Instituto Internacional de Gerenciamento de Água (IWMI, na sigla em inglês), organização de pesquisa dedicada à segurança hídrica.

"Embora a dessalinização não seja uma solução milagrosa para todas as regiões propensas à seca, ela já desempenha um papel fundamental ao ajudar muitos países a reforçar sua segurança hídrica diante da estiagem e do aumento da demanda."

A GWI estima que o setor cresce a uma taxa superior a 10% ao ano.

Segundo a organização, nos últimos 15 anos a produção de água potável dessalinizada aumentou de forma significativa em mais de 60 países, em todas as regiões do mundo.

O levantamento mostra que, enquanto muitos deles registraram aumentos de duas, três ou até quatro vezes — Singapura, por exemplo, teve crescimento de 467% —, outros tiveram uma expansão ainda mais expressiva, de 10 a 50 vezes.

A Arábia Saudita é o país que mais produz água do mar dessalinizada: 13 bilhões de litros por dia — volume suficiente para encher 5.200 piscinas olímpicas, segundo a GWI.

Bangladesh, Índia e Paquistão usam a tecnologia de dessalinização não apenas para a água do mar, mas também para tratar água salobra em áreas onde o avanço do mar contaminou a água subterrânea.

Já o Afeganistão emprega a técnica para dessalinizar águas subterrâneas que são salobras por outras razões.

Como funciona a dessalinização?

A dessalinização é feita principalmente de duas maneiras.

A primeira, mais comum e energeticamente mais eficiente, é a osmose reversa, que consiste em aplicar pressão para forçar a passagem da água por uma membrana semipermeável, que retém o sal e outras substâncias químicas.

O segundo método é a dessalinização térmica. Nesse processo, a água do mar ou a água salobra é aquecida; em seguida, ela evapora, e o vapor condensado é recolhido como água doce.

Há dois métodos principais de dessalinização: osmose reversa e térmica Crédito: BBC

Custo

Tradicionalmente, a dessalinização é uma tecnologia cara, mas o uso de fontes renováveis de energia mais baratas e o aumento da eficiência reduziram os custos nos últimos anos.

Segundo especialistas, o custo de produção da água dessalinizada caiu até 90% desde 1970.

Pesquisa do IWMI aponta que a combinação da dessalinização com energia solar pode torná-la ainda mais viável economicamente até 2040 em muitas áreas costeiras.

Ainda assim, uma grande usina de dessalinização com capacidade para produzir 500 milhões de litros de água por dia exige um investimento de cerca de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2,7 bilhões), de acordo com a Veolia.

Outro custo relevante é o transporte da água do mar dessalinizada para regiões secas no interior.

"Nos países em desenvolvimento, os custos continuam sendo um obstáculo", afirma Shakeel Hayat, especialista em mudanças climáticas, água, saneamento e higiene da WaterAid, organização internacional que ajudou a instalar cerca de 100 pequenas usinas de dessalinização no Sul da Ásia.

"Para muitos [desses] países, usinas de pequeno porte e movidas a energia solar, voltadas à transformação de água salobra em água potável, são mais viáveis do que grandes projetos de dessalinização da água do mar."

Cientistas afirmam que a intensidade e a frequência das secas estão aumentando de forma constante em muitas partes do mundo Crédito: Getty Images

O problema da salmoura

Um dos maiores desafios do processo de dessalinização é o descarte da salmoura — a água altamente concentrada em sal que sobra após a retirada da água potável.

O despejo dessa salmoura de volta ao mar aumenta a salinidade e a temperatura da água e pode afetar gravemente os ecossistemas marinhos, chegando a criar zonas mortas ao redor dos pontos de liberação.

"Na maioria dos processos de dessalinização, para cada 1 litro de água potável produzido, são gerados cerca de 1,5 litro de líquido poluído com cloro e cobre", afirmou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

"Se não for devidamente diluída e dispersa, essa descarga pode formar uma pluma densa de salmoura tóxica, capaz de degradar ecossistemas costeiros e marinhos."

Cientistas já mediram efeitos negativos significativos sobre corais e algas no Golfo de Aqaba, que separa o Egito da Arábia Saudita.

Apesar desse custo ambiental, a expansão da dessalinização não parece perder força em quase todas as regiões de um mundo que aquece rapidamente e enfrenta escassez crescente de água.

*Com reportagem de Camilla Veras Mota, da BBC News Brasil.

