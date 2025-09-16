Mundo

8 filmes icônicos de Robert Redford que definem carreira do ator em frente e atrás das câmeras

Uma seleção do melhor de Redford, desde seu estrelato global ao lado de Paul Newman em 'Butch Cassidy' até a saga da Marvel, incluindo seu famoso 'Gente como a Gente'

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:33

Reford atuou em mais de 50 filmes e recebeu um Oscar de melhor diretor Crédito: Herbert Dorfman/Corbis via Getty Images

É difícil descrever o que Robert Redford evocou diante das câmeras, mas talvez a pessoa que melhor resumiu isso foi a atriz Jane Fonda, que disse que ele tinha "uma aura".

"O ator morreu nesta terça-feira, aos 89 anos, em Sundance, nas montanhas de Utah, o lugar que ele amava, cercado por aqueles que amava", informou seu agente.

Mas, além de brilhar com sua aura em mais de 50 filmes, Redford foi um diretor de sucesso.

De fato, ele recebeu dois Oscars ao longo de sua carreira: um de Melhor Diretor em 1981 e outro prêmio honorário pelo conjunto da obra em 2002.

A BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, elaborou uma seleção do melhor de Redford dentro e fora das telas.

1.

Robert Redford e Paul Newman no início da célebre dupla cinematográfica Crédito: Silver Screen Collection/Getty Images

Foi o filme que lhe trouxe fama mundial e lançou uma das maiores duplas cinematográficas de Hollywood: Paul Newman e Robert Redford.

Incrivelmente, Redford quase não conseguiu o papel depois que um executivo disse que ele era "mais um loiro de Hollywood". "Se você jogar um pedaço de pau em uma janela em Malibu, você vai acertar seis iguais a ele."

No entanto, Newman, que já era uma estrela estabelecida na época, insistiu em contratar Redford.

Anos depois, Redford criaria um evento anual para mostrar o trabalho de cineastas independentes.

Ele o batizou de Festival de Cinema de Sundance, em homenagem ao personagem que interpretou no filme.

2.

Redford interpretando Johnny Hooker Crédito: Silver Screen Collection/Getty Images

Sua primeira e única indicação ao Oscar de Melhor Ator foi por esse papel, onde ele mais uma vez demonstrou sua química na tela com Newman.

Redford interpreta Johnny Hooker, um vigarista de pequena monta que se une ao personagem de Newman para enganar um chefe da máfia implacável.

Sua estética dos anos 1930 (principalmente o figurino) e música, combinadas com as excelentes atuações, fizeram deste filme um ícone do cinema de época.

3.

Dustin Hoffman e Redford interpretaram dupla de repórteres do caso Watergate Crédito: Warner Bros./Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Em 1976, Redford e Dustin Hoffman interpretaram os jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, respectivamente, neste thriller político sobre o desenrolar do escândalo de Watergate, que envolveu o governo de Richard Nixon nos Estados Unidos.

Na época, Redford era o ator mais famoso do mundo, diz o correspondente de entretenimento da BBC, Colin Paterson.

"Todo ano, os donos de cinemas americanos escolhiam a maior estrela de cinema do planeta", explica ele. "Em meados da década de 1970, eles trabalharam com Robert Redford por três anos consecutivos."

4.

Redford ganhou Oscar logo na estreia como diretor Crédito: ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images

O filme ganhou quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, que foi para Redford.

Em sua estreia como diretor, ele retratou o colapso de uma família americana de classe média alta após a morte de um de seus filhos.

Após seu lançamento, o The New York Times o descreveu como "um filme comovente, inteligente e engraçado sobre as tragédias que são comuns a todos, exceto àqueles que as vivenciam".

5.

Redford e Moore interpretaram um casal com enorme sucesso Crédito: Paramount Pictures/Getty Images

O filme coestrelado por Demi Moore e Woody Harrelson foi um dos filmes de maior bilheteria da carreira de Redford.

Ele interpreta um rico empresário de meia-idade que oferece um milhão de dólares a um jovem casal para dormir com ele.

Apesar do sucesso de bilheteria, o filme ganhou vários prêmios Framboesa de Ouro naquele ano, incluindo o de Pior Filme.

6.

Redford durante as filmagens de 'Quiz Show' Crédito: Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Depois de Gente Comum, este filme sobre os escândalos dos game shows de televisão americanos dos anos 1950 é o trabalho de direção mais aclamado de Redford.

Recebeu várias indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Diretor, mas os maiores prêmios daquele ano foram para Forrest Gump.

7.

Redford apresentando o filme em Cannes Crédito: Getty Images

De todos os filmes de Redford, este filme de sobrevivência tem a classificação mais alta na plataforma de críticas de filmes Rotten Tomatoes.

"Apoiado por outra performance tremenda em uma carreira repleta delas, All Is Lost oferece um testemunho emocionante e inestimável da capacidade de Robert Redford de prender a atenção na tela", afirma a plataforma.

Redford interpreta o único personagem do filme, um marinheiro que acorda em alto mar e descobre que seu barco naufragou e está afundando.

8.

Redford nunca deixou de apoiar o cinema independente Crédito: Vera Anderson/WireImage/Getty

Há uma geração para a qual Redford não é apenas um galã das telonas ou um diretor que abraçou o cinema independente, mas sim um dos atores do universo Marvel.

Ele interpretou o agente Alexander Pierce em um dos filmes do Capitão América estrelado por Chris Evans e depois em Vingadores: Ultimato (2019).

Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA na transcrição, como parte de um projeto piloto.

