'Amazônia sofre com mentalidade destruidora que favorece lucro' diz Papa

Papa Francisco Crédito: Reprodução/Instagram

O papa Francisco disse na manhã deste sábado que a Amazônia sofre com uma mentalidade cega e destruidora que favorece o lucro e que o "homem não pode permanecer um espectador indiferente diante dessa destruição, nem a Igreja deve ficar em silêncio".

"A situação da Amazônia é um triste paradigma do que está acontecendo em muitas partes do planeta: uma mentalidade cega e destruidora que favorece o lucro à justiça; coloca em evidência a conduta predatória com a qual o homem se relaciona com a natureza. Por favor, não esqueçam que justiça social e ecologia estão profundamente interligadas", disse Francisco aos participantes do 2º Fórum das Comunidades Laudato si’ que acontece em Amatrice, cidade italiana do Lácio, na mesma região de Roma.