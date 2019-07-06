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Papa Francisco

'Amazônia sofre com mentalidade destruidora que favorece lucro' diz Papa

Ele ainda disse que o homem não pode permanecer um espectador indiferente

Publicado em 

06 jul 2019 às 20:18

Publicado em 06 de Julho de 2019 às 20:18

Papa Francisco Crédito: Reprodução/Instagram
O papa Francisco disse na manhã deste sábado que a Amazônia sofre com uma mentalidade cega e destruidora que favorece o lucro e que o "homem não pode permanecer um espectador indiferente diante dessa destruição, nem a Igreja deve ficar em silêncio".
"A situação da Amazônia é um triste paradigma do que está acontecendo em muitas partes do planeta: uma mentalidade cega e destruidora que favorece o lucro à justiça; coloca em evidência a conduta predatória com a qual o homem se relaciona com a natureza. Por favor, não esqueçam que justiça social e ecologia estão profundamente interligadas", disse Francisco aos participantes do 2º Fórum das Comunidades Laudato si’ que acontece em Amatrice, cidade italiana do Lácio, na mesma região de Roma.
Segundo a agência de notícias Vatican News, o papa afirmou que aquilo que está acontecendo na Amazônia terá repercussões "em nível planetário". "Prostrou milhares de homens e mulheres roubados do seu território, que se tornaram estrangeiros na própria terra, retirados própria cultura e das próprias tradições, quebrando o equilíbrio milenar que unia aqueles povos à sua terra. O homem não pode permanecer um espectador indiferente diante dessa destruição, nem a Igreja deve ficar em silêncio: o grito dos pobres deve ressoar da sua boca".

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