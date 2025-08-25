Micro-híbridos

Peugeot vai lançar 208 e 2008 com a tecnologia Bio-Hybrid da Stellantis

Linha 2026 dos modelos 208 e 2008 chega no próximo mês usando a mesma tecnologia micro-híbrida adotada nos Fiat Pulse e Fastback

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:13

Peugeot 2008 terá sua linha 2026 lançada em setembro, com o anúncio de versão com tecnologia micro-híbrida Crédito: peugeot/Divulgação

Após a Fiat com o Fastback e o Pulse, agora é a vez da Peugeot incluir a tecnologia Bio-Hyibrid da Stellantis em seus carros. Os próximos lançamentos do 208 e 2008 já terão a versão micro-híbrida nos modelos, que devem chegar em setembro.

“Seguimos com a oferta de produtos e soluções que atendem aos desejos do consumidor e as necessidades do mercado. Este movimento contribui decisivamente para a descarbonização da mobilidade em nosso país, impulsionando a evolução do setor automotivo, intensificando o processo de nacionalização da eletrificação e fortalecendo as bases da indústria nacional”, afirma Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis América do Sul e responsável global pela Stellantis Pro One, unidade de veículos comerciais.

A tecnologia aplicada nos novos produtos conta com o desenvolvimento do Development Center, Safety Center e Virtual Center da Stellantis na América do Sul. A empresa anunciou, recentemente, um total de R$ 32 bilhões de investimentos, aportados entre 2025 e 2030, materializados pela chegada de novos produtos, soluções disruptivas e oportunidades de negócios tanto no Brasil quanto na América do Sul.

Os motores híbridos serão fabricados no Polo Automotivo de Betim (MG), em uma linha de motores responsável por produzir motores flex de alta eficiência, baixas emissões e que podem ser associados às tecnologias de hibridização. Ampliada recentemente, a planta possui capacidade de produção de 1,1 milhão de motores por ano.

Também conhecida por micro-híbrida ou híbrida leve, esse tipo de tecnologia é basicamente o primeiro “degrau” na classificação dos carros eletrificados. No caso dos modelos da Stellantis, consiste em substituir o alternador e o motor de partida por uma bateria elétrica, que fornece energia mecânica e elétrica, que gera torque adicional para o motor térmico do veículo e também gera energia elétrica para carregar a bateria adicional de Lítio-Íon de 12 Volts, que opera paralelamente ao sistema elétrico convencional do veículo. O sistema gera potência de até 3KW.

*Com informações da Stellantis.

