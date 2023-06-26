Jeep Renegade ganha Dark Pack e nova cor para versão Longitude

A versão topo de linha do Renegade 2024 é a Trailhawk, que tem garantia de três anos Crédito: Jeep/Divulgação

A linha 2024 do Jeep Renegade trouxe poucas novidades para o modelo compacto, com exceção da sua versão intermediária Longitude, que ganha um pacote novo de opcionais, o Dark Pack, que traz algumas melhorias estéticas, acréscimos tecnológicos no modelo, além de uma nova cor, a Sting Grey.

Os preços partem de R$ 115.990 com a aplicação da redução de impostos do governo federal de R$ 4 mil para a versão 1.3 Turbo 4x2 Flex. A versão Renegade Sport segue por R$ 115.990, de acordo com a disponibilidade do estoque da fábrica e de cada concessionária.

Oferecido por R$ 5 mil, o Dark Pack, como o próprio nome sugere, traz detalhes de estilo escurecidos para o Renegade Longitude, como logotipos, grade e as rodas. Além disso, ele equipa o modelo com itens como sistema de monitoramento de ponto cego, sensor de chuva, chave de presença com telecomando para abertura de portas e vidros, farol e farol alto automáticos e espelho retrovisor eletrocrômico.

De série, todos os modelos seguem com o motor T270 de até 185 cv. Além disso, mantêm o assistente de partida em rampa, sistema multimídia com integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis de LED, frenagem autônoma de emergência, alerta de manutenção de faixa, detector de fadiga e no mínimo seis airbags.

E ao longo das versões, o quadro de instrumentos de 7”, carregador wireless, ar-condicionado de duas zonas, rodas de até 19”, 7 airbags entre outros itens de tecnologia e segurança, além da opção de tração 4x4.

Jeep Renegade Longitude conta com câmbio automático

As versões 1.3 Turbo, Sport e Longitude têm câmbio automático de seis marchas e transmissão 4x2 com Traction Control+. A versão S oferece tração 4x4 e câmbio automático de nove marchas e seletor de terreno com quatro modos de condução.

A Trailhawk tem tração 4x4, câmbio de nove marchas e seletor de terreno com cinco configurações e novas rodas para completar a versão. A conectividade da plataforma Adventure Intelligence volta como opcional para as versões Série S e Trailhawk.

As versões Sport, Longitude, Série S e Trailhawk contam com garantia de três anos. A versão 1.3 Turbo conta com um ano de garantia com possibilidade da compra de mais 2 anos de garantia estendida pelo valor de R$ 1.990.

Jeep Renegade 2024

O Dark Pack traz detalhes de estilo escurecidos para o Renegade Longitude, como logotipos, grade e as rodas Crédito: Jeep/Divulgação

Preços das versões

Renegade 1.3 Turbo 4x2 Flex: R$ 115.990 (preço sugerido no site da Jeep de R$ 119.990. Sobre ele, aplica-se a redução de impostos de R$ 4 mil)

R$ 115.990 (preço sugerido no site da Jeep de R$ 119.990. Sobre ele, aplica-se a redução de impostos de R$ 4 mil) Renegade Sport T270 4X2 Flex: R$ 115.990 (preço sugerido no site da Jeep de R$ 119.990. Sobre ele, aplica-se a redução de impostos de R$ 4 mil)

R$ 115.990 (preço sugerido no site da Jeep de R$ 119.990. Sobre ele, aplica-se a redução de impostos de R$ 4 mil) Renegade Longitude T270 4X2 Flex: R$ 150.990

R$ 150.990 Renegade Série S T270 4X4 Flex: R$ 174.990

R$ 174.990 Renegade Série S T270 4X4 TETO Flex: R$ 183.290

R$ 183.290 Renegade Trailhawk T270 4X4 Flex: R$ 174.990