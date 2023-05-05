Jeep Renegade ganha versão mais barata de entrada na linha 2023

A Jeep anunciou esta semana uma versão adicional de entrada para o compacto Renegade. Trata-se do 1.3 Turbo, que chega ao mercado com valor de R$ 125.990, uma diferença de R$ 9 mil a manos em comparação à configuração Sport, que era antes a porta de entrada do modelo.
No ano passado, o modelo recebeu uma nova geração, com atualizações tecnológicas e de segurança, bem como um motor T270 de até 185 cv, que extinguiu a versão a diesel, mas, segundo a Jeep, aumentou o volume de vendas das mais avançadas. De acordo com a montadora, as versões mais ao topo representaram 20% das vendas do Renegade em 2022, enquanto em 2021 esse numero era de 11%.
Lançado em 2015 no mercado brasileiro, o Jeep Renegade foi um modelo que revolucionou o segmento de SUVs. Produzido no Polo Industrial de Goiana, em Pernambuco, o veículo preserva o design icônico da marca Jeep, inspirado na família CJ e no Jeep Wrangler, além de possuir uma capacidade off-road única no segmento B-SUV.
A versão Turbo se junta às outras quatro do Renegade já disponíveis no Brasil: Sport, Longitude, Série S e TrailHawk. Todas elas vêm com motor T270, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em subida, faróis Full LED, frenagem autônoma de emergência, assistente de manutenção de faixa, detecção de fadiga e seis airbags.
O lançamento traz ainda tela Full LED, start-stop, freio de estacionamento automático, rodas de liga leve de 17 polegadas, painel de instrumentos TFT personalizável, ar-condicionado, sistema multimídia de 7 polegadas com Android Auto sem fio e Apple CarPlay, e limitador de velocidade. Ele tem também modo de condução Sport, que permite um melhor aproveitamento da performance do motor.
Também é possível incluir alguns opcionais como o Pack Exclusive, que para essa versão virá com algumas novidades, além de todos os opcionais da linha de acessórios originais da Jeep.
As versões Sport e Longitude com câmbio automático de seis marchas e transmissão 4x2 com Traction Control +. As versões S e TrailHawk oferecem tração 4x4 e câmbio automático de nove marchas. Na versão S, o seletor de terreno possui quatro modos de condução. Já a Trailhawk oferece seletor de terreno com cinco modos de condução e é chancelada pelo selo Trail Rated da marca Jeep, voltado para os modelos preparados para o off-road.
O modelo tem quatro cores disponíveis: a sólida Preto Carbon, as metálicas Prata Billet e Cinza Granite e a periolizada Branco Polar.
Lista de equipamentos
Jeep Renegade 1.3 Turbo
- Sistema Start&Stop (desligamento/acionamento automático do motor)
- Jeep Traction Control+
- Controle de Tração
- Frenagem autônoma de emergência (car to car)
- Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio
- Ajuste do volante em altura e profundidade
- Câmbio automático de 6 marchas
- Repetidor lateral nos retrovisores
- Isofix
- Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante
- Cinto traseiro central de 3 pontos
- Quadro de instrumento TFT de 3,5''
- Entrada USB para os ocupantes do banco traseiro
- Aviso de mudança de faixas
- Direção elétrica
- Estepe de uso emergencial
- Revestimento banco em tecido premium
- Panic break assist
- Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro
- Iluminação do porta-malas
- Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
- Limitador de velocidade
- Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
- Chave canivete com telecomando para abertura das portas
Preços da gama Jeep Renegade:
- Jeep Renegade 1.3 Turbo Flex AT6: R$ 125.990
- Jeep Renegade Sport T270 Turbo Flex AT6: R$ 134.990
- Jeep Renegade Longitude T270 Turbo Flex AT6: R$ 150.990
- Jeep Renegade S T270 Turbo Flex AT9 4x4: R$ 174.990
- Jeep Renegade Trailhawk T270 Turbo Flex AT9 4x4: R$ 174.990
Com informações da Jeep.