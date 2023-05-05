Jeep Renegade ganha versão mais barata de entrada na linha 2023

Controle de estabilidade e tração, assistente de partida em subida e faróis Full LED, estão presentes no modelo Crédito: Divulgação: Jeep

A Jeep anunciou esta semana uma versão adicional de entrada para o compacto Renegade. Trata-se do 1.3 Turbo, que chega ao mercado com valor de R$ 125.990, uma diferença de R$ 9 mil a manos em comparação à configuração Sport, que era antes a porta de entrada do modelo.

No ano passado, o modelo recebeu uma nova geração , com atualizações tecnológicas e de segurança, bem como um motor T270 de até 185 cv, que extinguiu a versão a diesel, mas, segundo a Jeep, aumentou o volume de vendas das mais avançadas. De acordo com a montadora, as versões mais ao topo representaram 20% das vendas do Renegade em 2022, enquanto em 2021 esse numero era de 11%.

No ano passado, o modelo recebeu uma nova geração Crédito: Divulgação: Jeep

Lançado em 2015 no mercado brasileiro, o Jeep Renegade foi um modelo que revolucionou o segmento de SUVs. Produzido no Polo Industrial de Goiana, em Pernambuco, o veículo preserva o design icônico da marca Jeep, inspirado na família CJ e no Jeep Wrangler, além de possuir uma capacidade off-road única no segmento B-SUV.

A versão Turbo se junta às outras quatro do Renegade já disponíveis no Brasil: Sport, Longitude, Série S e TrailHawk. Todas elas vêm com motor T270, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em subida, faróis Full LED, frenagem autônoma de emergência, assistente de manutenção de faixa, detecção de fadiga e seis airbags.

Modelo Turbo se junta às outras quatro versões já disponíveis no Brasil Crédito: Divulgação: Jeep

O lançamento traz ainda tela Full LED, start-stop, freio de estacionamento automático, rodas de liga leve de 17 polegadas, painel de instrumentos TFT personalizável, ar-condicionado, sistema multimídia de 7 polegadas com Android Auto sem fio e Apple CarPlay, e limitador de velocidade. Ele tem também modo de condução Sport, que permite um melhor aproveitamento da performance do motor.

Também é possível incluir alguns opcionais como o Pack Exclusive, que para essa versão virá com algumas novidades, além de todos os opcionais da linha de acessórios originais da Jeep.

As versões Sport e Longitude com câmbio automático de seis marchas e transmissão 4x2 com Traction Control +. As versões S e TrailHawk oferecem tração 4x4 e câmbio automático de nove marchas. Na versão S, o seletor de terreno possui quatro modos de condução. Já a Trailhawk oferece seletor de terreno com cinco modos de condução e é chancelada pelo selo Trail Rated da marca Jeep, voltado para os modelos preparados para o off-road.

O modelo tem quatro cores disponíveis: a sólida Preto Carbon, as metálicas Prata Billet e Cinza Granite e a periolizada Branco Polar.

Com muita tecnologia, o modelo conta também com tela Full LED Crédito: Divulgação: Jeep

Lista de equipamentos

O Renegade 1.3 Turbo passa a ser a versão de entrada do modelo Crédito: Jeep Renegade/Divulgação

Jeep Renegade 1.3 Turbo

Sistema Start&Stop (desligamento/acionamento automático do motor)

Jeep Traction Control+

Controle de Tração

Frenagem autônoma de emergência (car to car)

Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio

Ajuste do volante em altura e profundidade

Câmbio automático de 6 marchas

Repetidor lateral nos retrovisores

Isofix

Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante

Cinto traseiro central de 3 pontos

Quadro de instrumento TFT de 3,5''

Entrada USB para os ocupantes do banco traseiro

Aviso de mudança de faixas

Direção elétrica

Estepe de uso emergencial

Revestimento banco em tecido premium

Panic break assist

Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro

Iluminação do porta-malas

Maçanetas e retrovisores externos na cor preta

Limitador de velocidade

Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)

Chave canivete com telecomando para abertura das portas

Jeep Renegade ganha nova versão para 2023 Crédito: Divulgação: Jeep

Preços da gama Jeep Renegade:

Jeep Renegade 1.3 Turbo Flex AT6: R$ 125.990

R$ 125.990 Jeep Renegade Sport T270 Turbo Flex AT6: R$ 134.990

R$ 134.990 Jeep Renegade Longitude T270 Turbo Flex AT6: R$ 150.990

R$ 150.990 Jeep Renegade S T270 Turbo Flex AT9 4x4: R$ 174.990

R$ 174.990 Jeep Renegade Trailhawk T270 Turbo Flex AT9 4x4: R$ 174.990