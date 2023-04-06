Fiat Ducato faz 25 anos e estreia nova geração com motor mais econômico

Ducato ganha algumas mudanças no design e cinco configurações diferentes, de acordo com a utilização do veículo Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat anunciou, nesta quarta-feira (5), a quarta geração do Ducato, que chega trazendo um novo motor mais econômico, segundo a montadora, com sistema start stop. O modelo completa 25 anos e celebra a marca de 150 mil unidades vendidas e ganha ainda algumas mudanças no design e cinco configurações diferentes, de acordo com a utilização do veículo. Os preços partem de R$ 245.990.

Segundo o vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul, Herlander Zola, a chegada da nova geração do Ducato completa a linha de vans da montadora, “expandindo a cobertura no segmento, além de contribuir para fortalecer e ampliar a participação da marca no mercado”.

O Ducato vem equipado com um motor Turbo Diesel de 2.2L, 140 cv de potência e 340 Nm de torque. De acordo com a Fiat, quando comparado com a geração anterior, o novo propulsor ficou 13% mais econômico, 7% mais potente e com um torque 6% maior.

Modelo vem com motor Turbo Diesel de 2.2L, 140 cv de potência e 340 Nm de torque Crédito: Fiat/Divulgação

No design o novo Ducato traz novos faróis com DRL na dianteira, que ganharam uma posição mais alta e um para-choque mais robusto e atualizado com o Fiat Script. O modelo conta, ainda, com rodas de aço, barras de proteção lateral e proteção da caixa de rodas.

O acesso às portas mantém sua configuração, com a abertura das portas traseiras em até 270º, posição de entrada mais baixa e ganchos de fixação, que permitem mais facilidade para carga e descarga. Já a porta lateral deslizante foi desenvolvida para dar mais segurança e facilidade de acesso, inclusive para o uso de empilhadeiras.

Ergonomia e segurança

A posição da alavanca de marcha mais elevada no painel, permite mais conforto para o motorista, além de um apoio de braço. O modelo vem equipado com entrada USB, tomada 12v, encosto rebatível que vira mesa multifuncional, painel de instrumentos de fácil leitura com indicador de marcha e banco do motorista com regulagem de altura, inclinação e ajuste lombar.

O modelo vem equipado com entrada USB e tomada 12v Crédito: Fiat/Divulgação

A van é, atualmente, a única da categoria a vir com o sistema Start Stop, funcionalidade que desliga o veículo no momento de uma parada momentânea e retoma as rotações do motor quando acelerado, o que ajuda no consumo de combustível.

Ainda nos itens de segurança, o Ducato traz itens como sensor de estacionamento, hill assist, piloto automático, limitador de velocidade, controle de estabilidade (ESP), controle de tração (TC) e o LAC, um controle adaptativo de carga que mede o centro de gravidade para garantir a estabilidade lateral do veículo.

Custo-benefício e versões

Com um consumo urbano médio de 10 km/l e de 9,9 km/l na estrada, a nova geração do Ducato tem como um de seus atrativos o custo-benefício e o custo operacional por quilômetro rodado da categoria. Este, 13% mais barato que a média dos outros modelos do segmento (R$ 2,78 por quilômetro), segundo a montadora.

O modelo oferece, ainda, o menor custo de revisões programadas, sendo até 30% mais barato que os principais concorrentes do segmento, quando comparado ao preço público sugerido para as três primeiras visitas à rede. Já quanto ao custo de reparação, a Fiat destaca a cesta de peças de colisão dianteira até 82% mais barata do que seus concorrentes diretos.

O novo Ducato chega com cinco versões: Cargo 11,5 m³, Cargo 13 m³, Multi 13 m³, Minibus Executivo com 17 lugares e Minibus Comfort com 19 lugares.

Conheça as versões e preços

Fiat Ducato Cargo

A configuração Cargo suporta carregar até 1.308kg Crédito: Fiat/Divulgação

Novidade na linha, a versão tem capacidade volumétrica de 11,5 m³ e 1,3 tonelada de carga líquida.

Pode carregar até 1.308kg e quem tem CNH do tipo B também pode dirigi-la.

Equipada de série com ar-condicionado

Freios ABS

EBD

Controle de Estabilidade (ESC)

GSI - Indicador de troca de marchas

Apoio de braço do motorista

Ganchos para acomodação de carga

Hill Holder (Assistente de Partida em Rampa)

Luz interna na cabine com temporizador

Moldura de proteção nas caixas de roda

Oferece dois pacotes opcionais: o Pack Cargo 1, que contém farol de neblina, sistema antifurto com sensor de perímetro e proteção da parede lateral do compartimento de carga). Já o Pack Cargo 2 traz todos esses itens mais câmera de ré e tela sensível ao toque com rádio 7" com bluetooth.

Preço: a partir de R$ 245.990

Fiat Ducato Maxicargo

A versão Maxicargo tem capacidade de 1,3 tonelada de carga líquida e 5.998mm de comprimento Crédito: Fiat/Divulgação

Disponível nas cores Branco Banchisa e Cinza Grigrio Artense

Possui os mesmos itens que a versão anterior e oferece os mesmos pacotes opcionais.

Maior do que a Cargo, tem capacidade volumétrica de 13m³, 1,3 tonelada de carga líquida e 5.998mm de comprimento

Também pode ser dirigida por aqueles que possuem CNH do tipo B, pois tem peso bruto total de 3,5 toneladas.

Preço: a partir de R$ 249.990

Fiat Ducato Multi

A versão Multi foi desenvolvida para multiuso: carga, passageiros ou os dois Crédito: Fiat/Divulgação

Desenvolvido para multiuso, para carga, passageiros ou os dois.

Tem os mesmo atributos da versão anterior e o tamanho da Maxicargo.

Traz como diferenciais itens como alarme com sensor volumétrico e pré-disposição para tacógrafo, vidros laterais e nas portas traseiras.

Preço: a partir de R$ 261.490

Fiat Ducato Minibus Comfort

A versão Minibus Confort tem 19 lugares disponíveis Crédito: Fiat/Divulgação

Versão tem 19 lugares disponíveis, sendo bancos traseiros fixos.

Ar-condicionado com duto central de série.

Pacote opcional Pack Pass, com central multimídia touchscreen 7” com Apple Car Play / Android Auto e câmera de ré.

Preço: a partir de R$ 309.990

Fiat Ducato Minibus Executivo

Minibus Executivo comporta até 17 pessoas Crédito: Fiat/Divulgação

Bancos reclináveis e comporta 17 pessoas.

Ar-condicionado com duto central (suplementar do salão de passageiros)

Porta-malas de 1000 litros

Alarme com sensor perimétrico

Piso do salão de passageiros, revestimentos laterais e do teto em ABS

Isolamento termoacústico

Tacógrafo digital

Martelos de segurança

Luminárias em LED e faixas refletivas laterais.

Assim como na versão Minibus Confort, também há a opção do Pack Pass

Fiat Professional

Preço: a partir de R$ 319.990