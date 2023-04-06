Fiat Ducato faz 25 anos e estreia nova geração com motor mais econômico

A Fiat anunciou, nesta quarta-feira (5), a quarta geração do Ducato, que chega trazendo um novo motor mais econômico, segundo a montadora, com sistema start stop. O modelo completa 25 anos e celebra a marca de 150 mil unidades vendidas e ganha ainda algumas mudanças no design e cinco configurações diferentes, de acordo com a utilização do veículo. Os preços partem de R$ 245.990.
Dona de 37% do mercado na categoria de vans, a Fiat tem investido com mais força nesse segmento, a exemplo do novo Fiorino, lançado no final de 2021 com motor 1.4 e da versão nova do Scudo, que também tem uma opção eletrificada.
Segundo o vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul, Herlander Zola, a chegada da nova geração do Ducato completa a linha de vans da montadora, “expandindo a cobertura no segmento, além de contribuir para fortalecer e ampliar a participação da marca no mercado”.
O Ducato vem equipado com um motor Turbo Diesel de 2.2L, 140 cv de potência e 340 Nm de torque. De acordo com a Fiat, quando comparado com a geração anterior, o novo propulsor ficou 13% mais econômico, 7% mais potente e com um torque 6% maior.
No design o novo Ducato traz novos faróis com DRL na dianteira, que ganharam uma posição mais alta e um para-choque mais robusto e atualizado com o Fiat Script. O modelo conta, ainda, com rodas de aço, barras de proteção lateral e proteção da caixa de rodas.
O acesso às portas mantém sua configuração, com a abertura das portas traseiras em até 270º, posição de entrada mais baixa e ganchos de fixação, que permitem mais facilidade para carga e descarga. Já a porta lateral deslizante foi desenvolvida para dar mais segurança e facilidade de acesso, inclusive para o uso de empilhadeiras.
Ergonomia e segurança
A posição da alavanca de marcha mais elevada no painel, permite mais conforto para o motorista, além de um apoio de braço. O modelo vem equipado com entrada USB, tomada 12v, encosto rebatível que vira mesa multifuncional, painel de instrumentos de fácil leitura com indicador de marcha e banco do motorista com regulagem de altura, inclinação e ajuste lombar.
A van é, atualmente, a única da categoria a vir com o sistema Start Stop, funcionalidade que desliga o veículo no momento de uma parada momentânea e retoma as rotações do motor quando acelerado, o que ajuda no consumo de combustível.
Ainda nos itens de segurança, o Ducato traz itens como sensor de estacionamento, hill assist, piloto automático, limitador de velocidade, controle de estabilidade (ESP), controle de tração (TC) e o LAC, um controle adaptativo de carga que mede o centro de gravidade para garantir a estabilidade lateral do veículo.
Custo-benefício e versões
Com um consumo urbano médio de 10 km/l e de 9,9 km/l na estrada, a nova geração do Ducato tem como um de seus atrativos o custo-benefício e o custo operacional por quilômetro rodado da categoria. Este, 13% mais barato que a média dos outros modelos do segmento (R$ 2,78 por quilômetro), segundo a montadora.
O modelo oferece, ainda, o menor custo de revisões programadas, sendo até 30% mais barato que os principais concorrentes do segmento, quando comparado ao preço público sugerido para as três primeiras visitas à rede. Já quanto ao custo de reparação, a Fiat destaca a cesta de peças de colisão dianteira até 82% mais barata do que seus concorrentes diretos.
O novo Ducato chega com cinco versões: Cargo 11,5 m³, Cargo 13 m³, Multi 13 m³, Minibus Executivo com 17 lugares e Minibus Comfort com 19 lugares.
Conheça as versões e preços
Fiat Ducato Cargo
- Novidade na linha, a versão tem capacidade volumétrica de 11,5 m³ e 1,3 tonelada de carga líquida.
- Pode carregar até 1.308kg e quem tem CNH do tipo B também pode dirigi-la.
- Equipada de série com ar-condicionado
- Freios ABS
- EBD
- Controle de Estabilidade (ESC)
- GSI - Indicador de troca de marchas
- Apoio de braço do motorista
- Ganchos para acomodação de carga
- Hill Holder (Assistente de Partida em Rampa)
- Luz interna na cabine com temporizador
- Moldura de proteção nas caixas de roda
- Oferece dois pacotes opcionais: o Pack Cargo 1, que contém farol de neblina, sistema antifurto com sensor de perímetro e proteção da parede lateral do compartimento de carga). Já o Pack Cargo 2 traz todos esses itens mais câmera de ré e tela sensível ao toque com rádio 7" com bluetooth.
- Preço: a partir de R$ 245.990
Fiat Ducato Maxicargo
- Disponível nas cores Branco Banchisa e Cinza Grigrio Artense
- Possui os mesmos itens que a versão anterior e oferece os mesmos pacotes opcionais.
- Maior do que a Cargo, tem capacidade volumétrica de 13m³, 1,3 tonelada de carga líquida e 5.998mm de comprimento
- Também pode ser dirigida por aqueles que possuem CNH do tipo B, pois tem peso bruto total de 3,5 toneladas.
- Preço: a partir de R$ 249.990
Fiat Ducato Multi
- Desenvolvido para multiuso, para carga, passageiros ou os dois.
- Tem os mesmo atributos da versão anterior e o tamanho da Maxicargo.
- Traz como diferenciais itens como alarme com sensor volumétrico e pré-disposição para tacógrafo, vidros laterais e nas portas traseiras.
- Preço: a partir de R$ 261.490
Fiat Ducato Minibus Comfort
- Versão tem 19 lugares disponíveis, sendo bancos traseiros fixos.
- Ar-condicionado com duto central de série.
- Pacote opcional Pack Pass, com central multimídia touchscreen 7” com Apple Car Play / Android Auto e câmera de ré.
- Preço: a partir de R$ 309.990
Fiat Ducato Minibus Executivo
- Bancos reclináveis e comporta 17 pessoas.
- Ar-condicionado com duto central (suplementar do salão de passageiros)
- Porta-malas de 1000 litros
- Alarme com sensor perimétrico
- Piso do salão de passageiros, revestimentos laterais e do teto em ABS
- Isolamento termoacústico
- Tacógrafo digital
- Martelos de segurança
- Luminárias em LED e faixas refletivas laterais.
- Assim como na versão Minibus Confort, também há a opção do Pack Pass
- Fiat Professional
- Preço: a partir de R$ 319.990
Com informações da Fiat.