Tecnologia de ponta garante forte ligação com o consumidor

A Claro destaca-se dentre os melhores serviços prestados para o consumidor. Crédito: Divulgação/Claro

Seja com a rede móvel, com os capixabas utilizando a internet no celular em qualquer lugar, seja com a banda larga fixa, para estabilidade e rapidez no trabalho e para o lazer em casa, a Claro vem há anos destacando-se dentre os melhores serviços prestados para o consumidor.

A operadora, vencedora da categoria “Telefonia” do prêmio Marcas de Valor, foi reconhecida, mais uma vez, pela Ookla®, líder global em aplicações de testes de banda larga, dados e análises, como a internet móvel mais rápida do Brasil, sendo ainda a rede móvel mais bem avaliada pelos consumidores, de acordo com medições do primeiro semestre de 2021. Também foi considerada a banda larga fixa mais estável.

“Nosso objetivo sempre foi tornar o serviço móvel mais relevante na vida das pessoas e, por isso, somos sinônimos de inovação no Espírito Santo. Além disso, a Claro tem o espírito capixaba em seu DNA e vai continuar trabalhando para acompanhar as mudanças e construí-las da melhor maneira, sempre levando o novo e colocando a tecnologia de ponta a serviço dos capixabas”, afirma Gabriela Derenne, diretora regional da Claro.

A Claro foi pioneira ao oferecer ligações ilimitadas para qualquer operadora e passaportes que permitem ao seu público o uso do plano móvel em até 80 países como se estivesse no Brasil. Além disso, liderou a implantação de todas as gerações de internet móvel no Brasil, inclusive o 4.5G e o 5G.

E dentro de um período de grandes mudanças, principalmente com a chegada da pandemia e exigência ainda maior na oferta de serviços da rede móvel, banda larga fixa e TV por assinatura, a Claro traça seu objetivo para o ator principal de todas essas ferramentas: o público.

"Em meio a um momento de transformação do mundo e de retomada gradual à normalidade, o objetivo traçado neste ano para 2022 não mudará: as pessoas precisam estar no centro dessas mudanças" Gabriela Derenne - Diretora regional da Claro

E o reconhecimento do público para com a Claro não vem por acaso. A empresa está entre as gigantes da telefonia muito além do território capixaba, conquistando também grande parte do mundo.

NÚMEROS

A Claro é líder em telecomunicações na América Latina e uma das maiores operadoras de multisserviços do Brasil, presente em todas as regiões do país. Está em mais de 4.200 municípios brasileiros, e suas redes disponibilizam serviços a mais de 96% da população, oferecendo soluções integradas de conectividade, entretenimento, produtividade e serviços digitais de forma verdadeiramente convergente, em várias plataformas fixas e móveis.

Também líder em TV por assinatura e banda larga, a operadora é a que mais cresce em serviços móveis. Por meio da Embratel, figura no topo do segmento de serviços corporativos, que incluem ofertas em nuvem, telecom, TI e segurança de redes e aplicações.

Foi pioneira na implantação de todas as gerações de internet móvel no Brasil, inclusive o 4.5G, que permite navegar 10 vezes mais rápido que a rede 4G tradicional, e também na implantação do 5G DSS, que, por meio de um recurso de compartilhamento de frequências que possibilita a utilização do espectro atual já alocado, oferece conexões até 12 vezes mais velozes que o 4G convencional.