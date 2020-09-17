VelaShow faz edição com palestras dos irmãos Grael e regatas online

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O VelaShow fará nos dias 23 e 24 de setembro uma edição online que servirá como aquecimento para a temporada 2021. Serão realizadas palestras com os irmãos Grael e velejadores cruzeiristas, além de provas por meio do Virtual Regatta.

Tudo poderá ser acompanhado por meio dos canais oficiais do VelasShow no Youtube, Facebook e Instagram. Em função da pandemia de Covid-19, a organização do evento decidiu adiar a feira 100% dedicada a veleiros para o ano que vem.

Em 2021, o evento será realizado entre os dias 9 e 11 de abril, no Clube Naval Charitas, em Niterói (RJ), que sediaria a feira deste ano. A primeira edição foi em 2019, na cidade catarinense de Itajaí.

Seguindo tendência de grandes eventos, como a Semana Internacional de Vela de Ilhabela, o VelaShow vai unir numa mesma plataforma ciclo de palestras e regatas virtuais.

A programação oficial abre na quarta-feira, às 18h30, os navegadores Cláudio Copello e Adriano Plotzky, do #SAL, falarão sobre com é velejar pelo País no painel “Cruzeirando” na Costa Brasileira. Às 19h30 serão realizadas as regatas virtuais eliminatórias.

No dia seguinte, na quinta-feira, a partir de 18h30, o bicampeão olímpico Torben Grael e o medalhista olímpico e campeão mundial Lars Grael falarão sobre “A Vela em Niterói”.

A cidade fluminense é uma das maiores referências na modalidade no País, com clubes de ponta como o Charitas e o Sailing, além do Projeto Grael. Após o painel com os irmãos mais vitoriosos da modalidade, o velaShow promoverá as finais das regatas virtuais.

- Além de gerar conteúdo nos nossos canais sociais, nós seguimos a tendência de grandes eventos nacionais e internacionais nesse período de pandemia. Vendo o sucesso da Semana de Ilhabela, nós identificamos a necessidade de oferecer ainda mais opções aos fãs da vela. As edições virtuais de eventos vieram para ficar - disse Edilberto Almeida, organizador do VelaShow.

- Esse aquecimento certamente vai fazer com que os velejadores tenham ainda mais vontade de ver nossa feira presencial no ano que vem, que será novamente um sucesso, como em 2019.Regatas online

As provas do VelaShow 2020 serão feitas via o aplicativo Virtual Regatta com barcos da classe J70.

As raias serão de Palma de Mallorca (Espanha), Auckland (Nova Zelândia), Marselha (França) e Rio de Janeiro (RJ).

Os percurso serão de barla-sota e duração de aproximadamente 8 minutos cada regata.

Para fazer sua inscrição na Regata Virtual VelaShow basta enviar nome completo e nome da embarcação no programa Virtual Regatta para o e-mail [email protected] até o dia 20 de setembro.