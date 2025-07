Veja as datas e horários dos jogos do Capixaba Vôlei na Superliga C

Masculino e Feminino

Equipes enfrentam maratona de jogos entre os dias 3 e 6 de agosto em São Paulo

Publicado em 31 de julho de 2025 às 15:55

O Capixaba Vôlei, projeto do Instituto CVC (ES), inicia no próximo sábado (3) sua participação na Superliga C 2025 Crédito: Allan Novais

O Capixaba Voleibol Clube, projeto do Instituto CVC (ES), inicia no próximo sábado (3) sua participação na Superliga C 2025, a terceira divisão do voleibol nacional, tanto no masculino quanto no feminino. A competição será disputada em diferentes sedes pelo Brasil e os times capixabas jogarão em Itaquaquecetuba (SP), enfrentando adversários tradicionais em busca do acesso à Superliga B. >

Masculino: estreia contra o Fluminense

No torneio masculino, o Capixaba Voleibol Clube está no Grupo 2, que conta com três equipes. A estreia será no dia 3 de agosto, às 14h, contra o Fluminense (RJ). Na sequência, o time volta à quadra na terceira rodada, no dia 5, para enfrentar o Santo André (SP). As partidas serão realizadas no Ginásio Municipal de Itaquaquecetuba. Em caso de classificação, a equipe capixaba disputa a semifinal no dia 6.>

Jogos do Capixaba Voleibol Clube - Masculino (Grupo 2)





03/08 (Sábado), 14h: Capixaba Voleibol x Fluminense (RJ)



05/08 (Segunda), horário a confirmar: Capixaba Voleibol x Santo André (SP)



06/08 (Terça): Semifinal, caso avance de fase

Time masculino treinando na Sesport Crédito: Allan Novais

Feminino: maratona de quatro jogos em quatro dias

No feminino, a disputa é em grupo único, com cinco equipes. O Capixaba Voleibol Clube (ES) fará uma verdadeira maratona, enfrentando quatro adversários em quatro dias seguidos. A estreia será contra o SESI (SP), às 16h do sábado (3), em São José dos Campos.>

03/08 (Sábado), 16h: SESI (SP) x Capixaba Voleibol Clube (ES)



04/08 (Domingo), 18h: Paineiras do Morumby (SP) x Capixaba Voleibol Clube (ES)



05/08 (Segunda), 20h: Vôlei São José (SP) x Capixaba Voleibol Clube (ES)



06/08 (Terça), 18h: Realizar inter Santos (SP) x Capixaba Voleibol Clube (ES)

Feminino: maratona de quatro jogos em quatro dias Crédito: Allan Novais

A Superliga C é organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e classifica os melhores colocados para a Superliga B, etapa seguinte no calendário nacional. A torcida capixaba acompanha de perto a evolução das equipes, que representam o Espírito Santo em uma das maiores vitrines do voleibol brasileiro. >

