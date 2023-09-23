Tudo que você precisa saber sobre a 32ª Dez Milhas Garoto

Dez Milhas Garoto é uma das provas mais tradicionais do calendário das corridas de rua do Brasil Crédito: Divulgação

A corrida de rua mais tradicional do calendário capixaba está chegando. Neste domingo (24), milhares de corredores do Brasil e do mundo se reúnem para disputar a 32ª Dez Milhas Garoto. A largada da prova está marcada para 7h10 na Praia de Camburi, em Vitória, e vai atá e Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha.

Para a edição deste ano foram anunciadas diversas novidades. Além da mudança no trajeto, a prova vai contar com um aumento na premiação, maior número de participantes e muito mais. Com isso, reunimos as principais informações que você precisa saber sobre um dos eventos mais aguardados do ano.

Entrega de kits

Não haverá entrega de kits no dia da 32° Dez Milhas Garoto Crédito: Divulgação

Os kits de corrida para os participantes das Dez Milhas começaram a ser resgatados na quinta (21) e na sexta (22) , das 9h às 19h, e neste sábado (23) estão sendo entregues para quem for retirar das 8h às 16h, na Fábrica da Chocolates Garoto. A 20° Garotada e a 2° Cachorrida foram realizadas na manhã deste sábado.

Largada

A 32ª Dez Milhas Garoto tem largada prevista para as 7h10, na Praia de Camburi, em Vitória.

Mudança do trajeto

Avenida da Praia, em Vila Velha Crédito: Google Maps

Quem for correr a prova mais tradicional do Espírito Santo terá uma grande novidade no trajeto. O percurso, que antes passava pela Avenida Hugo Musso, em Vila Velha, agora vai passar pela Avenida da Praia, na Orla de Itapuã, proporcionando uma bela vista para os participantes da corrida.

Quantidade de corredores

Com o sucesso crescente das últimas edições, a organização do evento decidiu aumentar o número de vagas para todas as provas do final de semana. Foram 2 mil vagas para a Garotada, 700 para a Cachorrida e 14 mil para as Dez Milhas. Todas as vagas foram preenchidas para a edição de 2023, reforçando o sucesso da corrida.

Mudanças no trânsito

O trânsito de Vitória e Vila Velha já começou a ser afetado pela corrida desde a última quarta-feira (20), com a interdição parcial da Avenida Jerônimo Monteiro, no trecho em frente a Fábrica da Chocolates Garoto, local onde será realizada a chegada da prova.

Já no sábado (23), a partir das 18h, o trânsito da Avenida Jerônimo Monteiro será desviado. Os motoristas que estiverem seguindo para a Avenida Carlos Lindenberg vão ter que passar pela Rua Aurora, Rua Dr. Moacyr Veloso, Avenida José Tavares de Brito e assim pegar a Carlos Lindenberg. Ou se estiverem seguindo pela Avenida Santa Terezinha, desvio pela Rua Dr. Moacyr Veloso e Avenida José Tavares de Brito.

Já quem estiver saindo do bairro Aribiri, a interdição vai acontecer na Avenida Jerônimo Monteiro, no trecho da Avenida José Tavares a Rua Gentil do Nascimento. O trânsito será desviado para a Rua Gentil do Nascimento e assim os motoristas terão acesso à Avenida Carlos Lindenberg.

Com as interdições, algumas vias terão mudança no sentido temporariamente. A Avenida Carlos Lindenberg vai ter sentido duplo, do trecho da Avenida José Tavares de Brito até a Rua Sete de Setembro. Já a Avenida Jerônimo Monteiro terá sentido único, da Avenida Luciano das Neves até a Rua Carolina Leal.

Na quinta-feira (21), a primeira intervenção será à 1h para o bloqueio do bolsão de estacionamento da Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, em frente à Academia Wellness. O local receberá o pórtico de partida da corrida.

A interdição é para a montagem dessa estrutura e deve durar até depois da corrida, quando será feito o desmonte.

Já no domingo (24), dia da corrida, as demais interdições começam às 2 horas na Avenida Dante Michelini. Os motoristas que estão acostumados com o fechamento do sentido Centro-Jardim Camburi terão que lidar com uma mudança. Os dois sentidos serão fechados até o cruzamento com a Avenida Adalberto Simão Nader, na Mata da Praia, até as 10 horas.

Desse modo, a orientação aos motoristas do sentido Centro-Jardim Camburi é que, ao descerem a Ponte de Camburi, acessem a Avenida Anísio Fernandes, em Jardim da Penha. Já quem vem de Jardim Camburi sentido Centro, deve entrar na Avenida Adalberto Simão Nader.

Esse fluxo pelo interior dos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia deve permanecer até as 10 horas, quando a Avenida Dante Michelini volta a ter mão e contramão no sentido Jardim Camburi-Centro. Vale lembrar que todas as vias de acesso à Avenida Dante Michelini pelos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia serão interditadas no mesmo horário, das 2h às 10h.

A partir das 6 horas, o sentido Vitória-Vila Velha da Terceira Ponte será totalmente interditado, devendo os motoristas e motociclistas buscarem rotas para o centro da capital para passarem pela Ponte Florentinos Avidos (Cinco Pontes) e Segunda Ponte. A interdição deve durar até as 13 horas.

Corredores de elite

Corredores da Dez Milhas Garoto na Terceira Ponte Crédito: Divulgação

A disputa entre brasileiros e corredores estrangeiros sempre é uma atração das Dez Milhas Garoto. Neste ano, grandes competidores irão participar da prova, como Justino Pedro da Silva, campeão do Pan-Americano de Maratona (2023), Vagner Noronha, vice-campeão da Meia Maratona de São Paulo (2021), Savio de Paula Silva, vice-campeão da Volta Internacional da Volta da Pampulha (2022); e Altobelli da Silva, ouro no Pan de Lima 2019 e campeão da Maratona de Curitiba (22).

Entre as mulheres brasileiras, as favoritas para o ouro são Amanda de Oliveira, 4ª colocada na Dez Milhas Garoto 2022 e 3ª na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro (2021), Marlei Willers, campeã da Maratona de Porto Alegre e vice-campeã da Maratona Internacional de São Paulo, Viviane Amorim, 4ª colocada da Maratona Internacional de São Paulo 2022 e Larissa Quintão, primeira colocada na Meia Maratona de Belo Horizonte e vice nos 21k da Maratona Internacional do Rio de Janeiro, ambas em 2022.

Os estrangeiros chegam fortes como sempre para as Dez Milhas. Destaque para Moses Kibet, de Uganda, que foi campeão da tradicional 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e da 2ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos, ambas neste ano, currículo que o torna favorito ao posto mais alto do pódio.

Os quenianos Obadia Kosgei, vencedor da Internacional Kapsowar, no Quênia, e da Half Marathon Standart Chatered, na Itália; e Moses Kiprop, vice-campeão da Maratona de Olinda deste ano e terceiro colocado na Maratona de Kampala (2023), além do tanzaniano Decta Bonephance, vice-campeão dos 10K in Der a Salam, também podem pintar entre os líderes.

No feminino, a grande favorita é a queniana Viola Kosgei, campeã da 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e da Meia Maratona Internacional de Ribeirão Preto em 2023. A também queniana Scholastica Jepkemboi fará a estreia no Brasil e traz bons tempos na Meia Maratona de Nairobi, 1h13min46, e nos 10k de Eldoret (Quênia), 33min39. Não menos importante, a ugandense Emily Chebet, vice-campeã na 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e campeã da 2ª Meia Maratona de Guarulhos chega para brigar pela vitória nas Dez Milhas.

Capixaba na disputa pelo pódio

Valério de Souza é um dos favoritos a conquistar as Dez Milhas Crédito: Nestor Muller/Arquivo/A Gazeta

O sonho de todo corredor capixaba é vencer as Dez Milhas Garoto, um feito que nunca aconteceu antes em toda a história da corrida. Porém, em 2023 esta escrita pode ser alterada, isso porque o capixaba Valério Fabiano está cotado entre os favoritos . Participante da Dez Milhas desde 2009, o capixaba já acumula cinco pódios.

“Tenho me preparado há quatro meses, pois a Dez Milhas é uma prova excepcional e precisa de uma preparação especial, já que está no escalão de provas como a São Silvestre, por exemplo”, afirma Valério.

Ele terminou a prova de 2022 em quinto lugar, mas garante que tentará melhorar o resultado este ano. “Subi ao pódio por cinco vezes e tenho acumulado resultados importantes. A expectativa para 2023 é melhorar as marcas e faturar essa conquista inédita para o Estado”, declarou o capixaba.

Transmissão ao vivo

A 32ª edição da Dez Milhas Garoto vai contar com uma novidade: a TV Brasil irá transmitir a principal corrida do calendário de rua do Espírito Santo ao vivo neste domingo (24), a partir das 7h . Quem quiser acompanhar a corrida pela tela da televisão pode ficar atento à programação da TV Brasil pelo canal aberto, pela TV por assinatura e pela antena parabólica. Além disso, é possível acompanhar o evento através do site da emissora, do aplicativo de celular e das redes sociais.

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