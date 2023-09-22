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Atletismo

Capixaba cotado entre os favoritos na 32ª Dez Milhas afirma: "quero o ouro"

Tradicional prova do atletismo nacional acontece neste domingo (24) entre Vitória e Vila Velha, e Valério Fabiano quer fazer história na edição de 2023
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

22 set 2023 às 16:18

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 16:18

Valério de Souza
Valério Fabiano costuma conquistar bons resultados nas Dez Milhas e agora luta por conquista inédita Crédito: Fernando Madeira
Disputada no próximo domingo (24), a 32ª edição da corrida Dez Milhas Garoto vai contar com nomes de peso do atletismo nacional e internacional, e também com atletas de elite do Espírito Santo.
A prova, considerada a mais desafiadora do atletismo capixaba, tem um percusso de 16 quilômetros, com largada em Camburi, na Capital, em direção ao bairro da Glória, em Vila Velha. Entre atletas de elite, o capixaba Valério Fabiano está cotado entre os favoritos.
“Tenho me preparado há quatro meses, pois a Dez Milhas é uma prova excepcional e precisa de uma preparação especial, já que está no escalão de provas como a São Silvestre, por exemplo”, afirma Valério.
Participante da Dez Milhas desde 2009, o capixaba acumula cinco pódios. Já em 2023 espera entrar para a história da prova como o primeiro capixaba a vencer a corrida.

Desafios

Para Valério, a parte mais desafiadora e decisiva da prova acontece na subida da Terceira Ponte, por volta dos 5 km já percorridos. “Na Terceira Ponte, o ideal é subir com o pelotão de elite para manter o ritmo. Normalmente é ali que a prova é decidida. Quem sobre primeiro costuma se manter na frente até o final”, explica o atleta.
Em 2022, Valério ficou em quinto lugar com o resultado de 50m38s e promete melhorar o tempo para a disputa de domingo. “Subi ao pódio por cinco vezes e tenho acumulado resultados importantes. A expectativa para 2023 é melhorar as marcas e faturar essa conquista inédita para o Estado”, finalizou o capixaba.

A prova

A tradicional Corrida Dez Milhas Garoto chega à 32ª edição com novidades. Com um novo trajeto, que mantém os 16 km de distância, o percurso vai trocar a Avenida Hugo Musso, em Vila Velha, pela Avenida da Praia, isto é, passando pela orla para contemplar ainda mais os pontos turísticos do Estado à beira mar. Além disso, a premiação que antes era de R$ 10 mil para os corredores mais rápidos a completarem o circuito, agora é de R$ 50 mil para quem finalizar a prova em primeiro lugar, de acordo com a categoria.
A edição deste ano começa, a partir das 7h10, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, e tem como linha de chegada a Fábrica da Garoto, em Vila Velha.
A largada é feita de acordo com os grupos de inscrição divididos em: cadeirante; elite feminino; elite masculino; atleta com deficiência; pelotão premium; cadeirante com guia; atleta capixaba; colaboradores; e pelotão geral.
Os melhores competidores recebem uma premiação em dinheiro de acordo com suas categorias: atletas que completarem o circuito em menor tempo geral, melhores capixabas, melhores colaboradores Garoto e melhores cadeirantes.

A lista de campeões - Masculino

  • 1989 - Delmir Alves dos Santos (RJ) - 50min28s
  • 1990 - Severino J. da Silva (SP) - 46min42s
  • 1991 - Luís Antônio dos Santos (RJ) - 45min49s / recorde da prova
  • 1992 - Delmir Alves dos Santos (RJ) - 50min95s
  • 1993 - Luís Antônio dos Santos (RJ) - 47min45s
  • 1994 - Tomix Alves da Costa (MG) - 48min25s
  • 1995 - Adalberto B. Garcia (SP) - 47min21s
  • 1996 - Delmir Alves dos Santos (SP) - 48min04s
  • 1997 - Ronaldo da Costa (MG) - 47min21s
  • 1998 - John M. Gwako (Quênia) - 47min19s
  • 1999 - John M. Gwako (Quênia) - 47min23s
  • 2000 - Joseph Waweru (Quênia) - 47min24s
  • 2002 - Marilson Gomes dos Santos (DF) - 47min41s
  • 2003 - Valdenor Pereira dos Santos (PI) - 48min 58s
  • 2004 - Marilson Gomes dos Santos (DF) - 47min53s
  • 2005 - Franck Caldeira (MG) - 48min23s
  • 2006 - Marilson Gomes dos Santos (DF) - 47min39s
  • 2007 - Clodoaldo Gomes da Silva (DF) - 48min44s
  • 2008 - Willian Gomes (MG) - 48min39s
  • 2008 - Willian Gomes (MG) - 48min39s
  • 2010 - Marilson Gomes dos Santos (DF) - 47min45s
  • 2011 - Kimutai Kiplimo (Quênia) - 48min05s
  • 2012 - Joseph Kachapin Aperumoi (Quênia) - 47min01s
  • 2013 - Edwin Kipsang Rotich (Quênia) - 47min00s
  • 2014 - Leul Gerbresilase Aleme (Etiópia) - 47min18s
  • 2015 - Delvine Relin Meringor (Quênia) - 54min50s
  • 2016 - Consolata Cherotich (Quênia) - 54min49s
  • 2017 - Esther Chesang Kakuri (Quênia) - 57min40s
  • 2018 - Esther Chesang Kakuri (Quênia) - 57min18s
  • 2019 - Viola Chemos (Uganda) - 59min39seg
  • 2022 - Mestawut Trunet (Etiópia) - 56min45seg

A lista de campeãs - Feminino

  • 1989 - Nerci Freitas Costa (RJ) - 1h04min19s
  • 1990 - Sônia Márcia Rodrigues (MG) - 56min42s
  • 1990 - Sônia Márcia Rodrigues (MG) - 56min42s / recorde da prova
  • 1992 - Viviany Anderson (MG) - 1h0min48s
  • 1993 - Silvana Pereira (SC) - 56min48s
  • 1994 - Silvana Pereira (SC) - 57min35s
  • 1995 - Viviany Anderson (MG) - 56min24s
  • 1996 - Maria de Lourdes da Silva (BA) - 56min18s
  • 1997 - Risoneide Wanderley (SP) - 56min43s
  • 1998 - Márcia Narloch (RJ) - 55min41s
  • 1999 - Viviany Anderson Oliveira (MG) - 55min41s
  • 2000 - Márcia Narloch (RJ) - 55min52s
  • 2002 - Márcia Narloch (RJ) - 55min10s
  • 2003 - Márcia Narloch (RJ) - 56min01s
  • 2004 - Márcia Narloch (RJ) - 56min25s
  • 2005 - Márcia Narloch (RJ) - 56min20s
  • 2006 - Lucélia de Oliveira Peres (MG) - 55mim23s
  • 2007 - Edinalva Laureano da Silva (PB)- 55min49s
  • 2008 - Nancy Jepkosgei Kipron (Quênia) - 56min24s
  • 2009 - Meseret Heilu (Etiópia) - 56min05s
  • 2010 - Eunice Jepkirui Kirwa (Quênia) - 55min11s
  • 2011 - Eunice Jepkirui Kirwa(Quênia) - 55min43s
  • 2012 - Rumokol Elizabeth Chepkanan(Quênia) - 54min13s
  • 2013 - Nancy Jepkosgei Kipron(Quênia) - 55min16s
  • 2014 - Delvine Relin (Quênia) - 57min08s
  • 2015 - Delvine Relin Meringor (Quênia) - 54min50s
  • 2016 - Consolata Cherotich (Quênia) - 54min49s
  • 2017 - Esther Chesang Kakuri (Quênia) - 57min40s
  • 2018 - Esther Chesang Kakuri (Quênia) - 57min18s
  • 2019 - Viola Chemos (Uganda) - 59min39seg
  • 2022 - Mestawut Trunet (Etiópia) - 56min45seg

32ª Dez Milhas Garoto

  • Data: 24 de setembro
  • Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo - Praia de Camburi, Vitória
  • Chegada: Fábrica da Chocolates Garoto - Glória, Vila Velha
  • Horário da largada: a partir das 7h10 (verificar categoria/horário no site oficial do evento)

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