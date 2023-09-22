Capixaba cotado entre os favoritos na 32ª Dez Milhas afirma: "quero o ouro"

Valério Fabiano costuma conquistar bons resultados nas Dez Milhas e agora luta por conquista inédita Crédito: Fernando Madeira

Disputada no próximo domingo (24), a 32ª edição da corrida Dez Milhas Garoto vai contar com nomes de peso do atletismo nacional e internacional, e também com atletas de elite do Espírito Santo

A prova, considerada a mais desafiadora do atletismo capixaba, tem um percusso de 16 quilômetros, com largada em Camburi , na Capital , em direção ao bairro da Glória, em Vila Velha . Entre atletas de elite, o capixaba Valério Fabiano está cotado entre os favoritos.

“Tenho me preparado há quatro meses, pois a Dez Milhas é uma prova excepcional e precisa de uma preparação especial, já que está no escalão de provas como a São Silvestre, por exemplo”, afirma Valério.

Participante da Dez Milhas desde 2009, o capixaba acumula cinco pódios. Já em 2023 espera entrar para a história da prova como o primeiro capixaba a vencer a corrida.

Desafios

Para Valério, a parte mais desafiadora e decisiva da prova acontece na subida da Terceira Ponte, por volta dos 5 km já percorridos. “Na Terceira Ponte, o ideal é subir com o pelotão de elite para manter o ritmo. Normalmente é ali que a prova é decidida. Quem sobre primeiro costuma se manter na frente até o final”, explica o atleta.

Em 2022, Valério ficou em quinto lugar com o resultado de 50m38s e promete melhorar o tempo para a disputa de domingo. “Subi ao pódio por cinco vezes e tenho acumulado resultados importantes. A expectativa para 2023 é melhorar as marcas e faturar essa conquista inédita para o Estado”, finalizou o capixaba.

A prova

A tradicional Corrida Dez Milhas Garoto chega à 32ª edição com novidades. Com um novo trajeto, que mantém os 16 km de distância, o percurso vai trocar a Avenida Hugo Musso, em Vila Velha, pela Avenida da Praia, isto é, passando pela orla para contemplar ainda mais os pontos turísticos do Estado à beira mar. Além disso, a premiação que antes era de R$ 10 mil para os corredores mais rápidos a completarem o circuito, agora é de R$ 50 mil para quem finalizar a prova em primeiro lugar, de acordo com a categoria.

A edição deste ano começa, a partir das 7h10, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, e tem como linha de chegada a Fábrica da Garoto, em Vila Velha.

A largada é feita de acordo com os grupos de inscrição divididos em: cadeirante; elite feminino; elite masculino; atleta com deficiência; pelotão premium; cadeirante com guia; atleta capixaba; colaboradores; e pelotão geral.

Os melhores competidores recebem uma premiação em dinheiro de acordo com suas categorias: atletas que completarem o circuito em menor tempo geral, melhores capixabas, melhores colaboradores Garoto e melhores cadeirantes.

A lista de campeões - Masculino

1989 - Delmir Alves dos Santos (RJ) - 50min28s

1990 - Severino J. da Silva (SP) - 46min42s



1991 - Luís Antônio dos Santos (RJ) - 45min49s / recorde da prova



1992 - Delmir Alves dos Santos (RJ) - 50min95s



1993 - Luís Antônio dos Santos (RJ) - 47min45s



1994 - Tomix Alves da Costa (MG) - 48min25s



1995 - Adalberto B. Garcia (SP) - 47min21s



1996 - Delmir Alves dos Santos (SP) - 48min04s



1997 - Ronaldo da Costa (MG) - 47min21s



1998 - John M. Gwako (Quênia) - 47min19s



1999 - John M. Gwako (Quênia) - 47min23s



2000 - Joseph Waweru (Quênia) - 47min24s



2002 - Marilson Gomes dos Santos (DF) - 47min41s



2003 - Valdenor Pereira dos Santos (PI) - 48min 58s



2004 - Marilson Gomes dos Santos (DF) - 47min53s



2005 - Franck Caldeira (MG) - 48min23s



2006 - Marilson Gomes dos Santos (DF) - 47min39s



2007 - Clodoaldo Gomes da Silva (DF) - 48min44s



2008 - Willian Gomes (MG) - 48min39s



2008 - Willian Gomes (MG) - 48min39s



2010 - Marilson Gomes dos Santos (DF) - 47min45s



2011 - Kimutai Kiplimo (Quênia) - 48min05s



2012 - Joseph Kachapin Aperumoi (Quênia) - 47min01s



2013 - Edwin Kipsang Rotich (Quênia) - 47min00s



2014 - Leul Gerbresilase Aleme (Etiópia) - 47min18s



2015 - Delvine Relin Meringor (Quênia) - 54min50s



2016 - Consolata Cherotich (Quênia) - 54min49s



2017 - Esther Chesang Kakuri (Quênia) - 57min40s



2018 - Esther Chesang Kakuri (Quênia) - 57min18s



2019 - Viola Chemos (Uganda) - 59min39seg



2022 - Mestawut Trunet (Etiópia) - 56min45seg



A lista de campeãs - Feminino

1989 - Nerci Freitas Costa (RJ) - 1h04min19s

1990 - Sônia Márcia Rodrigues (MG) - 56min42s



1990 - Sônia Márcia Rodrigues (MG) - 56min42s / recorde da prova



1992 - Viviany Anderson (MG) - 1h0min48s



1993 - Silvana Pereira (SC) - 56min48s



1994 - Silvana Pereira (SC) - 57min35s



1995 - Viviany Anderson (MG) - 56min24s



1996 - Maria de Lourdes da Silva (BA) - 56min18s



1997 - Risoneide Wanderley (SP) - 56min43s



1998 - Márcia Narloch (RJ) - 55min41s



1999 - Viviany Anderson Oliveira (MG) - 55min41s



2000 - Márcia Narloch (RJ) - 55min52s



2002 - Márcia Narloch (RJ) - 55min10s



2003 - Márcia Narloch (RJ) - 56min01s



2004 - Márcia Narloch (RJ) - 56min25s



2005 - Márcia Narloch (RJ) - 56min20s



2006 - Lucélia de Oliveira Peres (MG) - 55mim23s



2007 - Edinalva Laureano da Silva (PB)- 55min49s



2008 - Nancy Jepkosgei Kipron (Quênia) - 56min24s



2009 - Meseret Heilu (Etiópia) - 56min05s



2010 - Eunice Jepkirui Kirwa (Quênia) - 55min11s



2011 - Eunice Jepkirui Kirwa(Quênia) - 55min43s



2012 - Rumokol Elizabeth Chepkanan(Quênia) - 54min13s



2013 - Nancy Jepkosgei Kipron(Quênia) - 55min16s



2014 - Delvine Relin (Quênia) - 57min08s



2015 - Delvine Relin Meringor (Quênia) - 54min50s



2016 - Consolata Cherotich (Quênia) - 54min49s



2017 - Esther Chesang Kakuri (Quênia) - 57min40s



2018 - Esther Chesang Kakuri (Quênia) - 57min18s



2019 - Viola Chemos (Uganda) - 59min39seg



2022 - Mestawut Trunet (Etiópia) - 56min45seg



32ª Dez Milhas Garoto