Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 23 e 24/09

Sábado (23)
- Campeonato Metropolitano de Beach Soccer
Local: Praia de Camburi, Vitória
Horário: 8h
Mais informações: @fecabes
- 19º Ita Biker / 4ª etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike
Local: Itaúnas
Horário: 9h
Mais informações: @copacapixabamtb
- Capixabão Série B - 5ª rodada
Rio Branco VN x Capixaba
Local: Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante
Horário: 15h
Tupy x Pinheiros
Local: Gil Bernades, Vila Velha
Horário: 15h
CTE Colatina x São Mateus
Local: Justiniano de Mello e Silva, Colatina
Horário: 15h
Linhares x Jaguaré
Local: Conilon, Jaguaré
Horário: 15h
G.E.L x Sport
Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
Horário: 15h
Castelense x Aster
Local: Emílio Nemer, Castelo
Horário: 15h
- Circuito Capixaba de Basquete - 2ª rodada
Álvares Cabral x Marlins
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
Horário: 15h
ACJAC x Serra Extremos
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
Horário: 17h
Saldanha da Gama x 20 do 11
Local: Ginásio do Saldanha da Gama
Horário: 17h
Domingo (24)
- Corrida Dez Milhas Garoto - 32ª edição
Largada: Avenida Dante Michelini com a Avenida Luiz Manoel Vellozo, na Praia de Camburi - Vitória
Chegada: Fábrica da Chocolates Garoto
Horário: 7h10
- Campeonato Estadual de Jiu-Jítsu
Local: Complexo Esportivo Maurice Santos, Guarapari
Horário: 8h
Mais informações: @fcjje