Esporte Capixaba

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 23 e 24/09

Fim de semana no ES vai contar com disputas no futebol e no basquete capixaba, tradicional corrida Dez Milhas Garoto e muito mais
João Barbosa

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 14:53

Sábado (23)

  • Campeonato Metropolitano de Beach Soccer

    Local:     Praia de Camburi, Vitória
    Horário: 8h
    Mais informações: @fecabes

  • 19º Ita Biker / 4ª etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike

    Local: Itaúnas
    Horário: 9h
    Mais informações: @copacapixabamtb

  • Capixabão Série B - 5ª rodada

    Rio Branco VN x Capixaba
    Local:     Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante
    Horário: 15h

    Tupy x Pinheiros
    Local:     Gil Bernades, Vila Velha
    Horário: 15h

    CTE Colatina x São Mateus
    Local: Justiniano de Mello e Silva, Colatina
    Horário: 15h

    Linhares x Jaguaré
    Local: Conilon, Jaguaré
    Horário: 15h

    G.E.L x Sport
    Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
    Horário: 15h

    Castelense x Aster 
    Local: Emílio Nemer, Castelo
    Horário: 15h

  • Circuito Capixaba de Basquete - 2ª rodada

    Álvares Cabral x Marlins
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
    Horário: 15h

    ACJAC x Serra Extremos
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
    Horário: 17h

    Saldanha da Gama x 20 do 11
    Local: Ginásio do Saldanha da Gama
    Horário: 17h

Domingo (24)

  • Corrida Dez Milhas Garoto - 32ª edição

    Largada: Avenida Dante Michelini com a Avenida Luiz Manoel Vellozo, na Praia de Camburi - Vitória
    Chegada: Fábrica da Chocolates Garoto
    Horário: 7h10

  • Campeonato Estadual de Jiu-Jítsu

    Local: Complexo Esportivo Maurice Santos, Guarapari
    Horário: 8h
    Mais informações: @fcjje

