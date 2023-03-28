Tradutor, cardápio em inglês e simpatia para lucrar com estrangeiros em Castelo

Danilo Amaral, da Urbana Pizza, atendeu os competidores desde o início das provas de parapente Crédito: Fernando Madeira

Hotéis, restaurantes, lanchonetes e até mesmo vendedores foram beneficiados. Para Agostinho Gueler, do Restaurante Sabor da Família, situado no Centro de Castelo, mais provas como a do Mundial podem, e devem retornar ao Espírito Santo.

“Foi muito bom trabalhar com todo esse pessoal. Aqui no restaurante eles chegam mais na parte da noite, já que durante o dia estão lá no alto da rampa para as competições. E o movimento fica muito bom”, disse Agostinho.

Para receber competidores de vários cantos do mundo, os comerciantes precisam se adaptar para superar a barreira linguística. Diante desse desafio, o capixaba conta com a tecnologia. “O pessoal que chega aqui é de muita sabedoria, e com o tempo a gente vai aprendendo muita coisa. O que não consigo entender, uso o tradutor on-line para compreender o que eles querem, aí fica mais tranquilo”, explica.

Outro ponto destacado por Agostinho é a honestidade entre os atletas. “Nunca tive problema com nenhum dos atletas que vem de fora para cá. Às vezes, um ou outro acaba saindo na correria e levam a comanda, mas sempre retornam para pagar. Uma educação nota dez”, finaliza.

Já para Danilo Amaral, proprietário da Urbana Pizza, a melhor parte está em apresentar os produtos capixabas para os atletas. “É uma satisfação enorme, a galera se amarra com a nossa cultura e com os produtos capixabas. Isso dá uma alegria imensa”, explica Danilo.

O empreendedor vende seus produtos na praça central de Castelo, onde a premiação dos atletas acontece logo após o encerramento das provas. Situado na praça desde o início do Mundial, Danilo conta que também se adapta para oferecer o melhor atendimento aos clientes estrangeiros.

“Por aqui não tenho tanta dificuldade com a língua já que produzi um cardápio em inglês, que ajuda bastante no nosso trabalho. E o bom é que é uma galera extremamente simpática, alto astral, e isso facilita o nosso dia a dia. Espero que mais competições como essa retornem à Castelo, porque isso fomenta a cultura, o esporte e a economia local, então é sempre bom estar por perto”, frisa Danilo.

A disputa da Copa do Mundo de Parapente chegou ao Espírito Santo graças a uma parceria entre a prefeitura da cidade, o Governo do Estado , a Secretaria de Esporte e Lazer (Sesport) e a Associação Capixaba de Voo Livre (Acvl).

A escolha da cidade não foi em vão. O fato de Castelo ter clima e ambientes propícios para a realização do esporte foi providencial para que as provas fossem confirmadas no local, ponto de encontro de atletas de várias modalidades, que vão agitar a cidade no decorrer de 2023.