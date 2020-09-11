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Startup cria passaporte imunológico e faz testagem em eventos esportivos

Health Control Assistant ampliou sua atuação nos últimos meses e firmou parcerias para testagem e passaporte imunológico contra Covid-19 em instituições como o Corinthians...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 20:32

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 20:32
Crédito: Divulgação
A startup de saúde HCA – Health Control Assistant ampliou sua área de atuação nos últimos meses e firmou parcerias para testagem e passaporte imunológico contra Covid-19 em instituições como S.C. Corinthians Paulista, Ethiopian Air Lines, Boxing For You e CUFA – Central Única das Favelas.
A empresa localizada em São Paulo tem laboratórios credenciados ao redor do País. Um dos exemplos foi o protocolo adotado na noite de lutas Boxing For You, evento realizado na capital paulista no fim de agosto.
Os boxeadores, como Robson Conceição e Esquiva Falcão, passaram por três fases de monitoramento, inclusive nas suas cidades de origem. Durante a realização da competição, todos os presentes à Arena de Lutas foram testados.
A equipe feminina do Corinthians também passa por rigorosos testes para a disputa das competições do calendário 2020 do futebol nacional.
O HCA, por meio de parceiros de credibilidade em diversas áreas de atuação, conseguiu aplicar a metodologia Health Control Assistant nos eventos e ações sociais.
Todo o processo de passaporte imunológico foi desenvolvido baseado nos protocolos mais atuais estabelecidos pela OMS – Organização Mundial de Saúde, estabelecendo experiências práticas de acordo aos cenários, como por exemplo: empresarial, esportivo e nas ações ações sociais.
- Sabemos que as informações estão em constante evolução, uma vez que as descobertas sobre a doença possuem atualizações no curto espaço de tempo. Estamos prontos para ampliar nosso portfólio, oferecendo também toda a parte laboratorial com tecnologia de ponta - contou Paulo Pan, diretor do HCA.
A parceria com a CUFA – Central Única das Favelas é outro case de sucesso do HCA nesse curto espaço de implantação. A startup faz testes desde o início da pandemia em comunidades indicadas por seus organizadores.
Foram feitos 250 procedimentos em cada uma das quatro comunidades atendidas. As testagens mobilizam mais de 15 voluntários da empresa, que incluem enfermeiros, técnicos e médicos.
A ferramenta é essencial para que as instituições possam dispor da capacidade de tomar decisões de forma consciente e assertiva, minimizando os riscos de contágio com o vírus e consequente disseminação da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).
- É importante que cada um dos moradores da comunidade se sintam exatamente como são: parte importante e ativa do organismo vivo da sociedade. Já praticamos a ações como esta desde o início de nossa história há 12 anos e garantimos que é só o começo - disse Paulo Ribeiro, Diretor Geral do Nova Express.
- O HCA tem como princípio de que quanto maior for a possibilidade da troca de experiências e conhecimento em diferentes áreas de atuação, entendemos que maior será nossa contribuição no combate à pandemia e adaptação ao chamado novo normal - contou a gestora de qualidade e processos e acreditações Maria Carolina Sanfelice.

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