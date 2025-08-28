Adrenalina

Sentindo na pele: carrinho de rolimã na Roda d'Água

Repórter de A Gazeta, Vinícius Lima, participou da 3ª etapa da Copa Sudeste e 6ª etapa do Grande Prêmio de Carrinho de Rolimã e Trikes

Neste episódio, o repórter de A Gazeta, Vinícius Lima, foi até a estrada da Roda d'Água, em Cariacica, para descer a ladeira em um dos veículos caseiros que mais marcaram os anos 70 e 80: o carrinho de rolimã, e acompanhou a 3ª etapa da Copa Sudeste e também a 6ª etapa do Grande Prêmio de Carrinho de Rolimã e Trikes.