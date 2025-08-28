Home
>
Mais Esportes
>
Sentindo na pele: carrinho de rolimã na Roda d'Água

Sentindo na pele: carrinho de rolimã na Roda d'Água

Repórter de A Gazeta, Vinícius Lima, participou da 3ª etapa da Copa Sudeste e 6ª etapa do Grande Prêmio de Carrinho de Rolimã e Trikes

Vinícius Lima

Estagiário / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:12

Estagiário de A Gazeta, Vinícius Lima, foi até a estrada da Roda d’Água, em Cariacica, para viver uma experiência cheia de adrenalina e velocidade na 3ª etapa da Copa Sudeste e 6ª etapa do Grande Prêmio de Carrinho de Rolimã e Trikes

Neste episódio, o repórter de A Gazeta, Vinícius Lima, foi até a estrada da Roda d'Água, em Cariacica, para descer a ladeira em um dos veículos caseiros que mais marcaram os anos 70 e 80: o carrinho de rolimã, e acompanhou a 3ª etapa da Copa Sudeste e também a 6ª etapa do Grande Prêmio de Carrinho de Rolimã e Trikes.

Recomendado para você

O Brasil bateu a seleção da República Dominicana por 94 a 82 nas quartas de final da competição

Seleção brasileira de basquete vence e avança para semi da Americup

Repórter de A Gazeta, Vinícius Lima, participou da 3ª etapa da Copa Sudeste e 6ª etapa do Grande Prêmio de Carrinho de Rolimã e Trikes

Sentindo na pele: carrinho de rolimã na Roda d'Água

A derrota em sets diretos para Tomas Machac na segunda rodada do US Open marcou o fim do primeiro ano de João Fonseca disputando os quatro Grands Slams.

Fonseca fecha ano em Grand Slams com marca que só um dos rivais obteve

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Fonseca fecha ano em Grand Slams com marca que só um dos rivais obteve

Fonseca fecha ano em Grand Slams com marca que só um dos rivais obteve

Imagem - Maior evento de MMA da América Latina, Jungle Fight retorna à Vila Velha

Maior evento de MMA da América Latina, Jungle Fight retorna à Vila Velha

Imagem - Maratona de Vitória altera trânsito em avenidas da Capital no fim de semana

Maratona de Vitória altera trânsito em avenidas da Capital no fim de semana

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

capixaba Esportes Carrinho de Rolimã

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais