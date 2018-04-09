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Futebol de Areia

Revelação capixaba, Brendo Chagas jogará beach soccer na Rússia

O jogador de 22 anos, natural de Guarapari, vai defender a equipe Samara a partir desta sexta-feira

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 18:14
Seguindo os passos de Buru e Bruno Xavier, que brilharam intensamente no futebol de areia russo, o capixaba Brendo Chagas, 22 anos, natural de Guarapari, segue na próxima sexta-feira (13) com destino ao país europeu onde defenderá a equipe de Samara, uma das mais tradicionais do país, que tem sede na cidade de mesmo nome.
Brendo terá como primeira competição um torneio em São Petesburgo. Ele defende o Centro de Treinamento Missão (CTM), de propriedade do Bruno Xavier, atleta da seleção brasileira, eleito Melhor do Mundo FIFA em 2013 e 2014.
Segundo Xavier, responsável pela sua indicação, o atleta pode ter outras experiências no beach soccer russo dependendo desta primeira passagem pelo Samara, clube que já foi defendido pelo Buru.
Este torneio de São Petesburgo é muito importante. Se ele for bem certamente terá outras oportunidades. É um garoto determinado e muito forte. Estamos na torcida para que ele chegue longe no esporte, comentou Bruno Xavier.
BX, como é conhecido, não esconde a felicidade de ter atleta do seu centro de treinamento tendo oportunidades no futebol de areia internacional.
Fico muito feliz. Hoje na seleção só restamos o Mão (goleiro) e eu. Lutamos para que o beach soccer capixaba tenha voz lá dentro. E a projeção destes novos valores é fundamental. Temos que preparar atletas capacitados para nos suceder. O tempo é inexorável para todo mundo e o beach soccer capixaba não pode deixar de ocupar o seu espaço conquistado com muito suor e luta, disse.
Brendo chegou ao CT Missão levado pelo atacante Raphael Silva, também de Guarapari, campeão sul-americano sub-20 pela seleção brasileira no ano passado. E buscou aproveitar ao máximo a oportunidade.
Estava treinando para o Campeonato Metropolitano, que começa neste mês na AERT, quando recebi o convite para jogar na Rússia. Não pensei duas vezes para aceitar. Considero a experiência o primeiro degrau para realizar meu grande sonho que é vestir um dia a camisa da Seleção Brasileira, afirmou.
O atleta destaca que tem treinado forte visando sempre ao aprimoramento técnico. Minhas características principais são a forte marcação e a boa finalização. Mas sei que precisamos evoluir sempre, finalizou.

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