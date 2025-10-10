Corrida

Meia Maratona dos Reis Magos: treinador dá dicas de preparação para prova

Corrida marcada para o dia 19 de outubro vai levar participantes a superar desafios em percurso pela orla da Serra até a histórica Igreja dos Reis Magos; inscrições seguem abertas

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:40

Meia Maratona dos Reis Magos acontece no dia 19 de outubro, na Serra Crédito: Meia Maratona dos Reis Magos/Divulgação

Fôlego, resistência e estratégia são alguns dos fatores que podem fazer a diferença na Meia Maratona dos Reis Magos, na Serra, que será no dia 19 de outubro. Com 21 km no percurso longo da prova, uma preparação adequada se torna peça-chave para garantir um bom resultado. Para ajudar nesse processo, o educador físico e gestor técnico da Rede Wellness, Daniel Fitaroni, compartilhou dicas essenciais para cruzar a linha de chegada com segurança e um bom desempenho.

A preparação para uma prova começa dias antes, principalmente quando se trata de longas distâncias, como é o caso do trajeto de 21 km. No circuito, os corredores poderão contemplar importantes pontos turísticos da região, passando pela orla de Jacaraípe, falésias de Nova Almeida e com chegada na histórica Igreja dos Reis Magos. Mas para isso será preciso superar os desafios de manter o foco e completar a corrida.

A poucos dias da prova, Fitaroni diz que o ideal é consolidar o que já foi construído até agora. “Nessa fase, o corredor já não precisa aumentar muito o volume. Vale apostar em manter treinos longos moderados — entre 14 e 16 km — para dar confiança, e combinar com treinos intervalados mais curtos, que trabalham ritmo e resistência”, diz o treinador.

Enquanto os atletas afinam os treinos, também é importante que estejam atentos a necessidade de intensificar exercícios de fortalecimento, alerta Fitaroni. “Principalmente os que são para o core e as pernas, pois ajudam a prevenir lesões e manter a eficiência da corrida.”

Tudo isso, entretanto, com cuidado para manter também uma rotina atrelada ao descanso, mantendo o sono regrado. Como os sistemas imunológico e muscular ficam abalados pelos treinos intensos, é importante priorizar momentos de relaxamento, para equilibrar o organismo a fim de render melhor no dia corrida. “O foco agora é chegar bem preparado e descansado no dia da prova”, destaca o educador físico.

Além dos 21 km, a prova tem uma opção mais curta, de 5 km, com largada e chegada na Igreja dos Reis Magos. Para esse trajeto é importante destacar que embora a exigência de tempo de prova seja menor, costuma ser maior em intensidade.

No caso do percurso mais rápido, a sugestão é realizar treinos intervalados curtos, que trabalham velocidade. O preparador ressalta, entretanto, que aquecimento, alongamento dinâmico e hidratação continuam sendo fundamentais.

Ainda dá tempo de participar

Para quem quer apreciar a bela vista do percurso e correr a Meia Maratona dos Reis Magos, mas não garantiu a participação, as inscrições para a prova seguem abertas em ticketsports.com.br. Mas se você ainda não iniciou sua preparação, a dica é ir com calma, sem forçar a barra com treinos muito pesados, várias horas por dia.



A recomendação nesses casos é treinar de forma leve, alternando corrida contínua de 30 a 40 minutos com caminhada, ganhando fôlego e resistência. “O objetivo é adaptar o corpo ao movimento sem sobrecarregar. Se sentir segurança, pode tentar percorrer de 7 a 10 km em ritmo leve, mas sempre respeitando os limites do corpo", diz Fitaroni.

A prova

A Meia Maratona dos Reis Magos está em sua 2ª edição. A largada dos 21 km será às 6h30, na Avenida Beira Mar, em Bicanga, com chegada na Praça da Igreja dos Reis Magos. Já o trajeto de 5 km terá partida às 7h, com largada e chegada na Praça da Igreja dos Reis Magos.



Na meia maratona, podem participar atletas a partir dos 18 anos. Já para o trajeto de 5 km, podem se inscrever jovens a partir dos 16 anos. A corrida tem inscrições a partir de R$ 70 e vagas solidárias, cujo valor inclui a doação de 1 litro de leite para ações sociais. Os kits dos atletas incluem camiseta oficial, número de peito e chip de cronometragem, com retirada nos dias 17 e 18 de outubro.

Serviço





Meia Maratona dos Reis Magos





Quando: Domingo (19)

Domingo (19) 5 km: largada e chegada na Igreja dos Reis Magos

largada e chegada na Igreja dos Reis Magos 21 km: largada na Av. Beira Mar, em Bicanga / chegada na Igreja dos Reis Magos

largada na Av. Beira Mar, em Bicanga / chegada na Igreja dos Reis Magos Inscrições: www.ticketsports.com.br



