Luna Hardman é campeã da etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding na Serra

A capixaba superou Joselani Amorim, que tinha eliminado Neymara Carvalho na semifinal, na decisão e levou o ES ao topo do pódio

Pedro Paulo Rocha Residente em Jornalismo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 17:03

Luna Hardman ganha Mundial de Bodyboarding em Jacaraípe, Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

O mar de Jacaraípe, na Serra, foi palco de um duelo de gerações neste sábado (20). Luna Hardman, de 19 anos, derrotou a experiente Joselani Amorim, 33 anos mais velha, e conquistou o título do Wahine Bodyboarding Pro 2025, etapa final do Circuito Mundial do esporte.

A vitória teve um ingrediente especial: a adversária da final havia parado a mãe de Luna, Neymara Carvalho, na semifinal. Mais do que uma vitória, o resultado marcou a volta de Luna às competições após cirurgia e reforçou o Espírito Santo como grande centro da modalidade.

Na semifinal, Luna superou a portuguesa Filipa Broeiro em uma virada emocionante na última onda, anotando 8,75 e fechando o somatório em 15,50 contra 12,50 da adversária. Na decisão, diante de Joselani Amorim, Luna liderou a bateria desde os primeiros minutos, anotando duas boas ondas logo no início. Manteve o bom ritmo e não deu chances à rival, vencendo por 14,75 a 10,10.

“Desde as quartas de final percebi que estava surfando bem. Entrei agradecendo a Deus pela oportunidade de competir. No início só queria aproveitar, mas aos poucos comecei a sonhar em ganhar o evento. Entrei no mar sem me preocupar muito com as ondas. Estava feliz, sabia onde era o lugar certo e deixei as coisas acontecerem. Na final, consegui duas ondas boas logo no começo e isso foi essencial. Estar de volta ao que amo já era uma conquista, e ser campeã tornou tudo ainda mais especial”, contou Luna”, afirmou Luna.

Neymara Carvalho e Luna Hardman se emocionam com a conquista na Serra Crédito: Renam Linhares/A Gazeta

Mais do que o troféu, Luna destacou a memória que vai guardar do dia em que se tornou campeã. “Eu vou lembrar da felicidade que senti entrando na água. Estava sempre olhando uma foto minha e da minha mãe, quando eu era pequenininha, em cima da prancha dela com um sorrisão. Durante o campeonato pensei muito nessa imagem e falava para mim mesma: ‘sou eu, sou eu fazendo o que eu gosto de fazer’. É pura felicidade”, revelou.

Neymara Carvalho satisfeita com desempenho e pensando no futuro

A pentacampeã mundial Neymara Carvalho deixou a competição na semifinal diante de Joselani Amorim, que venceu a bateria por 13,00 a 11,15. Apesar de não chegar à decisão, Neymara deixou claro que saiu satisfeita com seu desempenho. “Antes do campeonato começar, minha meta era buscar um pódio. Claro que queria a final, mas competição é isso: instiga a gente a treinar mais e mostra que continuo apta a disputar títulos”, afirmou.

Mesmo sem chegar à final principal, Neymara já projeta o futuro. “Em outubro vou descansar, mas em novembro começa a pré-temporada para 2026”, afirmou, reforçando que ainda tem muito a oferecer ao esporte.

Outros resultados

O sábado também coroou atletas em outras divisões do Wahine. Na categoria Júnior, a portuguesa Alice Teotonio conquistou o título ao derrotar a compatriota Luana Dourado por 14,50 a 12,25, em uma final marcada por equilíbrio e boas escolhas de onda. Já na categoria Master, Joselani Amorim, vice-campeã na profissional, levou a melhor contra Maylla Venturin, vencendo por 10,25 a 9,50 em uma bateria acirrada.



*Texto do residente Pedro Paulo Rocha sob a supervisão do editor de Esportes Filipe Souza.

