Luna Hardman é campeã da etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding na Serra

Luna Hardman é campeã da etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding na Serra

A capixaba superou Joselani Amorim, que tinha eliminado Neymara Carvalho na semifinal, na decisão e levou o ES ao topo do pódio

Pedro Paulo Rocha

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 17:03

Mundial de bordyboarding
Luna Hardman ganha Mundial de Bodyboarding em Jacaraípe, Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

O mar de Jacaraípe, na Serra, foi palco de um duelo de gerações neste sábado (20). Luna Hardman, de 19 anos, derrotou a experiente Joselani Amorim, 33 anos mais velha, e conquistou o título do Wahine Bodyboarding Pro 2025, etapa final do Circuito Mundial do esporte.

A capixaba superou Joselani Amorim, que tinha eliminado Neymara Carvalho na semifinal, na decisão e levou o ES ao topo do pódio

Luna Hardman é campeã da etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding na Serra

A vitória teve um ingrediente especial: a adversária da final havia parado a mãe de Luna, Neymara Carvalho, na semifinal. Mais do que uma vitória, o resultado marcou a volta de Luna às competições após cirurgia e reforçou o Espírito Santo como grande centro da modalidade.  

Na semifinal, Luna superou a portuguesa Filipa Broeiro em uma virada emocionante na última onda, anotando 8,75 e fechando o somatório em 15,50 contra 12,50 da adversária. Na decisão, diante de Joselani Amorim, Luna liderou a bateria desde os primeiros minutos, anotando duas boas ondas logo no início. Manteve o bom ritmo e não deu chances à rival, vencendo por 14,75 a 10,10. 

“Desde as quartas de final percebi que estava surfando bem. Entrei agradecendo a Deus pela oportunidade de competir. No início só queria aproveitar, mas aos poucos comecei a sonhar em ganhar o evento. Entrei no mar sem me preocupar muito com as ondas. Estava feliz, sabia onde era o lugar certo e deixei as coisas acontecerem. Na final, consegui duas ondas boas logo no começo e isso foi essencial. Estar de volta ao que amo já era uma conquista, e ser campeã tornou tudo ainda mais especial”, contou Luna”, afirmou Luna. 

Neymara Carvalho e Luna Hardman se emocionam com a conquista na Serra
Neymara Carvalho e Luna Hardman se emocionam com a conquista na Serra Crédito: Renam Linhares/A Gazeta

Mais do que o troféu, Luna destacou a memória que vai guardar do dia em que se tornou campeã. “Eu vou lembrar da felicidade que senti entrando na água. Estava sempre olhando uma foto minha e da minha mãe, quando eu era pequenininha, em cima da prancha dela com um sorrisão. Durante o campeonato pensei muito nessa imagem e falava para mim mesma: ‘sou eu, sou eu fazendo o que eu gosto de fazer’. É pura felicidade”, revelou.

Neymara  Carvalho satisfeita com desempenho e pensando no futuro

A pentacampeã mundial Neymara Carvalho deixou a competição na semifinal diante de Joselani Amorim, que venceu a bateria por 13,00 a 11,15. Apesar de não chegar à decisão, Neymara deixou claro que saiu satisfeita com seu desempenho. “Antes do campeonato começar, minha meta era buscar um pódio. Claro que queria a final, mas competição é isso: instiga a gente a treinar mais e mostra que continuo apta a disputar títulos”, afirmou. 

Mesmo sem chegar à final principal, Neymara já projeta o futuro. “Em outubro vou descansar, mas em novembro começa a pré-temporada para 2026”, afirmou, reforçando que ainda tem muito a oferecer ao esporte.

Outros resultados 

O sábado também coroou atletas em outras divisões do Wahine. Na categoria Júnior, a portuguesa Alice Teotonio conquistou o título ao derrotar a compatriota Luana Dourado por 14,50 a 12,25, em uma final marcada por equilíbrio e boas escolhas de onda. Já na categoria Master, Joselani Amorim, vice-campeã na profissional, levou a melhor contra Maylla Venturin, vencendo por 10,25 a 9,50 em uma bateria acirrada.

Luna Hardman ganha Mundial de Bodyboarding em Jacaraípe, Serra por Carlos Alberto Silva
Luna Hardman ganha Mundial de Bodyboarding em Jacaraípe, Serra por Carlos Alberto Silva
Portuguesa no Mundial de Bodyboarding em Jacaraípe, Serra por Carlos Alberto Silva
Luna Hardman ganha Mundial de Bodyboarding em Jacaraípe, Serra por Carlos Alberto Silva

*Texto do residente Pedro Paulo Rocha sob a supervisão do editor de Esportes Filipe Souza.

