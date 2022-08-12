Isaquias Queiroz garante ouro no Pan-Americano de Canoagem no Canadá

Isaquias Queiroz garantiu ouro no Pan-Ameicano de Canoagem Crédito: Jonne Roriz

Isaquias Queiroz conquistou o ouro nesta quinta-feira (11) na mesma prova, só que no Pan-Americano da modalidade que ocorre até esta sexta (12), também em Halifax. O Quatro dias após ser vice-campeão mundial no C1 1000 metros em Halifax (Canadá), o canoísta baianoconquistou o ouro nesta quinta-feira (11) na mesma prova, só que no Pan-Americano da modalidade que ocorre até esta sexta (12), também em Halifax. O Brasil também brilhou na disputa continental da Paracanoagem: Luís Carlos Cardoo, vice-campeão mundial semana passada, faturou o título do KL 1 200m. As informações são da Agência Brasil.

"Não estava tão preparado quanto para o Mundial, mas eu não competia um Pan-Americano desde 2014, então ganhar mais um título é bom para o currículo. Agora é curtir um pouco mais: no Mundial estava mais tenso, mais sério, mais concentrado. Agora é desfrutar um pouco mais o campeonato", comemorou o brasileiro, que volta a competir nesta sexta (12), na prova do C1 500m.

Na disputa desta quinta-feira do C1 1000m, Isaquias completou a prova em 4min06s06, mais de três segundos à frente do segundo colocado o cubano Serguey Torres (4min09s07) e do canadense Connor Fitzpatrick (4min13s20), que ficou com o bronze.

MAIS CONQUISTAS BRASILEIRAS

No Pan de Paracanoagem, quem também teve muito o que comemorar nesta quinta foi Igor Tofalini e Fernando Rufino, que repetiram a dobradinha ouro e prata no VL2M 200m, assim como já haviam feito semana passada no Mundial. Tofalini cruzou a linha de chegada em 52s5, seguido por Rufino (53s4). O bronze ficou com o canadense Mathieu Saint-Pierrre (56s2).