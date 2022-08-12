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É ouro!

Isaquias Queiroz garante ouro no Pan-Americano de Canoagem no Canadá

Canoísta baiano foi vice-campeão no mundial da modalidade e chegou firme para a disputa do Pan-Americano. Na prova desta quinta-feira (11), o brasileiro fez bonito nas águas do Canadá e garantiu mais um ouro para sua coleção
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2022 às 09:43

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 09:43

Canoagem
Isaquias Queiroz garantiu ouro no Pan-Ameicano de Canoagem Crédito: Jonne Roriz
Quatro dias após ser vice-campeão mundial no C1 1000 metros em Halifax (Canadá), o canoísta baiano Isaquias Queiroz conquistou o ouro nesta quinta-feira (11) na mesma prova, só que no Pan-Americano da modalidade que ocorre até esta sexta (12), também em Halifax. O Brasil também brilhou na disputa continental da Paracanoagem: Luís Carlos Cardoo, vice-campeão mundial semana passada, faturou o título do KL 1 200m. As informações são da Agência Brasil.
"Não estava tão preparado quanto para o Mundial, mas eu não competia um Pan-Americano desde 2014, então ganhar mais um título é bom para o currículo. Agora é curtir um pouco mais: no Mundial estava mais tenso, mais sério, mais concentrado. Agora é desfrutar um pouco mais o campeonato", comemorou o brasileiro, que volta a competir nesta sexta (12), na prova do C1 500m.
Na disputa desta quinta-feira do C1 1000m, Isaquias completou a prova em 4min06s06, mais de três segundos à frente do segundo colocado o cubano Serguey Torres (4min09s07) e do canadense Connor Fitzpatrick (4min13s20), que ficou com o bronze.

MAIS CONQUISTAS BRASILEIRAS

No Pan de Paracanoagem, quem também teve muito o que comemorar nesta quinta foi Igor Tofalini e Fernando Rufino, que repetiram a dobradinha ouro e prata no VL2M 200m, assim como já haviam feito semana passada no Mundial. Tofalini cruzou a linha de chegada em 52s5, seguido por Rufino (53s4). O bronze ficou com o canadense Mathieu Saint-Pierrre (56s2).
A segunda prata do dia na disputa continental de paracanoagem ficou com Débora Raiza Ribeiro, segunda colocada na prova VL2W 200m, com o tempo de 1min07s0. O ouro ficou com a canadense Brianna Hennessy (1min04s5) e o bronze com a chilena Jocelyn Muñoz (1min54s4). Também teve bronze nesta quinta (11), com Adriana Azevedo, na prova KL1 200m: ela finalizou a disputa em 1min00s9, atrás de Brianna Henessy (55.1) que levou a prata, e da de medalista de ouro, a chilena Katherine Wolermann (54s5).

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