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Veleiro capixaba é sexto colocado em competição de vela na Espanha

Luciano Secchin é velejador do Iate Clube do Espírito Santo e comanda o veleiro Lady na 40° edição da Copa del Rey MAPFRE de Vela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2022 às 16:19

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 16:19

Equipe que comanda o veleiro Lady, 6° lugar na Copa del Rey
Equipe que comanda o veleiro Lady, 6° lugar na Copa del Rey Crédito: Carlos Hellín/Divulgação
A 40° edição da Copa del Rey MAPFRE de Vela contou com a presença de um representante capixaba: o veleiro Lady, comandado por Luciano Secchin, que é velejador do Iate Clube do Espírito Santo. A equipe que representou o ES conquistou a 6° colocação da competição que aconteceu no último final de semana, em Palma de Mallorca, E spanha. O campeonato é o maior da Europa e reuniu mais de 110 veleiros de vários países.
Lady é o primeiro veleiro de oceano a representar o Espírito Santo em uma competição na Europa e competiu com outras 20 embarcações na Classe ORC, conquistando uma vitória na última regata. A tripulação da Secchin ficou apenas a 3 pontos do medalhista de bronze, o espanhol Varicentro.
“Foi uma competição difícil, no começo nosso barco não estava preparado para os ventos que encontramos, mas fomos melhorando ao longo da competição, conquistando este bom resultado”, avalia Secchin.
À bordo do Lady estavam atletas do Brasil, Uruguai e Argentina. Também contava com campeões mundiais e membros da equipe olímpica do Brasil e do Uruguai, entre eles Jorge Zarif, Dominique Knuppel e Alfredo Rovere.

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