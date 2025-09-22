Home
Evandro e Arthur vencem etapa do Circuito Mundial em João Pessoa

Depois de ganharem a etapa do Brasileiro na capital paraibana, os atletas radicados no ES também faturam o ouro no Elite 16

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:13

Evandro/Arthur venceram a 7ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
Evandro/Arthur venceram a etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia Crédito: Célio Júnior / CBV

Evandro e Arthur Lanci brilharam mais uma vez em João Pessoa (PB). Depois de conquistarem a etapa do Circuito Brasileiro no último domingo (14), a dupla agora garantiu também o primeiro título da temporada no Circuito Mundial de Vôlei de Praia, na Etapa Elite 16 de João Pessoa (PB).  

Na decisão, eles venceram os franceses Bassereau/Aye, C. de forma acirrada, por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 27/25. Com o título, os brasileiros confirmam o bom momento e seguem como os melhores do Brasil no ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), atualmente em 9º lugar geral.

O Elite 16 volta na semana que vem na praia de Copacabana, entre os dias 24 e 28 de setembro, para a etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. 

