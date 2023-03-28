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Chuva de gols

Estadual de Beach Soccer começa com uma média de 11 gols por partida

Equipes capixabas agitaram a cidade de Rio Novo do Sul com disputas masculinas e femininas. Logo na primeira rodada, a competição já acumulou 55 gols
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2023 às 17:53

Publicado em 28 de Março de 2023 às 17:53

Competição já tem uma média de 11 gols por partida
Competição já tem uma média de 11 gols por partida Crédito: Thiago Peruch / Fecabes
Com 55 gols em cinco jogos disputados, média de 11 por partida, a 23ª edição do Campeonato Estadual de Beach Soccer começou com tudo. A cidade de Rio Novo do Sul recebeu, no fim de semana, quatro jogos do masculino e um do feminino, que abriram as competições promovidas pela Federação Capixaba de Beach Soccer (Fecabes) em 2023.

Os jogos

Pelo Grupo A, a seleção de Alfredo Chaves entrou em quadra, na primeira partida da competição, contra a estreante nas areias Ibitirama, e venceu por 13 a 0. No segundo jogo do dia, desta vez entre as mulheres, a seleção de Afonso Cláudio, já classificada, jogou um amistoso contra a equipe da casa. No final, as classificadas deram um show e venceram por 9 a 4 contra Rio Novo do Sul.
Na sequência, no terceiro jogo do dia, os garotos de Itapemirim venceram Cachoeiro de Itapemirim por 6 a 2 e só precisavam de mais uma vitória para garantirem a classificação para a final da etapa, assim como Alfredo Chaves, no outro grupo. A única seleção que se classificou, no entanto, foi a equipe alfredense, que venceu por 5 a 4 a seleção de Rio Novo do Sul. Pois na sequência, Itapemirim perdeu para Piúma por 9 a 4.

Próximos jogos

No Grupo A, resta o jogo entre Rio Novo do Sul e Ibitirama, que vale a classificação para a disputa do terceiro lugar. No Grupo B, tudo indefinido. Piúma e Cachoeiro de Itapemirim fazem uma final antecipada, que pode ter Itapemirim, mesmo não jogando, como classificada para a final, dependendo do resultado.
Os jogos ocorrem no Centro de Treinamento, em Rio Novo do Sul no próximo sábado (1º). E a final ocorre no domingo (2), com transmissão ao vivo da Fecabes TV, no YouTube.

Classificação

O primeiro lugar da Etapa Sul garante vaga na etapa final. O segundo e o terceiro colocados disputam a repescagem. Na fase de grupos, as equipes jogam entre si dentro dos seus grupos. Os segundos de cada grupo fazem a disputa do Terceiro Lugar. Os primeiros colocados disputam a final.

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