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Boxe

Esquiva Falcão deixa preliminar de Murata x Brant e luta muda de data

Empresários japoneses teriam exigido que o medalhista de pratas em Londres fosse retirado da programação do dia

Publicado em 

23 mai 2019 às 19:49

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 19:49

O pugilista capixaba Esquiva Falcão Crédito: Vitor Jubini
O capixaba Esquiva Falcão não lutará mais no Japão em 12 de julho. Segundo Sergio Batarelli, empresário e conselheiro do boxeador, os representantes japoneses da empresa Teiken exigiram que o medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 fosse retirado da programação deste dia, que terá como evento principal o duelo entre o japonês Ryota Murata e o norte-americano Rob Brant, pelo título mundial dos médios da Associação Mundial de Boxe.
Batarelli revelou que Esquiva vai lutar na semana seguinte, em 19 de julho, em Maryland, nos Estados Unidos, um dia antes do duelo entre o filipino Manny Pacquiao e Keith Thurman, pugilista da casa. Ainda não há um adversário definido para o brasileiro, mas, segundo o conselheiro, o projeto da empresa Top Rank para a disputa do título mundial, contra o vencedor do combate entre Murata e Brant, está mantido.
No Rio de Janeiro, capixaba Esquiva Falcão venceu a 23ª luta no boxe profissional Crédito: Mário Palhares/Divulgação
Murata e Brant se enfrentaram em outubro e o norte-americano venceu por pontos, também em luta em solo norte-americano. Uma nova vitória do lutador dos Estados Unidos parece ser mais interessante para o brasileiro, pois um acordo será mais fácil de ser concretizado se isso ocorrer.
Esquiva, que lutou pela última vez em 31 de março, em Mangaratiba, no Rio, apresenta um cartel invicto de 23 lutas, com 23 vitórias e 15 empates. Neste combate realizado há quase dois meses, o boxeador de 29 anos teve muita dificuldade para superar o argentino Jorge Daniel Miranda. Após dez rounds, triunfou por pontos na avaliação dos juízes.
Antes de bater o rival da Argentina, Esquiva já havia recebido a promessa do empresário Bob Arum, dono da Top Rank, de que terá a chance de disputar o título mundial neste ano. Havia, no entanto, a expectativa de que o brasileiro vencesse Jorge Daniel Miranda por nocaute naquela ocasião, o que acabou não acontecendo. Uma vitória conquistada de maneira mais expressiva era vista como importante neste processo.

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