Espírito Santo deve receber três edições do Jungle Fight em 2026

A edição 140 do evento, realizada no Tartarugão, em Vila Velha, foi considerado um sucesso pelo presidente franquia Wallid Ismail, que considera realizar um 'circuito capixaba' da competição

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 13:20

O presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, confirmou o interesse em realizar um circuito da competição em solo capixaba. O anúncio aconteceu após o término da 140ª edição do maior evento de MMA da América Latina, realizada no Tartarugão, em Vila Velha, no último sábado (20). De acordo Wallid, o objetivo é realizar três edições do Jungle Fight no Espírito Santo em 2026.

"Ano que vem nós vamos fazer três eventos, nós vamos fazer um circuito aqui no Espírito Santo. Então falo para os lutadores para que eles treinem, porque todos vão ter oportunidade. Aqui sempre foi terra de guerreiros, mas o MMA estava adormecido. Agora nós voltamos e ele acordou. Realmente vamos mostrar para o mundo a força do Espírito Santo, que sempre foi muito forte no MMA. Só estava faltando um evento como o Jungle Fight que dá uma visibilidade gigante, porque é isso o que os lutadores precisam", disse o ex-lutador e idealizador da competição.

Semifinais do Fight do Milhão

O evento no Espírito Santo marcou a comemoração de 22 anos da competição e contou com as semifinal do GP feminino peso-mosca do Fight do Milhão. A primeira semifinal entre Leidiane Fernandes e Yasmin Guimarães era muito esperada pelo contexto de revanche, rivalidade e reencontro entre as duas. Leidiane perdeu o primeiro confronto contra Yasmin nas quartas de final deste mesmo GP, mas voltou à competição e entrou na luta após a baiana Layze Cerqueira não bater o peso.

Ao fim dos três rounds, a decisão dividida dos juízes foi melhor para Leidiane, que vingou sua derrota nas quartas de final e avançou para a decisão do torneio.

"No segundo round eu deixar ela me derrubar, mas tentei sair, tentei pelo menos bater para poder sair. No finalzinho eu consegui sair, eu falei: 'pô, agora é tudo ou nada'. Aí eu consegui voltar, bater, fui para o tudo ou nada. Agora o foco é treinar para pegar a próxima e ver o que a gente vai fazer, e dar uma melhorada na vida. E para a final, eu torço muito para a Queila. Eu tenho um carinho muito grande por ela e é engraçado falar: 'pô, sair na porrada com a amiga', mas é o nosso trabalho", disse Leidiane, logo após a sua luta.

Leidiane vence Yasmin e vai disputar a final do Fight do Milhão Crédito: Vinícius Lima

Na outra semifinal, no primeiro assalto do duelo entre Brena Cardozo e Queila Braga, a luta foi marcada por muito equilíbrio e poucas ações arriscadas. Com muito estudo e cuidado, o round inicial da última luta do Jungle Fight 140 terminou sem favoritismo claro para nenhum dos lados. A segunda parte, por contraponto, teve início enérgico e progrediu com boas conexões de socos por parte da paulista, enquanto Brena buscava o jogo na grade e chutes variados.



No round derradeiro, a estratégia de buscar a grade da carioca se manteve, enquanto Queila insistia na trocação no centro da jaula. Com o cansaço, o embate ficou cada vez mais arrastado e as combatentes, alertas pelo senso de urgência, passaram a tentar golpes que pudessem encerrar a luta. O tempo, porém, correu completo, e Brena Cardozo saiu com a vitória por decisão unânime e a chance de conquistar 500 mil reais em outubro.

"Eu treino duro já há um bom tempo. Porque até quando lutei de graça praticamente, não ganhava nada, foram elas que me fizeram chegar até aqui. Eu precisava ter um bom cartel, né? E agora, com essa premiação, a determinação só aumenta e eu estou pronta. Ela [Leidiane] disse que preferia a outra adversária. Isso é uma rivalidade saudável. Pode ser amiga, inimiga, mas ali dentro todo mundo quer ganhar. Pode ser, Deus me perdoe, minha mãe, mas ali dentro, todo mundo vai querer ganhar, então não muda nada, o foco não muda", disse Brena.

A final do Fight do Milhão acontece no dia 25 de outubro, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Brena vence Queila e vai disputar a final do Fight do Milhão Crédito: Vinícius Lima

