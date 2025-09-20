MMA

Confira os resultados das lutas do Jungle Fight 140 em tempo real

Ao todo 11 capixabas disputam 10 das 15 lutas da noite

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 21:06

Igor Delesposte venceu Reynaldo Paes por finalização Crédito: Vinícius Lima

A principal franquia de MMA da América Latina está em Vila Velha. O Jungle Fight 140 acontece no ginásio do Tartarugão, a partir das 20h deste sábado (20), e aqui você acompanha com a editoria de esportes de A Gazeta, o resultado de todas as lutas. Ao todo, são 11 capixabas disputando 10 das 15 lutas da noite.

Card do Evento

57kg: Brena Cardozo (RJ) x Queila Braga (SP)

57kg: Yasmin Guimarães (RJ) x Leidiane Fernandes (RJ)

120kg: Abner Rodrigues Ferreira (ES) x Geraldo Junio Mendes Rodrigues (MG)

120kg: André Miranda (BA) x Hyago Vieira Silva (RJ)

77kg: Yuri Santos (ES) x Caio Fernandes Cocão (ES)

66kg: Hamyrez Oliveira (ES) x Geovani Nascimento Barbosa (RN)

77kg: Bryan The Lion (RO) x André Fischer (DF)

61kg: João Vitor Pereira (MG) x Emerson Fernandes do Amaral (PA)

57kg: Frank Bispo (ES) x Luiz Henrique da Silva (RJ)

84kg: Allef Magrão (ES) x Gustavo Guilherme Canuto Rocha (MG)

57kg: Driely Neves Coutinho (ES) x Luiza Lima Costa (BA)

66kg: Dennis Duarte de Oliveira (ES) x João Victor Oliveira (BA)

77kg: Reynaldo Paes (ES) x Igor Delesposte Zanuncio (ES)

70kg: João André Luna (ES) x Kaue Araújo dos Santos (MT)

61kg: Mathias Melgaço Guedes (ES) x Danilo Marques Teixeira (RJ)

O primeiro embate da noite começou com chute na perna desferido por Mathias Melgaço, mas apesar do golpe que trouxe o público para junto do atleta capixaba, o lutador da casa foi travado na grade na sequência e aceitou a queda ao tentar uma guilhotina. Poucos minutos depois, Matheus foi derrotado após diversos golpes no chão.

"Já sabia que ele era um moleque bom de alto, habilidoso. Mas igual eu já fiz, essa é a 17ª luta e vim fazendo isso em todas. É um jogo que está prevalecendo, o jiu-jitsu, o wrestling, é botar para baixo e apertar. Tenho apenas 19 anos, já tenho por 12-0 no amador e agora estou 5-1 no profissional. Para um moleque de 19 anos, já estar com isso é uma coisa muito espetacular Eu venho treinando desde criança, e eu almejo o cinturão", disse o carioca.

Mathias, com luva verde x Danilo, com luva amarela Crédito: Vinícius Lima

João André Luna (ES) x Kaue Araújo dos Santos (MT) - 70kg

O primeiro round foi controlado, em maior parte, por Kauê Araújo, que acertou os melhores e mais constantes golpes. João Luna, que passou os primeiros minutos apostando em encontrar um golpe derradeiro, colou o adversário na grade e os lutadores se aventuraram na trocação na curta distância, com o capixaba desferindo os melhores golpes. Já no segundo round, João se aproveitou do bom início para levar a luta para o chão e tentar controlar, mas teve a posição revertida rapidamente e terminou a etapa correndo riscos. A última parte do combate evidenciou um plano claro por parte de João. O lutador, que treina na academia Vitória Combat, buscou repetidamente levar o confronto para o solo e manter domínio, mas não obteve sucesso em controlar as posições e teve que se adaptar ao jogo adversário. O embate terminou empatado após decisão dos juízes. É importante ressaltar que Kauê Araújo perdeu um ponto na luta por não ter batido o peso, com 1,2 kg de diferença na balança.

"Foi uma luta muito boa, acredito que foi uma luta parelha. Mas ele já não bateu o peso ontem, já não fez o compromisso dele, então, eu acho que o trabalho que foi feito aqui foi um trabalho parelho. Eu tive mais ataque que ele, eu tive mais queda que ele, eu posicionei mais que ele. Porém, é isso aí. Não vamos ficar chorando, vamos treinar mais e voltar mais forte" , afirmou João.

Jungle Fight 140, em Vila Velha Crédito: Vinicius Lima

Reynaldo Paes (ES) x Igor Delesposte Zanuncio (ES) - 77kg

A primeira das três lutas entre dois capixabas na noite terminou com menos de dois minutos. Com domínio completo de Igor Zanuncio, que carrega o apelido de “Makhachev” devido à semelhança com o campeão peso leve do UFC, o combate teve fim rapidamente após um triângulo bem encaixado pelo vilavelhense, que não correu riscos.

"Segui minha estratégia de fazer o jiu-jitsu e finalizei ele no primeiro round. Finalizando aí meu cartel de 3-0. Mantenho invicto. Três lutas, três lutas ganhando no primeiro round. Um nocaute e duas finalizações. Eu treino muito. É a repetição. A filosofia do judô. Eu vim de projeto social. A vontade de vencer é muito grande. Eu repito mil vezes pra conseguir fazer uma vez na luta", disse Igor após a vitória.

Igor Delesposte venceu Reynaldo Paes por finalização Crédito: Vinícius Lima

Dennis Duarte de Oliveira (ES) x João Victor Oliveira (BA) - 66kg

Após um início de primeiro round morno e sem muitos golpes conectados, João Victor Oliveira acelerou as ações e passou a tomar conta do combate, desestabilizando o oponente mais de uma vez com golpes na cabeça. Perto do fim do primeiro assalto, Dennis foi atingido mais uma vez, com um chute no tronco, e não conseguiu continuar na luta, coroando a vitória dominante do baiano por nocaute técnico.

"Primeiramente eu quero agradecer a Deus por tudo. Na outra luta, tive uma fatalidade de deixar na mão o juiz. Eu creio que ele se equivocou quando deu a vitória para o adversário, então eu vim aqui para mostrar que eu estou pronto para a guerra e busquei finalizar. Papai, minhas filhas, foi por vocês, eu amo muito vocês", declarou o baiano após o triunfo.

João Victor (BA) levantando o braço do adversário Dennis (ES) Crédito: Vinícius Lima

Allef Magrão (ES) x Gustavo Guilherme Canuto Rocha (MG) - 84kg

O quinto confronto da noite acabou também pela via rápida. Gustavo Rocha, natural de Minas Gerais, garantiu que a sequência de maus resultados para os capixabas se mantivesse e finalizou Allef Magrão no primeiro assalto com um mata-leão, após conseguir um knockdown enquanto o ex-HCC estava de guarda baixa.

"Claro que o resultado não era o que eu estava esperando. Eu não estava me sentindo bem hoje já desde antes da luta, eu vinha falando com o meu corner aqui. Mas a gente é sujeito homem. Se deu o nome para lutar, temos que ir lá e lutar. Lutamos e não deu certo dessa vez. A próxima vai dar", disse Allef após a luta

Gustavo Rocha comemorando após o nocaute Crédito: Vinícius Lima

Frank Bispo (ES) x Luiz Henrique da Silva (RJ) - 57kg

A sexta disputa da noite reservou aos espectadores uma guerra em pé. Depois de um acirrado primeiro round, os pesos-mosca Frank “Jagunço” Bispo e Luiz Henrique da Silva voltaram ainda mais elétricos para a segunda parte do combate, mas a empolgação durou pouco e rapidamente o jogo de fintas e entradas de queda ganhou espaço. Apesar disso, o carioca aproveitou o cansaço do lutador da casa, que passou a desferir muitos golpes no vazio, e em um erro de movimentação de Frank, acertou um chute lateral na cabeça do capixaba, que caiu nocauteado.

"Eu dei o meu máximo, mas como você falou, a luta estava muito equilibrada. MMA é uma caixinha de surpresa, então sobe dois, mas só um continua subindo até o topo, enquanto o outro tem que descer. Agora é treinar. me dedicar, me esforçar mais, e nada de parar, continuar ativo aí. O moleque é novo, do bem, que continue aí na sua carreira, e eu também não vou desistir ainda, vou voltar a treinar e voltar a competir", disse Frank após a derrota.

Frank Bispo, de preto x Luiz Henrique, de amarelo Crédito: Vinícius Lima

