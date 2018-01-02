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Rifa

Em busca de regularidade, time de rugby do Irefes pede ajuda na web

Equipe vende rifa e camisa para arrecadar dinheiro e conseguir disputar competições no Brasil. Time tem dois títulos na divisão de acesso da modalidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 15:19

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 15:19

Em cinco anos, dois títulos brasileiros na divisão de acesso e duas participações na elite nacional do rugby em cadeira de rodas. Único time do Espírito Santo, o Irefes Quad Rugby luta para alcançar regularidade e se tornar cada vez mais competitivo. Mais do que melhorar a qualidade de vida de seus atletas, o time quer acumular títulos.
Criada em 2013, a equipe tem como único patrocinador uma faculdade particular de Vitória, que cede a quadra para os treinos, ajuda com fisioterapia e banca as passagens para a disputa do brasileiro todos os anos. Mas competir uma vez por ano é pouco para quem tem talento e sonha tão alto.
Irefes Quad Rugby luta para conseguir disputar as competições nacionais Crédito: Divulgação/Thelma Vidales
"A associação brasileira faz sete, oito eventos por ano e a gente só consegue disputar em um. Isso prejudica muito, por enquanto as outras equipes estão pegando experiencia, a gente acaba quase que tendo que aprender sozinho, vendo vídeo dos adversários. Mesmo assim, temos bons atletas. Um companheiro de time já treinou com a seleção brasileira por duas semanas. E em 2018, eu e mais três jogadores vamos ser observados pela seleção", diz o atacante Luiz Fernando Tulher, de 23 anos.
Com treinos três vezes por semana e sem um adversário local, a equipe depende das competições nacionais para evoluir. Por isso iniciou a venda de uma rifa e camisas do time para arrecadar cerca de R$ 5 mil e poder custear as viagens para outros campeonatos em 2018.
"A gente foi campeão da segunda divisão do nacional em 2014 e em 2016. Em 2017 disputamos na elite e caímos de novo. Fazer mais jogos, disputar mais campeonatos vai nos ajudar a subir e permanecer na elite. Como no rugby todos são tetraplégicos, a gente não pode fazer longas viagens de ônibus, por risco de gerar novas lesões, e as passagens de avião são caras. Se conseguirmos o dinheiro vamos poder disputar o campeonato aberto de Bebedouros (SP), em abril. Serve de preparação para o Brasileiro em julho e é ótimo para gente trocar experiência", explica o jogador.
Irefes Quad Rugby: venda de rifa e camisas para manter o sonho de competir Crédito: Divulgação/Thelma Vidales
"Trabalha e confia". A frase presente na bandeira do Estado é também o lema de Tulher e do restante da equipe. Gente que encontrou no esporte uma forma de se reerguer e seguir em frente.
"Tinha 18 anos quando levei um tiro e fiquei tetraplégico. 80% de tudo que consegui melhorar, fisicamente e psicologicamente, foi através do esporte. Antes do rugby eu não conseguia fazer nada, não saía sozinho. Minha vida hoje é muito melhor", garante.
Como ajudar
Rifa - R$ 5
Sorteio dia 15 de abril pela página da equipe no facebook
1° Sorteado: 1 Bicicleta
2° Sorteado: 1 Cesta de Chocolate
3° Sorteado: 1 Camisa do time
Camisa do time: R$ 40
Onde comprar: pela página do Irefes Quad Rugby no facebook, pelo e-mail [email protected] ou por telefone: 99764-3078

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