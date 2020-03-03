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Aventura

Competição de mountain bike vai agitar fim de semana em Domingos Martins

Prova terá início no Sítio dos Lagos, em Soído, e percorrerá a Rota dos Ipês, em um cenário a natureza exuberante do entorno e atrações como a igreja Santa Úrsula
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 14:55

Publicado em 03 de Março de 2020 às 14:55

O Uprise Brasil, evento pioneiro que une o esporte, família e o turismo, chega a Domingos Martins Crédito: Uprise Brasil/Divulgação
Disputas de mountain bike, trail run challenge e mountain bike lifestyle prometem agitar o fim de semana em Domingos Martins. O Uprise Brasil chega com tudo à Região Serrana do Espírito Santo no próximo domingo (08). Aproveitando as condições ideais proporcionadas pela região, a prova tem início no Sítio dos Lagos, em Soído, e percorre a Rota dos Ipês,  tendo como cenário a natureza exuberante do entorno e atrações como a igreja Santa Úrsula. 
Domingos Martins já é oficialmente conhecida como a capital capixaba do Moutain Bike, eleita pela Federação Espírito Santense de Ciclismo (FESC), por atender aos critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). Por isso, o novo destino turístico do município foi escolhido para receber o evento. Escolhemos a Rota dos Ipês porque além de oferecer as melhores condições para a prova, é fora do circuito do centro de Domingos Martins. Como o Uprise Brasil tem uma grande estrutura, a dinâmica acaba gerando um tumulto no centro da cidade. Desta vez, toda a estrutura será levada para esse novo trajeto, destaca o organizador do evento Willian Alves Prates.

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A novidade desta edição é a categoria Mountain Bike Lifestyle, modalidade voltada para os amantes do ciclo turismo. Comum em destinos como França, Noruega, Estados Unidos e Chile, o MTBL é uma forma agradável de explorar a nova rota do Espírito Santo. O Uprise Brasil já foi realizado em Gramado e Alto Caparaó (Minas Gerais). A edição capixaba vai atrair atletas de vários lugares do Brasil. São esperados mais de 300 competidores, que devem movimentar o município de Domingos Martins.

Uprise Brasil Challenge

  • A Prova 
  •  
  • Etapa: Rota dos Ipês (Domingos Martins) 
  • Local: Sítio dos Lagos 
  • Inscrições: Até terça-feira (03) no site oficial do evento www.uprisebrasil.com.br 
  •   
  • Modalidades 
  • Mountain bike Pró Challenge - 55 km
  • Mountain bike Tour Challenge - 25 km 
  • Mountain bike Life Style - 55 km ou 25 km

  • Programação 
  •  
  • Sábado (07) 
  • 14h - Retirada de kits 
  • 16h - Ciclo de palestras 
  • Domingo (08) 
  • 6h - Retirada de kits 
  • 7h30 - Largada do Trail Run nas distâncias 5 km, 15 km e 25 km 
  • 9h - Premiação Trail Run 
  • 13h - Premiação MTB

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