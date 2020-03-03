Competição de mountain bike vai agitar fim de semana em Domingos Martins

O Uprise Brasil, evento pioneiro que une o esporte, família e o turismo, chega a Domingos Martins Crédito: Uprise Brasil/Divulgação

Disputas de mountain bike, trail run challenge e mountain bike lifestyle prometem agitar o fim de semana em Domingos Martins. O Uprise Brasil chega com tudo à Região Serrana do Espírito Santo no próximo domingo (08). Aproveitando as condições ideais proporcionadas pela região, a prova tem início no Sítio dos Lagos, em Soído, e percorre a Rota dos Ipês, tendo como cenário a natureza exuberante do entorno e atrações como a igreja Santa Úrsula.

Domingos Martins já é oficialmente conhecida como a capital capixaba do Moutain Bike, eleita pela Federação Espírito Santense de Ciclismo (FESC), por atender aos critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). Por isso, o novo destino turístico do município foi escolhido para receber o evento. Escolhemos a Rota dos Ipês porque além de oferecer as melhores condições para a prova, é fora do circuito do centro de Domingos Martins. Como o Uprise Brasil tem uma grande estrutura, a dinâmica acaba gerando um tumulto no centro da cidade. Desta vez, toda a estrutura será levada para esse novo trajeto, destaca o organizador do evento Willian Alves Prates.

A novidade desta edição é a categoria Mountain Bike Lifestyle, modalidade voltada para os amantes do ciclo turismo. Comum em destinos como França, Noruega, Estados Unidos e Chile, o MTBL é uma forma agradável de explorar a nova rota do Espírito Santo. O Uprise Brasil já foi realizado em Gramado e Alto Caparaó (Minas Gerais). A edição capixaba vai atrair atletas de vários lugares do Brasil. São esperados mais de 300 competidores, que devem movimentar o município de Domingos Martins.

Uprise Brasil Challenge