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Etapa na Praia de Camburi abre o Campeonato Estadual de Triathlon

Grandes nomes do triatlo capixaba estarão presentes nesta primeira etapa, além de atletas anônimos que fazem a festa ficar ainda mais bonita

Publicado em 02 de Março de 2020 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 20:59
Atual campeão capixaba, Felipe Annunciatto está confirmado na disputa Crédito: Fecatri/Divulgação
O Espírito Santo é um dos estados onde mais se pratica triatlo, o esporte possui um número expressivo de adeptos, não só em quantidade de praticantes como também na qualidade dos atletas e das equipes de treinamentos. E no próximo domingo (08), todas essas feras vão lutar pelo topo do pódio. A Primeira Etapa do Estadual de Triathlon acontece na Avenida Dante Michelini, no final da Praia de Camburi, no sentido Vitória-Serra, a partir de 6h30.
Um grande número de atletas já está inscrito para a competição que envolve natação, ciclismo e corrida. Estarão em disputa as categorias infantil, iniciante e principal, com diferentes percursos. A prova principal terá 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Já na iniciante serão 350 metros de natação, 10 km de ciclismo e 2,5 km de corrida.  

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Grandes nomes do triatlo capixaba estarão presentes nesta primeira etapa, além de atletas anônimos que fazem a festa ficar ainda mais bonita. Já estão confirmadas as presenças dos Campeões Capixabas de 2019, Felipe Annunciatto e Lila Tavares que tornarão as disputas ainda mais acirradas e emocionantes. 
A presidente da Federação Capixaba de Triathlon (FECATri), Marie Henry acredita no sucesso da primeira prova do ano. É bonito demais ver esta quantidade de atletas participando dos eventos realizados pela FECATri. O triatlo cresce a cada dia aqui no Estado de maneira profissional e com muita organização, destacou a dirigente com entusiasmo.

Primeira Etapa do Campeonato Estadual de Triathlon

  • Quando: Domingo (08) 
  • Horário: A partir de 6h30 
  • Local: Avenida Dante Michelini, próximo ao final da Praia de Camburi no sentido Vitória-Serra 

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