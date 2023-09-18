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Em Honduras

Capixaba Lucca Pignaton conquista título de duplas no ITF J60 de tênis

Natural de Vitória, Lucca levou o troféu ao lado de americano no torneio J60 somando pontos no ranking mundial juvenil
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

18 set 2023 às 15:30

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 15:30

Lucca, de boné, ao lado do americano Benjamin Willwerth
Lucca, de boné, ao lado do americano Benjamin Willwerth Crédito: Divulgação
O capixaba Lucca Pignaton, de 17, conquistou o título de duplas do torneio ITF J60 de San Pedro Sula, em Honduras, ao lado do americano Benjamin Willwerth. O torneio foi disputado em quadra rápida.
Na final, disputada no último fim de semana, a dupla enfrentou os colombianos Tomas Marin e Samuel Vidales, por um duplo 6/2. Essa é a terceira conquista do jovem capixaba na carreira, que agora se prepara para uma nova disputa, dessa vez na Nicaragua.
“Essa vitória foi muito importante para mim. Tive um 1º semestre complicado, com algumas lesões, e foi importante fazer uma boa semana, com sequência de jogos e vitórias. O tênis é um esporte duro. Se perde mais do que ganha, e manter a motivação e comprometimento, especialmente quando as coisas não vão bem, é a parte mais dificil”, disse Lucca, logo após a conquista.
A vitória em Honduras foi como um combustível para o capixaba, que se sente mais motivado para os próximos desafios. “Ganhar e ser campeão é muito bom. Aumenta a motivação e principalmente a confiança. Agora é dar sequência na rotina de treinos e focar em novos resultados”, afirmou Lucca.
Já nesta semana, o tenista, que é atleta da One Tennis Academy, situada na Flórida, nos Estados Unidos, embarca para a Nicarágua, para outro torneio promovido pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Na sequência, as atenções se voltam para disputas na América do Sul.

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