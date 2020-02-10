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MMA

Capixaba Karol Rosa vai encarar americana no UFC Portland

Integrante do plantel de lutadores da Paraná Vale-Tudo (PRVT), Karol Rosa, que tem 24 anos, possui em seu cartel o total de 15 lutas, com 12 vitórias e apenas três derrotas

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 19:18
Karol Rosa encara a americana Julia Avila no dia 26 de outubro, no UFC Cingapura Crédito: UFC/Divulgação
Após ter que deixar a luta contra a americana Julia Avila, no card do UFC Singapura, em outubro, por conta de uma lesão no joelho, a peso-galo capixaba Karol Rosa foi confirmada contra a mesma adversária norte-americana no UFC Portland, marcado para o dia 11 de abril, nos Estados Unidos. 
Integrante do plantel de lutadores da Paraná Vale-Tudo (PRVT), Karol Rosa, que tem 24 anos, possui em seu cartel o total de 15 lutas, com 12 vitórias e apenas três derrotas. A capixaba vem de três vitórias consecutivas e busca o segundo triunfo em sequência no UFC, depois de ter vencido a também brasileira Lara Procópio, por decisão dividida, no UFC Shenzhen, em agosto do ano passado. 

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Já a norte-americana, apelidada de "Raging Panda", algo como "Panda Furiosa", é mais experiente na idade, porém tem menos lutas de MMA. Com 31 anos, Julia Avila já fez oito combates, com sete vitórias e uma derrota. Em seu último duelo derrotou a sueca Pannie "Banzai" Kianzad, por decisão unânime, no UFC 239, em julho de 2019.
  • UFC Portland 
  • 11 de abril de 2020, no Oregon (EUA) 
  • CARD DO EVENTO (até o momento)  
  • Peso-pesado: Alistair Overeem x Walt Harris 
  •  Peso-palha: Carla Esparza x Michelle Waterson
  •  Peso-meio-médio: Vicente Luque x Randy Brown
  •  Peso-leve: Alex Leko x Tristan Connelly
  •  Peso-galo: Karol Rosa x Julia Avila
  • Peso-médio: Alessio di Chirico x Markus Maluko

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