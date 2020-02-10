Capixaba Karol Rosa vai encarar americana no UFC Portland

Karol Rosa encara a americana Julia Avila no dia 26 de outubro, no UFC Cingapura Crédito: UFC/Divulgação

Após ter que deixar a luta contra a americana Julia Avila, no card do UFC Singapura, em outubro, por conta de uma lesão no joelho, a peso-galo capixaba Karol Rosa foi confirmada contra a mesma adversária norte-americana no UFC Portland, marcado para o dia 11 de abril, nos Estados Unidos.

Integrante do plantel de lutadores da Paraná Vale-Tudo (PRVT), Karol Rosa, que tem 24 anos, possui em seu cartel o total de 15 lutas, com 12 vitórias e apenas três derrotas. A capixaba vem de três vitórias consecutivas e busca o segundo triunfo em sequência no UFC, depois de ter vencido a também brasileira Lara Procópio, por decisão dividida, no UFC Shenzhen, em agosto do ano passado.

Já a norte-americana, apelidada de "Raging Panda", algo como "Panda Furiosa", é mais experiente na idade, porém tem menos lutas de MMA. Com 31 anos, Julia Avila já fez oito combates, com sete vitórias e uma derrota. Em seu último duelo derrotou a sueca Pannie "Banzai" Kianzad, por decisão unânime, no UFC 239, em julho de 2019.