MMA

Jon Jones vence por pontos e mantém cinturão no UFC

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 13:33

Redação de A Gazeta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado, no UFC 247, Jon Jones venceu Dominick Reyes por decisão unânime em uma das lutas mais polêmicas dos últimos tempos no Ultimate. A luta aconteceu no Toyota Center, em Houston, nos Estados Unidos.
Jon Jones, campeão do UFC Crédito: Reprodução / UFC
Apesar de muitos especialistas acreditarem que Reyes venceu a luta, os juízes deram vitória unânime para Jon Jones. Após o anúncio do vencedor, Jones até ouviu vaias do público presente, com muitos protestos contra o resultado final.
Com a vitória, Jon Jones mantém sua hegemonia e o cinturão dos meio-pesados. Agora são 14 vitórias em lutas de cinturão, maior número na história. O norte-americano empatou com Demetrious Johnson no número de defesas de título, com 11. Já Reyes sofreu sua primeira derrota na carreira em 13 lutas.

Os resultados do UFC 247

  • Jon Jones venceu Dominick Reyes por decisão unânime
  • Valentina Shevchenko nocauteou Katlyn Chookagian no 3º round
  • Justin Tafa nocauteou Juan Adams no 1º round
  • Dan Ige venceu Mirsad Bekti por decisão dividida
  • Derrick Lewis venceu Ilir Latifi por decisão unânime
  • Trevin Giles venceu James Krause por decisão dividida
  • Lauren Murphy venceu Andrea Lee por decisão dividida
  • Khaos Williams nocauteou Alex Morono no 1º round
  • Mario Bautista nocauteou Miles Johns no 2º round
  • Journey Newson nocauteou Domingo Pilarte no 1º round
  • Andre Ewell venceu Jonathan Martinez por decisão dividida
  • Youseff Zalal venceu Austin Lingo por decisão unânime.

