Capixabas Larissa e Lili produzem torneio de esportes de praia no Ceará

Casadas e dupla nas quadras, Larissa e Lili Maestrini produziram o primeiro Festival das Areias, no Ceará. As atletas sonham trazer o torneio para o ES

Para o segundo semestre ambas as atletas participarão de um torneio na Alemanha, o Queen of the Court, como dupla. Como elas têm um filho, Gael, havia a preocupação com o cotidiano do menino. Ele ficará no Brasil, enquanto as mães estiverem competindo. "Meus pais me apoiaram em tudo na minha carreira, e principalmente nesses momentos. A gente tem que estar tranquila para poder se concentrar no torneio. E com Gael junto aos avós ficamos mais tranquilas". No último dia das mães, inclusive, o casal foi alvo de preconceito nas redes sociais. "Quem dissemina ódio e preconceito são pessoas pequenas e que nem merecem nossa atenção", finaliza.