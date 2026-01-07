Imóveis A Gazeta - Decoração

Quais plantas escolher para o apartamento? Veja 7 opções

Veja espécies fáceis de cuidar e ideias para deixar o seu lar mais bonito e aconchegante

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:30

As plantas trazem vida para a decoração e refrescam o ambiente Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Ter plantas em casa é uma forma de trazer mais vida, frescor e harmonia aos ambientes, especialmente em apartamentos, em que o espaço pode ser mais limitado e não tão arejado. Elas não só embelezam os espaços, mas também ajudam a purificar o ar, melhorar o humor e até aumentar a produtividade. No entanto, é importante escolher espécies que se adaptem bem ao ambiente interno e que exijam pouca manutenção.

Especialista na área e coordenadora no curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniderp, Gisele Yallouz, explica que a escolha adequada das espécies de plantas para ambientes fechados é fundamental para garantir que elas se adaptem às condições do local, como iluminação, umidade e temperatura, e permaneçam saudáveis por mais tempo, além de facilitar o cuidado.

“Algumas plantas precisam de luz solar direta, enquanto outras se desenvolvem melhor em ambientes com luz indireta; por isso, a escolha errada pode levar ao seu enfraquecimento ou até à morte. Além disso, algumas espécies têm propriedades purificadoras do ar, ajudando a melhorar a qualidade do ambiente, enquanto outras podem ser mais resistentes e exigir menos manutenção”, explica.

Além disso, conforme Gisele Yallouz, algumas plantas também podem favorecer a qualidade de vida. “Escolher as plantas certas também contribui para a saúde e o bem-estar, pois elas podem reduzir o estresse, aumentar a sensação de conforto e trazer uma atmosfera mais relaxante e revitalizante ao espaço”, salienta.

A seguir, confira 7 plantas ideais para quem deseja cultivar um pequeno jardim dentro de seu apartamento!

1. Espada-de-são-jorge (Sansevieria)

A espada-de-são-jorge se adapta bem a diferentes níveis de luz e ajuda a purificar o ar Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Conhecida por sua resistência e facilidade de cuidado, a espada-de-São-Jorge é perfeita para quem não tem muito tempo para cuidar das plantas. Ela se adapta bem a diferentes níveis de luz e precisa de regas esparsas. Além disso, ajuda a purificar o ar , o que é um ótimo benefício para ambientes internos.

2. Lírio-da-paz (Spathiphyllum)

O lírio-da-paz é ideal para ambientes com pouca luz Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

O lírio-da-paz é uma planta de fácil cultivo e que se destaca pela sua beleza. Com folhas verdes brilhantes e flores brancas, ela é ideal para ambientes com pouca luz. A espécie também é conhecida por suas propriedades purificadoras de ar, removendo substâncias tóxicas como amônia e benzeno.

3. Cacto

O cacto exige pouca água e pode ser colocado em lugares mais ensolarados Crédito: Imagem: Yanya | Shutterstock

Os cactos são perfeitos para quem tem uma rotina agitada. Eles exigem pouca água e podem ser colocados em lugares mais ensolarados, como janelas com boa incidência de luz. Disponíveis em diversas formas e tamanhos, podem ser uma opção decorativa e de fácil cuidado para o apartamento.

4. Pothos (Epipremnum aureum)

O photos se adapta bem a locais com luz indireta Crédito: Imagem: Ana Sha | Shutterstock

O pothos, também conhecido como “jiboia”, é uma planta trepadeira que se adapta bem em locais com luz indireta. Ele cresce rapidamente e pode ser cultivado em vasos suspensos ou pendentes. Além disso, ajuda a purificar o ar, removendo toxinas e melhorando a qualidade do ambiente.

5. Samambaia (Nephrolepis exaltata)

A samambaia é ideal para ambientes com umidade relativa do ar mais alta Crédito: Imagem: Benoit Bruchez | Shutterstock

As samambaias são ideais para ambientes com umidade relativa do ar mais alta, como banheiros. Elas preferem luz indireta e precisam de regas regulares. Além de decorar o ambiente com suas folhas verdes exuberantes, também ajudam na absorção da umidade, contribuindo para um ar mais fresco.

6. Maranta (Goeppertia zebrina)

A maranta deve ser colocada em um ambiente bem iluminado, mas sem luz solar direta Crédito: Imagem: Creative by Nature | Shutterstock

As marantas trazem um toque especial a qualquer ambiente . São plantas que se destacam devido a sua variedade de texturas, cores e formatos de folhas. Para crescerem saudáveis, escolha um ambiente bem iluminado, mas que não pegue luz solar diretamente, e mantenha o substrato úmido. Atenção para que a água das regas não fique acumulada no fundo do vaso. Aliás, essa dica vale para as demais espécies.

7. Bico-de-papagaio (Euphorbia pulcherrima)

A bico-de-papagaio é ótima para decorar a casa no Natal Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Agora, se você quer decorar sua casa com uma planta que é o símbolo do Natal, pode usar o bico-de-papagaio ou poinsetia. Ela pode durar cerca de dois meses com sua cor vibrante, desde que cultivada em vaso com uma boa dose de luz indireta e com regas em dias alternados. Depois desse período, a planta pode ser plantada direto no jardim para continuar a se desenvolver.

Além de embelezar o ambiente, são fáceis de cuidar e se adaptam bem à vida em apartamento . Com um pouco de atenção, essas são ótimas opções de plantas que podem transformar qualquer espaço em um lugar mais acolhedor, aconchegante e agradável.

Por Camila Souza Crepaldi

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta