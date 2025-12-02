Luzes de Natal: como iluminar a casa gastando menos

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:04
As luzes de Natal trazem um charme especial à decoração, criando um clima acolhedor e festivo em todos os ambientes. Elas aparecem na árvore, destacando cada detalhe dos enfeites, e também iluminam varandas, janelas e fachadas, transformando a casa em um cenário encantador típico dessa época do ano.
Porém, conforme a mestre e coordenadora do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Anhanguera, Gyovanna Alves e Silva Oliveira, essa tradição pode representar um aumento considerável no consumo de energia elétrica quando alguns cuidados não são adotados.
O problema não está na decoração em si, mas na forma como ela é instalada e utilizada. “É muito comum que as pessoas reutilizem materiais antigos, conectem vários enfeites no mesmo ponto de energia ou deixem as luzes ligadas por horas desnecessárias. Tudo isso gera desperdício e pode colocar em risco a segurança da residência”, destaca.
Ao escolher produtos certificados, planejar a quantidade de enfeites e adotar alternativas tecnológicas mais eficientes é possível manter a casa bonita sem elevar o consumo. A especialista também lembra que, além da economia , é fundamental prevenir curtos-circuitos, superaquecimento e sobrecarga das tomadas, problemas que costumam aumentar nesta época do ano.
Abaixo, veja como utilizar luzes para a decoração de Natal sem gastar tanta energia elétrica e mantendo a segurança da casa:
Para Gyovanna Alves e Silva Oliveira, pequenas escolhas fazem toda a diferença. “Uma decoração planejada une beleza, economia e segurança. Com medidas simples é possível preservar a magia do Natal sem comprometer o orçamento ou a tranquilidade da família”, finaliza.
Por Priscila Dezidério
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o