6 dicas para mesclar revestimentos sem pesar os ambientes

Mesclar revestimentos é uma das estratégias mais eficientes para valorizar os ambientes e imprimir personalidade aos projetos de interiores. Quando bem aplicados, eles ajudam a delimitar espaços, criar pontos de destaque e trazer textura e profundidade à decoração, tudo isso sem sobrecarregar o visual.
A arquiteta Camila Palladino, do escritório Palladino Arquitetura, explica que o segredo está no equilíbrio entre cores, texturas, formatos e materiais. “A mistura precisa fazer sentido dentro de uma mesma proposta estética, respeitando a paleta e o conceito do ambiente”, destaca.
A seguir, confira 6 dicas práticas para acertar na combinação de revestimentos!
Em projetos com ambientes integrados, como living, sala de jantar e cozinha, utilizar o mesmo piso em toda a área é uma solução bastante comum e muito eficiente. Além de ampliar visualmente o espaço, essa escolha garante unidade e harmonia ao projeto. Para variar, a dica é explorar os revestimentos nas paredes, criando pontos de interesse sem interferir na fluidez do ambiente.
Uma forma elegante de mesclar materiais é reservar cada revestimento para uma função específica. No living , por exemplo, uma parede com mármore pode se tornar o grande destaque do espaço. Já na varanda gourmet , o uso de pastilhas é bem-vindo, especialmente quando escolhidas em tons sobre tons ou em cores que conversem dentro da mesma paleta. Assim, os ambientes dialogam entre si sem perder identidade.
Independentemente do material escolhido, a paleta de cores é fundamental para não pesar a decoração. Revestimentos em tons neutros ou variações da mesma cor criam um visual sofisticado e atemporal.
Cozinhas e áreas de serviço são ótimos espaços para ousar um pouco mais. Nessas áreas frias, os revestimentos podem assumir papel protagonista, ajudando a criar identidade visual. Modelos com desenhos, mosaicos, formas orgânicas ou geométricas garantem um efeito interessante e contemporâneo, além de deixarem o ambiente mais acolhedor e cheio de personalidade.
No lavabo ou no banheiro, a combinação de diferentes tons e texturas resulta em projetos elegantes e surpreendentes. Uma proposta interessante é unir o porcelanato frio em tom neutro com um revestimento mais escuro ou com textura de madeira. Essa composição cria um efeito de tom sobre tom, sofisticado e visualmente aconchegante.
Outra estratégia eficiente é brincar com os formatos dos revestimentos. A combinação de grandes porcelanatos com peças menores, como o tradicional estilo tijolinho, traz dinamismo e movimento ao ambiente. Essa mistura gera uma sensação de profundidade e quebra a monotonia, sem comprometer a leveza do espaço.
Por Bruna Rodrigues
