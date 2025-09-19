Imóveis A Gazeta - Decoração

6 dicas para trazer a primavera para a decoração mesa posta

Veja como utilizar elementos que remetem ao frescor e à energia desta estação do ano

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17:33

É possível trazer a energia da primavera para a decoração da mesa posta Crédito: Imagem: AMYNOGAI | Shutterstock

Com a chegada da primavera, nada melhor do que renovar os ambientes e trazer a leveza da estação para a mesa posta. Marcada não só pelas flores, mas também por cores vibrantes e texturas delicadas, o período permite sair do óbvio e ainda seguir no tema.

A primavera é ideal para inspirar os elementos de decoração e valorizar detalhes que fazem diferença no dia a dia. “ Se a ideia é aproveitar a energia da natureza e trazer esse frescor para dentro do lar, aposte em combinações de peças atemporais”, sugere Renata Marquez, especialista em mesa posta e fundadora da Casa Marquez, marca de artigos personalizados e autorais voltados para composição de ambientes.

A seguir, a especialista lista outras dicas para decorar a mesa para a primavera. Confira!

1. Invista em cores claras e vibrantes

Aposte em cores vibrantes para compor a mesa Crédito: Imagem: Tom Windeknecht | Shutterstock

Tons como verde, amarelo e rosa remetem muito à energia da primavera. Apostar nelas para a decoração, seja no jogo americano, guardanapos, talheres ou até em pequenos acessórios pode transformar o ambiente.

2. Mesas temáticas

Para quem gosta de receber, a mesa posta ganha um charme extra nessa estação. Você pode misturar louças, usar guardanapos bordados, pratos estampados ou até fazer combinações “inesperadas e surpreendentes”, como misturar um jogo americano rosa com pratos com estampa limão-siciliano, criando um visual delicado e convidativo.

3. Use formas orgânicas

O clima mais natural combina perfeitamente com recortes e formas orgânicas, que também trazem um ar moderno para o ambiente. Ouse na decoração e escolha peças que vão transparecer a renovação na sua casa.

4. Não esqueça da natureza

Apesar de sempre pensarmos nas flores, existem outros elementos que fazem parte da essência da primavera, como folhagens, borboletas e abelhas. Então, na hora de montar a mesa ou a decoração, lembre-se de trazer outras partes da natureza nos detalhes e nas estampas.

5. Valorize a iluminação natural

O clima ameno, com sol e brisa fresca, nos convida a abrir as janelas e cortinas. Aposte em vidros e espelhos para ampliar a luminosidade natural do ambiente. Somente isso já irá destacar a beleza dos detalhes e a sensação de bem-estar.

6. Florais

Os vasos para as flores podem ter formatos especiais Crédito: Imagem: Sergii Sobolevskyi | Shutterstock

As flores são protagonistas da estação, mas, para sair do óbvio, aproveite para investir em peças que vão inovar na composição floral. Por exemplo, nos vasos dos arranjos naturais, aposte naqueles que tenham a ver com você e sua casa, explorando formas, cores, estampas e até itens personalizados. Além de outras peças para composição de ambiente, como bandejas, bules e xícaras, que podem trazer diferentes combinações em estampas personalizadas.

“Pequenas mudanças já fazem muita diferença! Não é preciso transformar toda a casa, colocar flores em tudo ou se desfazer do que já tem. Invista em peças versáteis e atemporais, que possam ser combinadas de diferentes maneiras e busque adquirir itens de qualidade e que façam boas composições”, afirma Renata Marquez, que acrescenta: “Com toques pontuais, é possível criar ambientes mais leves, alegres e prontos para receber pessoas e a primavera”, completa.

Por Giovana Oliveira

